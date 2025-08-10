キービジュアル公開！ 蒼井翔太、伊波杏樹ほか豪華声優陣が揃うエンターテイメント朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」 オフィシャル先行は明日8/11（月）12：00スタート！
LOG project主催、朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」が2025年11月8日 (土) ～ 2025年11月9日 (日)にTOKYO FMホール（東京都 千代田区 麹町 １丁目７ FMセンター 2階）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて8月11日(月)12：00～発売です。
■オフィシャル先行（抽選）
8/11(月)12:00-8/20(水)23:59
https://confetti-web.com/@/logpro
■一般発売（先着）
9/6(土)12:00～
チケットはこちら :
LOG projectの旗揚げ公演。――それは誰も知らない源平合戦。実録として語り継がれる日本史の世界を、エンターテイメントとして表現する立体的な朗読劇。様々なジャンルで活躍する豪華声優陣をキャストに迎え、めくるめく歴史ファンタジーをお届けする。
出演者プロフィール
■蒼井翔太（声優、歌手）
『うたの☆プリンスさまっ♪』 美風藍 役
『ファンタシースターオンライン2』 橘イツキ 役
『KING OF PRISM』 如月ルヰ 役 他
■伊波杏樹（声優、舞台女優、歌手）
『ラブライブ！サンシャイン!!』 高海千歌 役
『龍が如く8』 不二宮千歳 役
舞台『銀河鉄道999 さよならメーテル～僕の永遠』 メーテル 役 他
■林勇（声優）
『東京リベンジャーズ』 佐野万次郎（マイキー）役
『ハイキュー!!』 田中龍之介 役
『文豪ストレイドッグス』 立原道造 役 他
■逢坂良太（声優）
『ダイヤのA』 沢村栄純 役
『はたらく魔王さま！』 真奥貞夫（魔王サタン） 役
『鬼滅の刃 遊郭編』 妓夫太郎 役 他
■正木郁（俳優、声優）
『ドリフェス！』 沢村千弦 役
『ドゲンジャーズ』 田中次郎 役
舞台『ヴィジュアルプリズン』 結希アンジュ 役 他
■高橋広樹（声優）
『テニスの王子様』 菊丸英二 役
『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』 城之内克也 役
『HUNTER×HUNTER』（1999年） ヒソカ=モロウ 役 他
■野島裕史（声優）
『黒子のバスケ』 伊月俊 役
『イナズマイレブン』 豪炎寺修也 役
『弱虫ペダル』 石垣光太郎 役 他
LOG projectとは
2025年に正木郁とhabotan.で立ち上げた新規エンターテイメントプロジェクト。
“記録”や“記憶”を意味するLOG。歴史上の記録をもとに、ジャンルの垣根を超えた表現を追求
記憶に残る時間を提供することを目指している。
LOG project公式サイト：https://logproject.jp/
LOG project公式X：@LOGproject.info （https://x.com/LOGproject_info）
公演に関するお問い合わせ：info@logproject.jp
公演概要
朗読劇「源 -minamoto- 白赤の旗幟」
公演期間：2025年11月8日 (土) ～ 2025年11月9日 (日)
会場：TOKYO FMホール（東京都 千代田区 麹町 １丁目７ FMセンター 2階）
■出演者
蒼井翔太
伊波杏樹
林勇
逢坂良太（11/8）／正木郁（11/9） ※Wキャスト
高橋広樹
野島裕史
■スタッフ
企画・脚本：正木郁
演出：井上正大
■公演スケジュール
2025年11月08日(土) 14:00
2025年11月08日(土) 18:00
2025年11月09日(日) 13:00
2025年11月09日(日) 17:00
※受付開始・ロビー開場：開演の60分前
客席開場：開演の30分前
■チケット料金
SS席：11,000円［前方確約・SS席限定特典あり］
S席：8,800円
A席：7,700円［後方席］
（全席指定・税込）
※来場者特典：ポストカード
・公演毎にあらかじめ決められたデザインをお渡しいたします。
・全通特典ポストカードあり
全公演分のチケット半券を特典引換所にご提示ください。
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
