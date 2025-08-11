コイン配布の移籍連載記念キャンペーンも実施！ヘビの“恩返し”から始まる異種間 BL『もぬけの黒』8/11～「マンガPark」で移籍連載開始！

株式会社白泉社(C)七成行／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガ Park」 にて、DRUNK!の人気作『もぬけの黒』

(七成行)の移籍連載がスタートします

【『もぬけの黒』(七成行)あらすじ】

ある日、ヘビが恩返しにやって来た――。鉄平は会社帰りに、見知らぬ男性がネズミを食べている姿を目撃してしまう。驚き逃げ帰る鉄平だったが、彼は部屋の中まで侵入してきた上に、ヘビに姿を変えるのだった。彼は鉄平が数日前に助けた大蛇で、恩返しに来たのだと言う。追い出そうとする鉄平に反して、大蛇は人懐っこく迫ってきて……？本音が言えないサラリーマン×天真爛漫な大蛇の、恩返しからはじまる異種間ラブ。

連載は2025/8/11（月）スタート！毎週月曜更新予定です。

(C)七成行／白泉社

【移籍載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガ Park」 では『もぬけの黒』の移籍連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！

１ チャプター目を読むと５ボーナスコインプレゼント！

実施期間 8/11(月)～8/17(日)

詳細はマンガ Park アプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=95070&wtid=95070(https://manga-park.com/share?atid=95070&wtid=95070)

マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp