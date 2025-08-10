Z世代の注目インフルエンサー『矢野 滴（しーちゃん）』がSPINNSとの人生初コラボアイテム発売決定！2ショット撮影会も開催(ハート)さらにイメージビジュアルにも登場！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」が、SWITCH UP所属のインフルエンサー「矢野 滴」とのコラボレーションアイテム発売とイベントを開催します。さらに店内イメージビジュアルを展開いたします。

「矢野 滴(しーちゃん)」が、コラボアイテムをディレクションしてくれました。

現役の美容高校生としての視点を活かし、「プライベートでも学校でも、もっとオシャレを楽しんでほしい」という想いを込めて、さまざまなシーンで活躍できるアイテムに仕上げました。



【コラボレーションアイテム】

・Drop Tシャツ(WHITE/BLACK) \3,300taxin



着こなしやヘアスタイルにプラスして、自分らしくアレンジできる「レースリボン付きTシャツ」(ハート)

・チャーム付きシュシュ \1,320taxin



「シュシュ」は、レース素材で華やかなボリューム感があり、手首に着けてもアクセントになって可愛らしさを演出できます(ハート)ヘアアレンジにもぴったり♪



さらに「チャーム」は、単体でも使えるため、さまざまな小物と組み合わせて楽しめます♪

【ノベルティ】

DropTシャツ(どちらか1点)とチャーム付きシュシュをセットでご購入いただく毎に、4cut photoをプレゼント！



※数量限定のため無くなり次第終了となります。

---------------------------------



●販売期間/販売店舗

2025年8月24日(日) / SPINNS SHIBUYA109店

2025年8月24日(日) ～2025年8月31日(日) / SPINNSイオンモール宮崎店

※店舗商品は無くなり次第、店舗受注販売を承ります。

2025年8月24日(日)12:00～2025年8月31日(日)23:59 / SPINNS公式通販受注販売

※公式通販受注販売商品および店舗受注販売商品のお届けは9月下旬以降を予定しております。

※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。

---------------------------------

●イベント詳細

▪イベント開催日時 / 場所

・8/24(日) / SHIBUYA109 8Fイベントスペース

▪イベント内容

・2ショット写メ撮影会

DropTシャツ(どちらか1点)とチャーム付きシュシュをセットでご購入いただく毎に「2ショット写メ撮影会参加券」を1枚プレゼント



※2ショット写メ撮影会参加券は、SPINNS SHIBUYA109店でのみ配布いたします。

※2ショット写メ撮影会参加券は、決められた枚数に達し次第配布終了となります。ご注意下さい。

※2ショット写メ撮影会は、先着順にお並びいただきます。

▪タイムテーブル

・14:00～ / 2ショット写メ撮影会

---------------------------------

【注意事項】

※2ショット写メ撮影会は、お客様のスマートフォン・携帯電話でのみご撮影いただけます。

※2ショット写メ撮影会は、出演者単独の撮影、お客様・出演者以外の複数人での撮影は出来ませんのでご注意ください。（ただし、一人で立つことが出来ないくらいの小さなお子様の場合に限り、保護者付き添いでの撮影が可能となります。）

※2ショット写メ撮影会は、列が途切れ次第終了となります。

※2ショット写メ撮影会は準備が出来次第始めさせて頂きます。

※2ショット写メ撮影会の列は当日アナウンス致します。

※前の部が伸びた場合、後の部はお時間変動する場合がございます。

※2ショット写メ撮影会参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※2ショット写メ撮影会参加券はイベントの際に回収いたします。

※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。

※2ショット写メ撮影会参加券をお持ちでない方は、すみやかにご退場頂きますようご協力お願い致します。

※2ショット写メ撮影会参加券の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布は致しません。

※2ショット写メ撮影会での録音・録画は禁止とさせて頂きます。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断わりさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。

※イベント終了された方から速やかにご退場頂けますようご協力をお願い致します。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。

--------------------------

さらにSPINNSのイメージビジュアルにも初登場。

Y2Kスタイルやスポーティ×ガーリーなスタイルを、SPINNS特有の古着を取り入れたファッションに落とし込みました。

ベルトやアクセサリーの小物使いもポイントです。

▼イメージビジュアル

展開期間：2025年8月11日(月)～

展開店舗：SPINNS一部店舗



■矢野 滴

5月9日生まれ。高校3年生。宮崎県出身。

美容学生として美容の知識を学びながらSNSを中心に活動中。

SNSアカウントですがユーザーIDがインスタ、TikTok @yano_shizukuになりましたので、URLの変更をお願いします。

Instagram

https://www.instagram.com/shizuku_yano?igsh=b205d3BrMDh5MGY4

TikTok

https://www.tiktok.com/@shizuku_yano?_t=ZS-8yg8FIHYTTQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@shizuku_yano?_t=ZS-8yg8FIHYTTQ&_r=1)

◼︎SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。

HP: https://www.spinns.com/

online store: https://www.spinns.jp/

instagram: https://www.instagram.com/spinns_official(https://www.instagram.com/spinns_official)

TikTok: https://www.tiktok.com/@spinns_official

■会社概要商 号：株式会社 ヒューマンフォーラム

代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明

本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地

TEL：075-212-8991

設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円

URL：https://www.humanforum.co.jp/

---------------------------------------------------------------------------------------------

[お問い合わせ]

株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 小澤、田村

電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com