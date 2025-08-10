『NISSANあ、安部礼司-BEYOND THE AVERAGE-』安部礼司のふれあいドライブ旅2025夏～ありがとうを伝え隊～ 山口、徳島、岡山へ！実施レポート

写真拡大 (全7枚)

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（日曜日17：00～17：55放送）では、7月31日（木）～8月2日（土）の3日間、山口・徳島・岡山の3エリアを主人公・安部礼司と妻・安部優の2人が巡り、現地リスナーと触れ合う企画を実施いたしました。


FM山口、FM徳島、FM岡山の生ワイドに安部礼司&安部優が出演、各地のリスナーとの交流を行い、1000名を超えるリスナーが集いました。この模様はPodcastからお聴き頂けます（https://open.spotify.com/show/0d7IPcey80foplgjNJzmTY(https://open.spotify.com/show/0d7IPcey80foplgjNJzmTY)）



▲安部礼司&優と今回乗車したNISSAN「セレナ e-POWER」

＜7月31日（木）　山口＞



山口きらら博記念公園

山口宇部空港を出発、


山口きらら博記念公園で多くのリスナーの方々とふれあい、さらにリスナーの方が営む蕎麦屋や帽子店に伺いました。


夕方には新山口駅前にある、Zero StudioでFM山口『COZINESS』に生出演。


300人ほどのリスナーの方が駆けつけてくださり、放送終了後のふれあいタイムではステッカーを一人ひとりにお渡ししました。







FM山口『COZINESS』　出演の様子





＜8月1日（金）　香川＆徳島＞



道の駅「くるくるなると」でリスナーたちと集合写真

この日はリスナーの方が営むカレー屋で朝カレーを体験。


その後、瀬戸大橋を渡り、香川ではリスナーと一緒にうどんを食べながらふれあいタイム。


道の駅「くるくるなると」では徳島の皆さんとふれあい、夕方にはFM徳島『T-Joint』に出演しました。スタジオにはたくさんのリスナーがお越しくださいました。


放送内では20年という節目で変わりつつあるサラリーマン像などのトークを繰り広げ、


松手逆煮課長も神保町から急遽参加。


放送後のふれあいタイムでは、安部礼司＆安部優が自らステッカーをお渡ししました。







　　　　　　FM徳島『T-Joint』　出演の様子





＜8月2日　岡山・倉敷＞



FM岡山『Ario Happy Saturday』　出演の様子

3日目はアリオ倉敷店内にあるFM岡山スタジオ アリオ768にお邪魔しました。


生出演したFM岡山『Ario Happy Saturday』では、安部夫妻への10の質問が出題され、意外な回答も続出。番組内ではTEAM安部礼司の『日曜日に会おうよ』もオンエアされました。


放送後のふれあいタイムでは400人を超えるリスナーの方に、特製ステッカーをお渡しし、感謝を伝えることができました。






FM岡山のスタジオに集ったリスナーたち






【『安部礼司のふれあいドライブ旅2025夏 ～ありがとうを伝え隊～ 山口、徳島、岡山へ！』概要】


日時：2025年7月31日（木）～2025年8月2日（土）


場所：


FM山口『COZINESS』（場所：FM山口 サテライトスタジオ）


FM徳島『T-Joint』（場所：FM徳島スタジオ　徳島駅クレメントプラザ）


FM岡山『Ario Happy Saturday』（場所：FM岡山スタジオ アリオ768前）


会場ではステッカー配布を実施


出演：安部礼司、安部優



■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』


◇放送日時：　毎週日曜17：00～17：55


◇放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット


◇番組内容：ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。番組連動オリジナルドラマ『安部礼司Z』をSpotifyをはじめとする各種音声プラットフォームで配信中で配信中。


◇番組サイト：　https://www.tfm.co.jp/abe


◇安部礼司 公式X（@abe_average）


◇提供：日産自動車株式会社