『大学パワーランキング』が「ベンチャー企業の大学別ランキング」を発表！日本国内の大学を対象にした2025年調査レポート

ポップコーン株式会社

ポップコーン株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5‑21‑5 601、代表取締役：大澤 陽平、URL：https://ppcn.co.jp/）は、2025年7月15日（火）、自社運営メディア「Power Ranking」にて『大学発ベンチャー企業数ランキング』を公開いたしました。

大学の広報担当者・研究者の皆さまが、自校のエコシステム強化や外部連携にご活用いただける最新データを提供します。

『大学パワーランキング』URL：https://powerranking.jp/

大学発ベンチャー企業数ランキングの調査概要

- 調査内容経済産業省「令和6年度大学発ベンチャー実態等調査」を基礎データとし、2024年10月末までに設立された大学発ベンチャーを集計。研究成果ベンチャー・共同研究ベンチャー・技術移転ベンチャー・学生ベンチャー・教職員ベンチャー・大学出資ベンチャーの六類型を重複除外してカウントし、各大学の公式発表と照合して正確性を担保。前年度比増減も算出し、起業力の推移を可視化。- 調査手法１.経産省公開データの一次集計２.大学公式サイト・決算資料・プレスリリースによるクロスチェック３.各大学の大学VC・TLOへのヒアリングを含むデスクトップリサーチで補完- 調査時期2025年4月～7月- 調査対象日本国内の大学

ランキングの詳細

1位は東京大学で、代表的なベンチャーには AIのPreferred Networks、宇宙スタートアップAxelspace、創薬のPeptiDreamなどがあり、多様なディープテックを牽引しています。

2位は京都大学で、iPS細胞のHealios、再生医療のMegakaryon、核融合のKyoto Fusioneeringといった企業が台頭し、関西発イノベーションを加速させています。

3位は慶應義塾大学で、SmartHRや医療プラットフォームMedPeer、Web3関連のStake Technologiesなど、ICT・デジタルヘルス分野の成長企業が目立ちます。

4位以下は大阪大学（がん免疫のNoile-Immune Therapeuticsなど）、筑波大学（装着型ロボットCyberdyneなど）、東京理科大学、東北大学、東京科学大学、早稲田大学、立命館大学が続き、各地域でディープテックや社会課題解決型スタートアップが活発に生まれています。

今後の展望

ポップコーン株式会社では今後も独自データとオープンデータを組み合わせた学術・教育分野の調査レポートを継続的に発表し、日本国内の国際教育力可視化を推進してまいります。

引用・転載時のお願い

本リリース内容を引用する際は、以下のクレジットを明記し、リンクを設置してください。

クレジット：ポップコーン株式会社／大学パワーランキング

リンク：https://powerranking.jp/domestic-university-studyabroad/

大学パワーランキングとは？

「大学パワーランキング」では、研究機関や教育業界の企画立案・共同研究先選定などに幅広くご活用いただける調査を実施しています。

公開情報と独自リサーチを組み合わせた国内最大規模・最高頻度の定量調査として、海外派遣留学者数、世界的権威を持つ学術賞受賞歴、論文被引用数、国際共同研究実績など多角的なデータを分析。各大学が持つ様々なパワーをリアルタイムで可視化し、研究者や企業の皆さまに信頼性の高い指標を提供します。

会社概要

商 号 ： ポップコーン株式会社

本店所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5 601

代 表 者 ： 代表取締役 大澤陽平

U R L ： https://ppcn.co.jp/

設立年月日 ： 2018年2月1日

事 業 内 容 ： 電話占いなら「マイシル(https://ppcn.co.jp/myshiru)」

当たる占い師を知るなら「マイシル占いポータル(https://ppcn.co.jp/fortune/)」

リードの作り方なら「リード獲得の内製化ポータル(https://ppcn.co.jp/b2b)」