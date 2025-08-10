【ヘラヘラ三銃士 まりなプロデュース】Shin&Me LUXE SERUM 100、販売開始から約3日で初回予定数量900本完売。アクセス集中によるサーバーダウンから特例延長を経て完売御礼。

株式会社Ｅ．ＭＩＲＡＩShin&Me LUXE SERUM 100

2025年8月5日（火）19時00分より数量限定で販売を開始した、YouTuber「ヘラヘラ三銃士」まりなプロデュースの美容液『Shin&Me LUXE SERUM 100』が、8月8日（木）午前8時35分に全900本を完売いたしました。

販売期間中にはアクセス集中による一時的なサーバーダウンが発生し、特例として8月8日正午まで販売を延長。その後も注文が相次ぎ、当初の予定を前倒して完売に至りました。

■ 販売実績概要

・商品名：Shin&Me LUXE SERUM 100

・販売価格：通常価格 39,600円（税込） → 初回限定価格 27,720円（税込/30％OFF）

・販売数量：限定900本（完売）売上約2,500万円

・販売期間：2025年8月5日（火）19時00分 ～ 8月8日（木）8時35分 【3日間限定】

■ 販売経緯

『Shin&Me LUXE SERUM 100』は、公式オンラインショップにて期間限定・数量限定で販売されました。販売開始直後から多くのアクセスをいただき、8月7日夜（23時35分頃）には一時的にアクセスが集中し、サイトへのアクセスがしづらい状況が発生。

ご購入希望のお客様の声に応える形で、当初の販売終了時刻（8月7日23時59分）を特例的に8月8日正午まで延長いたしました。延長後も継続して注文が入り、8月8日8時35分に最後の1本が販売され、初回予定数量900本がすべて完売しました。

■ 商品概要

『Shin&Me LUXE SERUM 100』は、ブランドを代表する高濃度原液美容液です。

ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液、乳酸菌分解プラセンタ発酵液、4Dヒアルロン酸など、8種の美容成分を高濃度で配合。肌のコンディションを整え、うるおいとハリを与えることを目指した設計となっています。

※詳細は公式サイトをご参照ください。（ https://shinme.me/shop ）

■ コメント（ヘラヘラ三銃士まりな）

初めての化粧品のプロデュースということと、価格が高いという事もあり、手に取ってもらえるか少し不安もありましたが、本当にこだわり抜いた美容液を作れた。と感じていたので、ずっとそれを地道に伝えてきました。その結果、ユーザーさんに私の思いや、商品の良さが伝わり、販売初日から多くの方に関心を持っていただき、本当に嬉しいです。

サーバーの一時的な負荷により、ユーザー様にご不便をおかけしてしまったところもありましたが、それでも最後まで応援・ご購入いただけたことが本当に嬉しいです。

これからもこだわり抜いた、"本物"を皆様に届けていきたいと思いますので期待していてください。

ヘラヘラ三銃士 まりな

■ 今後の展開

・初回生産分完売を受け、8月10日より予約販売を開始

・定期便モデルやまとめ売りキャンペーン、TikTok Shopを活用した販売などを検討中

・美容サロン・クリニックでの取り扱いに向けた営業活動を進行中

・ブランドとして次期商品の開発も進行中

■ 販売元概要

・会社名：株式会社E.MIRAI

・所在地：神奈川県横浜市中区羽衣町三丁目55番地１

・事業内容：化粧品の企画・販売

・URL： https://www.emirai-grp.com/

