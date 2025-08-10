【横浜】で蘇る60′s ROCK STEADYの夜

■ 時を越えて響く、60’s ジャマイカの息吹

株式会社Music & Aroma Intelligence前回、好評につき第２回目の開催となる『UNI LYRICS』

1960年代後半、ジャマイカで誕生し、スカからレゲエへの架け橋となった音楽ジャンル「ROCK STEADY（ロックステディ）」。わずか数年の短命ながら、後世の音楽に多大な影響を与えました。その希少なサウンドを、現代において生演奏や当時の機材で聴ける機会は限られています。音楽文化の保存と継承を目的に、横浜・常盤町の音楽拠点「MUSIC CHRONICLE YOKOHAMA(https://mcy-yokohama.studio.site)」で本イベントが企画されました。

■ 前回好評につき、再び横浜に帰ってくる一夜限りの音楽会

イベント名：UNI LYRICS ROCK STEADY NIGHT

日時：2025年8月30日（土）18:00～21:00

会場：MUSIC CHRONICLE YOKOHAMA（横浜市中区常盤町不動産ビル2F101）

料金：入場料：500円（別途1ドリンクチケット\500）

出店：JAMROK COFFEE BREWER

前回の開催［1］では、BOB MARLEYをメインに、音楽ファンからカフェ好きまで幅広い来場者が集まり、アナログの音と空気感に魅了されました。今回も、60年代当時のレコード音源を同年代の音響システムで再生し、アナログならではの温かみと迫力ある低音をお届け、『UNI-LYRICS』も特別価格で販売。横浜の人気コーヒースタンド JAMROCK COFFEE BREWER (https://www.instagram.com/jamrock_coffeebrewer?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)も出店し、ジャマイカ産ブルーマウンテンコーヒーや、マイヤーズラムを使った特製コーヒーカクテルなど、音楽とともに味わえる特別メニューが揃います。

［1］日本最古のジャズ喫茶「ちぐさ」の音響でBOB MARLEYを聴く。【横浜発】『UNI LYRICS POP-UP EVENT』開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000164173.html)

■ 横浜から世界へ、音楽文化の架け橋

UNI LYRICSは、ROCK STEADYに限らず、クラシックなレゲエの音と文化を未来へつなぎます。MUSIC CHRONICLE YOKOHAMAも、ブルース、ジャズ、ロックなど多彩な音楽ジャンルをテーマにしたイベントを企画予定。横浜から世界へ、音楽文化の魅力と価値を発信していきます。

UNI-T（rep HUMAN CREST）プロフィール

『UNI LYRICS』の著者。2003年頃より横浜にてキャリアをスタート。2009年よりニューヨークに4年間滞在し、ブルックリンやマンハッタンのローカルダンスやラジオでプレイを重ねる。活動の中でDownBeat Soundにも認められ、セレクターとしても経験を積む。Ranking Joe、Brigadier Jerry、Horace Andy、Johnny Osbourne など、名だたるベテランDJ・シンガーとの共演歴を持つ。2013年帰国後、HUMAN CREST のセレクターとして活動を続けている。

UNI-T インスタグラム(https://www.instagram.com/unitoshi?igsh=MWhqMmR4bDBuaGxkaQ==)

MUSIC CHRONICLE YOKOHAMA

ジャズ喫茶ちぐさのレコードや音響機器を一時的に預かり、メンテナンスやデータ化を進めて行くために立ち上げた「ちぐさ保存会」の活動と併行して、視聴、閲覧できるコミュニティスペース。

https://mcy-yokohama.studio.site

UNI-T

Instagram UNI LYRICSはここから始まった

MUSIC CHRONICLE YOKOHAMA

■ 会社概要・問い合わせ先

主催：UNI LYRICS

協力：JAZZ喫茶ちぐさ保存会、M.A.I

会場：MUSIC CHRONICLE YOKOHAMA（横浜市中区常盤町不動産ビル2F101）

問い合わせ先：（株）Music&Aroma Intelligence info@m-a-i.jp