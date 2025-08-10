【STPR】「すにすて」初の夏ビジュアル解禁！夏グッズ＆2ndオリジナル曲『Make My Step』MVが登場！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、弊社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC (以下、すにすて)」初となる夏ビジュアルによるグッズ『SneakerStep Summer OFFICIAL GOODS』の販売と、2ndオリジナル曲『Make My Step』のMusic Videoを公開したことをお知らせいたします。

「すにすて」初となる夏ビジュアルは、メンバーそれぞれの個性を活かしながらも、夏らしさあふれる爽やかな衣装で登場！このイラストを使用した夏グッズ『SneakerStep Summer OFFICIAL GOODS』が、2025年8月2日(土)に販売開始となりました。また、好評につき完売となった一部商品の受注生産も決定いたしました。

さらに、この夏ビジュアルが登場する2ndオリジナル曲『Make My Step』のMusic Videoが、2025年8月10日(日)20:00に「すにすて」公式YouTubeチャンネルにて公開！

この楽曲『Make My Step』は、リスナーさん（ファン）とともに未来へ進む希望や、不安を抱えながらも前に進もうとする勇気を歌った一曲。爽やかさの中に、すにすてらしいまっすぐな想いと決意が込められています。ぜひこの夏、「すにすて」の夏グッズとMVを合わせてお楽しみください！

■『SneakerStep Summer OFFICIAL GOODS』商品情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/492_1_78b612bab98496acd87ccb6dcc85159a.jpg?v=202508110955 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/492_2_7741fca55052ade198c5f4e698995e4a.jpg?v=202508110955 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/492_3_6b247c1379325bc2f0982fa32c9233da.jpg?v=202508110955 ]

≪販売情報≫

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/sneakerstep-2025summer

ー 受注販売 ー

対象商品：アクリルキーホルダー/クリアファイル/アクリルスタンド

受付期間：2025年8月9日(土)16:00～2025年8月24日(日)23:59

お届け時期：2025年10月中旬頃から順次お届け予定

※受付期間中であれば、必ずご購入いただけますのでご安心ください。

※『【受注生産】SneakerStep Summer OFFICIAL GOODS』とその他の商品を同時にご注文いただくことはできません。

※ご利用の際は、STPR IDにご登録・ログインいただいた上で、ご注文ください。

※最新情報はSTPR ONLINE STORE公式Xにて随時更新いたします。

ー 通信販売 ー

販売期間：2025年8月2日(土)17:00～

お届け時期：2025年9月上旬頃より順次お届け予定

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

■「すにすて」2ndオリジナル曲『Make My Step』 情報

【MV】『Make My Step』 / すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VUnb7dfW_MQ ]

YouTube：https://youtu.be/VUnb7dfW_MQ(https://youtu.be/VUnb7dfW_MQ)

Vocal：すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

Music：emon

Lyric：アオワイファイ

Arrangement：emon

Illust：でいたく

Mix：ソノイ

Movie：やつがれ

■場面写

■すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC Profile

『すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC』は、TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生したSTPR所属の2.5次元歌い手アイドルグループ。2025年2月18日にグループ名を発表し活動を開始。2025年4月2日に東京ドームでのパフォーマンスお披露目と共にデビュー。メンバーは、「にしき」「らお」「だいきり」「たちばな」「ゆたくん」「やなと」「おさでい」の７名。各メンバーの個性を活かし、歌、配信、ダンス、ボイス、エンタメなど幅広い活動を行っている。

オフィシャルリンク

YouTube : https://www.youtube.com/@Sneaker_Step

X : https://x.com/Sneaker_Step

TikTok : https://tiktok.com/@sneaker_step

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/