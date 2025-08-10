STU48　ヒューリックホール東京にてツアー開幕１２thシングル『傷つくことが青春だ』初パフォーマンス

株式会社STU傷つくことが青春だ

8月27日(水)に12thシングル『傷つくことが青春だ』をリリースするSTU48。本日8月10日(日)よりそのシングルを冠したツアー“STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～”が東京都・ヒューリックホールにて開幕した。

Overtureが流れ歓声の中メンバーが登場すると、その熱量のまま12thシングル表題曲『傷つくことが青春だ』初パフォーマンスからスタート。この楽曲は、傷つきながら強くなっていく、未完成だからこそ輝く青春を歌った楽曲であり、なにも上手くいかないように感じる未熟でもどかしい日々、そんな時間こそが自分を強くしてくれるかけがえのない青春であるというメッセージが込められている。誰もがきっと一度は経験する“青春の痛み”がストレートに描かれている歌詞の世界観を、そのまま表現したような振り付けとパフォーマンスで観客を魅了した。

初の単独センターを務める高雄さやかは、初披露の感想を聞かれると「待ちに待った初披露ということで、すごくドキドキしていたんですけど、みなさんのあたたかい表情を見たらとても嬉しくて、幸せな気持ちで披露することができました！」と喜んだ。

中村舞は振付について「歌詞の内容と同じように、振付でもだんだん強くなっていくのが表現されていて、最初と最後で表情や雰囲気が変わるのでぜひ注目して欲しいです！」とコメント。今日初お披露目となった12thシングルの新衣装について岡田あずみは「私たちは平和文化アンバサダーに就任させていただいているのですが、この新衣装には平和の花言葉を持っているデイジーとオリーブが生地にデザインされています！」と平和への想いが衣装にも込められていることを明かした。

高雄は「12thシングル『傷つくことが青春だ』のMUSIC VIDEOが8月20日(水)にSTU48公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されます！それに先駆け本日21時にMUSIC VIDEOのティザー映像が公開されるので是非みなさんチェックしてください！」と呼びかけた。

12thシングルの収録曲としては8月6日(水)に『青空を語り合おう』の音源が公開されているが、さらに各タイプに収録される他2曲のタイトルが『人の隣を走るな』『生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ』であることを発表し、『青空を語り合おう』『人の隣を走るな』『生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ』の3曲は8月23日(土)のツアー広島公演で初披露が予定されていることが伝えられた。

さらに池田裕楽が「私からお知らせがあります！」と切り出すと、「私、池田裕楽は、12thシングルのカップリング楽曲で、あの、演歌歌手の徳永ゆうきさんとデュエットをすることが決定しました！」と“池ちゃん”としてバラエティ番組で活躍中のSTU48池田裕楽と、大人気演歌歌手・徳永ゆうきさんのデュエット楽曲『あの頃のBGM』が12thシングルに収録されることを発表した。「そしてなんと明日8月11日(月・祝)の昼公演で、徳永ゆうきさんをゲストに迎えて初披露いたします！みなさん演歌なのか？どんな曲調か？明日は楽しみにしていてください！」と発表すると観客から大きな歓声があがった。秋元康が書き下ろした異色のコンビによるユニット楽曲のテイストや展開にも期待が高まる。

ツアー初日の感想を聞かれた石田千穂は「今日初日に来てくださったみなさん本当にありがとうございます！ツアーはこれからいろんなSTU48のメンバーが出演するので、ツアーを通してメンバーのいいところをたくさん見つけていただければと思います！最高の夏にしましょう！」中村は「みなさんがあたたかく応援してくださって今日は本当に嬉しい１日でした。これから会場をまわって行くにつれてもっともっと成長できるように頑張っていきたいと思います！」岡田は「このツアーの発表があってから今日まであっという間に感じました。今日こうしてみなさんが会いにきてくださったおかげで、昼公演も夜公演も完売することができました。ありがとうございます！今日から始まるツアー、私たちと一緒に駆け抜けて、いろんな思い出をつくっていきましょう！」と感謝した。

◆本日の実施概要 ■公演タイトル STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～

■公演日 2025年8月10日(日)

■会場 東京都・ヒューリックホール東京

■開場/開演 1部 13:00 /14:00 2部 17:00 /18:00

■出演メンバー(計16名)

1期生：石田千穂・福田朱里

ドラフト3期生：信濃宙花・中村 舞

2期生：池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・工藤理子・高雄さやか・原田清花・吉田彩良

2.5期生：岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛

3期生：曽川咲葵

◆STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」MUSIC VIDEO YouTubeプレミア公開URL 【MV】STU48 12th single 「傷つくことが青春だ」 8月20（水） 21:00 プレミア公開

https://youtu.be/n4Il_E_tuY0

◆STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」MUSIC VIDEOティザー映像 【MV】【Teaser】STU48 12th single 「傷つくことが青春だ」

https://youtu.be/Htm8TCgDSe8

■2025年8月27日発売 STU48 12th シングル「傷つくことが青春だ」商品情報 2025年8月27日発売 STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90827～8

【通常盤】品番：KIZM-827～8

CD

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. 人の隣を走るな

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. 人の隣を走るな off vocal ver.

Blu-ray

STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW～Peerless～ Digest vol.1

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90829～30

【通常盤】品番：KIZM-829～30

CD

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. あの頃のBGM

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. あの頃のBGM off vocal ver.

Blu-ray

STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW～Peerless～ Digest vol.2

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1444

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ off vocal ver.

■STU48 Live Tour 2025 〈日程・会場〉

2025年

8月10日(日) 11日(月・祝) 東京都・ヒューリックホール東京

8月23日(土) 広島県・広島県民文化センター 多目的ホール

9月6日(土) 山口県・周南RISING HALL

9月21日(日) 大阪府・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

10月11日(土) 愛知県・名古屋Zephyr Hall

10月18日(土) 福岡県・UNITEDLAB

11月8日(土) 愛媛県・WstudioRED

11月15日(土)16日(日) 香川県・高松festhalle

公式HP：https://sp.stu48.com/news/detail/20579

■STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売日当日イベント STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売日当日イベント開催決定！

【日時】2025年8月27日（水）18:00～

【会場】広島駅南口地下広場(広島県)

参加メンバー：新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・高雄さやか・中村 舞・原田清花・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良

【開催内容】ミニライブ＆特典会

・ミニライブ18:00～

・特典会開始 19:00(予定)～

※ミニライブは観覧フリーとなります。

■STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベント STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベント開催決定！

【日時】2025年8月30日（土）16:00～

【会場】 ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場 (東京都)

参加メンバー：石田千穂・尾崎世里花・久留島優果・曽川咲葵・高雄さやか・中村 舞

【日時】2025年9月15日（月祝）16:00～

【会場】アリオ倉敷 屋外イベントステージ(岡山県)

参加メンバー：石田千穂・内海里音・岡村梨央・中村 舞・福田朱里・諸葛望愛

【日時】2025年9月27日(土）15:30～

【会場】三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1F オーバルパーク

参加メンバー：尾崎世里花・工藤理子・高雄さやか・原田清花・福田朱里・吉田彩良

【日時】2025年10月5日（日）15:30～

【会場】阪急西宮ガーデンズ 本館4Fスカイガーデン・木の葉のステージ(兵庫県)

参加メンバー：池田裕楽・岡田あずみ・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・吉田彩良

【開催内容】ミニライブ＆特典会

※ミニライブは観覧フリーとなります。

