キービジュアル公開！　蒼井翔太、伊波杏樹ほか豪華声優陣が揃うエンターテイメント朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」　オフィシャル先行は明日8/11（月）12：00スタート！

LOG project主催、朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」が2025年11月8日 (土) ～ 2025年11月9日 (日)にTOKYO FMホール（東京都 千代田区 麹町 １丁目７ FMセンター 2階）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて8月11日(月)12：00～発売です。




■オフィシャル先行（抽選）


8/11(月)12:00-8/20(水)23:59


https://confetti-web.com/@/logpro


■一般発売（先着）


9/6(土)12:00～


チケットはこちら :
https://confetti-web.com/@/logpro


LOG projectの旗揚げ公演。――それは誰も知らない源平合戦。実録として語り継がれる日本史の世界を、エンターテイメントとして表現する立体的な朗読劇。様々なジャンルで活躍する豪華声優陣をキャストに迎え、めくるめく歴史ファンタジーをお届けする。



出演者プロフィール




■蒼井翔太（声優、歌手）


『うたの☆プリンスさまっ♪』 美風藍 役


『ファンタシースターオンライン2』 橘イツキ 役


『KING OF PRISM』 如月ルヰ 役　　他



■伊波杏樹（声優、舞台女優、歌手）


『ラブライブ！サンシャイン!!』 高海千歌 役


『龍が如く8』 不二宮千歳 役


舞台『銀河鉄道999 さよならメーテル～僕の永遠』 メーテル 役　　他



■林勇（声優）


『東京リベンジャーズ』 佐野万次郎（マイキー）役


『ハイキュー!!』 田中龍之介 役


『文豪ストレイドッグス』 立原道造 役　　他



■逢坂良太（声優）


『ダイヤのA』 沢村栄純 役


『はたらく魔王さま！』 真奥貞夫（魔王サタン） 役


『鬼滅の刃 遊郭編』 妓夫太郎 役　　他



■正木郁（俳優、声優）


『ドリフェス！』 沢村千弦 役


『ドゲンジャーズ』 田中次郎 役


舞台『ヴィジュアルプリズン』 結希アンジュ 役　　他



■高橋広樹（声優）


『テニスの王子様』 菊丸英二 役


『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』 城之内克也 役


『HUNTER×HUNTER』（1999年） ヒソカ=モロウ 役　　他



■野島裕史（声優）


『黒子のバスケ』 伊月俊 役


『イナズマイレブン』 豪炎寺修也 役


『弱虫ペダル』 石垣光太郎 役　　他



LOG projectとは

2025年に正木郁とhabotan.で立ち上げた新規エンターテイメントプロジェクト。


“記録”や“記憶”を意味するLOG。歴史上の記録をもとに、ジャンルの垣根を超えた表現を追求


記憶に残る時間を提供することを目指している。


LOG project公式サイト：https://logproject.jp/


LOG project公式X：@LOGproject.info　（https://x.com/LOGproject_info）


公演に関するお問い合わせ：info@logproject.jp



公演概要




朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」


公演期間：2025年11月8日 (土) ～ 2025年11月9日 (日)


会場：TOKYO FMホール（東京都 千代田区 麹町 １丁目７ FMセンター 2階）



■出演者


蒼井翔太


伊波杏樹


林勇


逢坂良太（11/8）／正木郁（11/9）　※Wキャスト


高橋広樹


野島裕史



■スタッフ
企画・脚本：正木郁


演出：井上正大



■公演スケジュール
2025年11月08日(土) 14:00


2025年11月08日(土) 18:00


2025年11月09日(日) 13:00


2025年11月09日(日) 17:00


※受付開始・ロビー開場：開演の60分前


　客席開場：開演の30分前



■チケット料金
SS席：11,000円［前方確約・SS席限定特典あり］


S席：8,800円


A席：7,700円［後方席］


（全席指定・税込）

※来場者特典：ポストカード


・公演毎にあらかじめ決められたデザインをお渡しいたします。


・全通特典ポストカードあり


　全公演分のチケット半券を特典引換所にご提示ください。



