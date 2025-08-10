【東急SレイエスFC サッカーU-15】日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 全国大会出場へ

東急スポーツシステム株式会社

この度、東急SレイエスFCサッカーU-15が6月15日に行われました、関東大会 vs 1FC川越水上公園との結果をもちまして、全国大会出場の切符を手にいたしました。

当クラブとしては2年ぶり、4回目の全国大会出場です。

最高成績は2016年度のグループステージ突破、決勝トーナメント1回戦敗退。

今年、この成績を打ち破ることができるのか！？

【グループステージ情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59271/table/444_1_e8179f2b36b7b00d632b8f13e1738dbc.jpg?v=202508110926 ]



●開催スケジュール

2025年8月15日（金）～8月25日（月）

8月15日(金)～17日(日) グループステージ

8月19日(火)～25日(月) トーナメント戦



●ノックアウトステージへの出場条件

１.グループの上位2チーム

２.各グループ3位の中から成績上位8チーム

※全48チームをA～Lまでの12グループに分けグループステージを行う。

皆様の熱い応援お願いいたします！！

more than FOOTBALL.

東急SレイエスFC