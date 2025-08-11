蒼井 優さん出演 第2弾『SUUMO』新TVCM 蒼井さんが家を購入!?ローンの心配をする父に“SUUMOで計算済み”とドヤ顔 8月16日（土）よりオンエアスタート

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する、不動産・住宅情報サイト『SUUMO』は、蒼井 優さんが出演する、新TVCM「蒼井さんのわたし家を買う」篇を2025年8月16日（土）より全国にて順次放映開始することをお知らせ致します。舞台は帰省した実家。娘役の蒼井さんが家購入を宣言すると、父はローン返済に気を揉みます。そんな心配はご無用とばかりに、『SUUMO』の「シミュレーション機能」を見せる蒼井さんのドヤ顔に注目です。また蒼井さんへのインタビューでは、インドア派かアウトドア派かや、家での好きな時間などについて聞きました。

■CMのあらすじ

今回のCMは、蒼井優さん演じる娘が、実家へ帰省しているシーン。リビングでは、娘と母が並んで座り、スマートフォンで『SUUMO』を見ながら、「玄関は意外と大事！」「分かる！」と楽しげに盛り上がっています。その様子を、庭で花に水をあげていた父に、スーモが知らせに行きます。不思議そうに「ん？」と家の中を見ると、父とスーモは一緒にリビングへと入っていきます。すると娘が満面の笑みで「あ、お父さん。私、家買おうと思ってて」と告白。「家!?」と驚きを見せる父に、娘は『SUUMO』内の部屋を見せながら「キッチンに～、リビングはこんな感じ」と画面をスワイプ。母親も「きれい～」と感心しながら、楽しそうに見入っています。すると、向かいの席に座った父親が「それ、ローンとか考えてるのか？」と心配そうに尋ねると、娘はすかさずスーモと一緒に”ドヤ顔”でスマートフォンを差し出し、「見てっ！ 金利とか返済年数、計算済み！」と回答。スマートフォンの画面には、『SUUMO』のローンシミュレーション機能が表示されています。それを見た父は「成長してる…」と静かに言葉を漏らすと、娘は「でしょー！」と満足気。最後は娘と一緒に『SUUMO』を見ながら微笑み合うという、心温まる家族のひとときが描かれているストーリーになっています。

■クレジット情報

『SUUMO』TVCM「蒼井さんのわたし家を買う」篇（15秒）

■公開・放映情報

2025年8月16 日（土）よりTVCM放映スタート。

8月11日（月）よりSUUMO公式YouTube(https://www.youtube.com/user/SUUMORECRUIT)にて、TVCM本編とメイキング＆インタビュー映像を先行公開します。

本編URL：https://youtu.be/X3lrHoBlQhU

メイキング&インタビューURL：https://youtu.be/ICXI0BBS_Zo

■CMカットデータ

『SUUMO』TVCM「蒼井さんのわたし家を買う」篇（15秒）

■撮影の様子

今回で『SUUMO』のCM出演が2回目となる蒼井 優さん。撮影は、山々に囲まれた広い庭のある実家を舞台に行われました。白いパンツに水色のストライプシャツという爽やかな装いで現場に登場し、「おはようございます、よろしくお願いします～」と明るく挨拶された蒼井さん。実家での親子の自然な会話が描かれる本作では、落ち着いた声から明るい声までさまざまなトーンを試しながら、表情の一つひとつにも繊細な工夫を重ねるなど、シーンごとに丁寧に演じられていました。撮影の合間には、スタッフとの会話にも自然な笑顔を見せる場面が多く、蒸し暑さを感じさせないほどの和やかな雰囲気の中で、終始楽しそうに撮影に臨まれていました。

■蒼井 優さん特別インタビュー

--今日出演されて２作目となりました。今回の撮影はいかがでしたか？

梅雨時期の撮影だったのですが、今日は本当にお天気に恵まれて。こういう（家の中や庭での）撮影は、天気に恵まれるかどうかで、すごく雰囲気が変わってしまうものなので、本当に良かったです。けど、暑かったです(笑)。

--CMの見どころは？

前回は、お姉ちゃんとのシーンだったんですけど、今回は実家に帰ってきて、お父さんとお母さんとお話をするというシーンでした。私が演じさせていただいている女性も、キャラクターとか全体像がまたさらに見えるシーンが多かったので嬉しいなって思いました。

--今回のCMではお父さんが「ローン大丈夫かぁ？」と心配しているシーンが微笑ましかったのですが、蒼井さん自身はお父さんのように心配性なタイプ？それとも楽観的なタイプ？

私は楽観的ですね。元々うちの家訓が「なんとかなるさ」だったんです。だから両親からずっと「なんとかなるさ」という精神で育てられたので、楽観的だと思います。

--仮に蒼井さん自身が家を購入するとなった際、しっかり準備して動くタイプ？それともまずは動いてみる勢いタイプ？

そこはさすがに多分しっかり考えると思います。人生で一番高いお買い物になると思うので、すごくいろいろシミュレーションもして、お家の周りもいっぱい散歩してとか、たくさん、たくさん調べてから買おうと思います。

--決め手になりそうなポイントは？

ロビー！自分にとって、マンションのロビーが一番ワクワクする場所なので、私は結構大事かもしれないですね。

--普段の蒼井さんの休日の過ごし方は、インドア派ですか？アウトドア派ですか？

家族がいるのでどうしてもアウトドア派になりますね。もともと一人暮らしの時はインドア派だったんですけど、家族が出来てからは「外に行こう！」ってなりますね。最近は、公園がとにかく多い。あとはプールに行っています。

--夏の暑い日の休日、お家で過ごすなら、どんな一日を過ごしたいですか？

早起きして、日が高くなる前にいろんな外での活動を終わらせて、日が高くなってきたら、早めのお昼ご飯をとって、そこからインドアで遊んで、という感じですね。夏の早い時間ってすごく気持ちが良いので、そういう時間にたくさん活動できると良いなと思います。

--家の中では、どのようにゆったり過ごす時間が好きですか？

この時期だと、青虫がたくさんベランダの木に来るので、その青虫を家の中でたくさん育てるんですけど、その青虫をぼーっと見つめるのが好きですね(笑)。

■出演者情報

蒼井 優

1985年8月17日生まれ、福岡県出身。女優。

1999年、ミュージカル『アニー』でデビュー。01年、『リリイ・シュシュのすべて』でスクリーンデビュー。 06 年に出演した映画『フラガール』で、『第 30 回日本アカデミー賞』最優秀助演女優賞・新人俳優賞など数多くの賞を受賞。17年にも出演映画『彼女がその名を知らない鳥たち』で『第41 回日本アカデミー賞』最優秀主演女優賞を受賞する。以降、映画『長いお別れ』、『宮本から君へ』、『ロマンスドール』、『スパイの妻〈劇場版〉』、『おらおらでひとりいぐも』など話題作に多数出演。2025年9月5日には出演映画『ふつうの子ども』が公開される。

▼リクルートについて

https://www.recruit.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

https://www.recruit.co.jp/support/form/