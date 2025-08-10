「Bitfan」にて、舞台俳優・西海龍人のオフィシャルファンクラブをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年8月10日（日）に西海龍人のオフィシャルファンクラブ（URL：https://ryuto-official.bitfan.id(https://ryuto-official.bitfan.id)）をオープンしました。

西海龍人（にしうみ りゅうと）は、埼玉県出身の俳優です。ミュージカル『忍たま乱太郎』第11弾から第13弾で平滝夜叉丸役、饗宴「茜さすセカイでキミと詠う～縁～」ではヤチホコ役を演じ、特技のアクロバットを活かしたダイナミックな動きと、持ち前の演技力で注目を集めました。

2025年8月28日より上演される舞台『#草野球リバーサル ～人生逆転草野球～』への出演も決定しており、今後のさらなる活躍に期待が高まっています。

今回オープンしたのは、西海龍人のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、本人との交流をリアルタイムにお楽しみいただけるライブ配信やビデオトークなど、会員限定の特別なコンテンツを多数ご用意しております。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

西海龍人 OFFICIAL FANCLUB

■URL

https://ryuto-official.bitfan.id

■会費

月額 550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■ファンクラブコンテンツ

限定動画、バースデーメッセージ、ライブ配信、ビデオトーク

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

