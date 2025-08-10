夏休みは親子で自家製パン食べ放題ランチへ！キッズメニューにお子様専用パンが新登場！神戸メリケンパークのベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST」にて。

株式会社ポトマック

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)」で大人気の自家製パン食べ放題ランチに“お子様専用パン”が仲間入り！夏休みは親子でわいわいパン食べ放題を楽しもう。2025年8月10日（日）スタート。

自家製パン食べ放題にお子様専用コーナーが新登場！

◆キッズメニュー 平日 858円（税込）/ 土日祝 1058円（税込）

[選べるパスタ＋自家製パン食べ放題＋フライドポテト＋リンゴジュース]

※小学生以下のお子様対象メニューです。

※自家製パン食べ放題はランチタイムのご注文に限ります。

夏休みの思い出に、親子で楽しむパン食べ放題ランチ。ころんと可愛いサイズのパンが並び、選ぶひとときもわくわくの時間。家族の笑顔があふれる、心もおなかも満たされる夏のランチタイムを。

TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST

（トゥーストゥース フィッシュインザフォレスト）

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ。毎朝店内併設のベーカリー工房で焼き上げるバラエティ豊かな自家製パンと、TOOTH TOTOHこだわりの生パスタや兵庫県食材を使った料理をお楽しみいただけます。港町神戸のランドマークプレイスとしてランチにカフェ、ディナーまで様々なシーンに合わせてご利用ください。

