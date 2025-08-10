キービジュアル公開！　蒼井翔太、伊波杏樹ほか豪華声優陣が揃うエンターテイメント朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」　オフィシャル先行は明日8/11（月）12：00スタート！

ロングランプランニング株式会社

LOG project主催、朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」が2025年11月8日 (土) ～ 2025年11月9日 (日)にTOKYO FMホール（東京都 千代田区 麹町 １丁目７ FMセンター 2階）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて8月11日(月)12：00～発売です。

■オフィシャル先行（抽選）

8/11(月)12:00-8/20(水)23:59

https://confetti-web.com/@/logpro

■一般発売（先着）

9/6(土)12:00～

チケットはこちら :https://confetti-web.com/@/logpro

LOG projectの旗揚げ公演。――それは誰も知らない源平合戦。実録として語り継がれる日本史の世界を、エンターテイメントとして表現する立体的な朗読劇。様々なジャンルで活躍する豪華声優陣をキャストに迎え、めくるめく歴史ファンタジーをお届けする。

出演者プロフィール

■蒼井翔太（声優、歌手）

『うたの☆プリンスさまっ♪』 美風藍 役

『ファンタシースターオンライン2』 橘イツキ 役

『KING OF PRISM』 如月ルヰ 役 他

■伊波杏樹（声優、舞台女優、歌手）

『ラブライブ！サンシャイン!!』 高海千歌 役

『龍が如く8』 不二宮千歳 役

舞台『銀河鉄道999 さよならメーテル～僕の永遠』 メーテル 役 他

■林勇（声優）

『東京リベンジャーズ』 佐野万次郎（マイキー）役

『ハイキュー!!』 田中龍之介 役

『文豪ストレイドッグス』 立原道造 役 他

■逢坂良太（声優）

『ダイヤのA』 沢村栄純 役

『はたらく魔王さま！』 真奥貞夫（魔王サタン） 役

『鬼滅の刃 遊郭編』 妓夫太郎 役 他

■正木郁（俳優、声優）

『ドリフェス！』 沢村千弦 役

『ドゲンジャーズ』 田中次郎 役

舞台『ヴィジュアルプリズン』 結希アンジュ 役 他

■高橋広樹（声優）

『テニスの王子様』 菊丸英二 役

『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』 城之内克也 役

『HUNTER×HUNTER』（1999年） ヒソカ=モロウ 役 他

■野島裕史（声優）

『黒子のバスケ』 伊月俊 役

『イナズマイレブン』 豪炎寺修也 役

『弱虫ペダル』 石垣光太郎 役 他

LOG projectとは

2025年に正木郁とhabotan.で立ち上げた新規エンターテイメントプロジェクト。

“記録”や“記憶”を意味するLOG。歴史上の記録をもとに、ジャンルの垣根を超えた表現を追求

記憶に残る時間を提供することを目指している。

LOG project公式サイト：https://logproject.jp/

LOG project公式X：@LOGproject.info （https://x.com/LOGproject_info）

公演に関するお問い合わせ：info@logproject.jp

公演概要

朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」

公演期間：2025年11月8日 (土) ～ 2025年11月9日 (日)

会場：TOKYO FMホール（東京都 千代田区 麹町 １丁目７ FMセンター 2階）

■出演者

蒼井翔太

伊波杏樹

林勇

逢坂良太（11/8）／正木郁（11/9） ※Wキャスト

高橋広樹

野島裕史

■スタッフ

企画・脚本：正木郁

演出：井上正大

■公演スケジュール

2025年11月08日(土) 14:00

2025年11月08日(土) 18:00

2025年11月09日(日) 13:00

2025年11月09日(日) 17:00

※受付開始・ロビー開場：開演の60分前

客席開場：開演の30分前

■チケット料金

SS席：11,000円［前方確約・SS席限定特典あり］

S席：8,800円

A席：7,700円［後方席］

（全席指定・税込）



※来場者特典：ポストカード

・公演毎にあらかじめ決められたデザインをお渡しいたします。

・全通特典ポストカードあり

全公演分のチケット半券を特典引換所にご提示ください。

