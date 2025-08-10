【東急SレイエスFC サッカーU-15】日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 全国大会出場へ
東急スポーツシステム株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/59271/table/444_1_e8179f2b36b7b00d632b8f13e1738dbc.jpg?v=202508110926 ]
8月19日(火)～25日(月) トーナメント戦
２.各グループ3位の中から成績上位8チーム
この度、東急SレイエスFCサッカーU-15が6月15日に行われました、関東大会 vs 1FC川越水上公園との結果をもちまして、全国大会出場の切符を手にいたしました。
当クラブとしては2年ぶり、4回目の全国大会出場です。
最高成績は2016年度のグループステージ突破、決勝トーナメント1回戦敗退。
今年、この成績を打ち破ることができるのか！？
【グループステージ情報】
●開催スケジュール
2025年8月15日（金）～8月25日（月）
8月15日(金)～17日(日) グループステージ
●ノックアウトステージへの出場条件
１.グループの上位2チーム
※全48チームをA～Lまでの12グループに分けグループステージを行う。
皆様の熱い応援お願いいたします！！
more than FOOTBALL.
東急SレイエスFC