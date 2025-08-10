KYOGOKU PROFESSIONAL、台湾最大級の国際美容展示会「2025 台北國際美容美甲美髮展」へ出展決定

株式会社Kyogoku

日本発のプロフェッショナル美容ブランド「KYOGOKU PROFESSIONAL」は、2025年8月15日（木）から8月18日（日）までの4日間、台湾・台北世界貿易センターで開催される「2025 台北國際美容美甲美髮展（Taipei International Beauty Show）」に出展いたします。本展示会は、美容・美甲（ネイル）・美髪（ヘア）分野に特化した台湾最大級の国際美容見本市であり、世界中から美容業界関係者が集う一大イベントです。

KYOGOKU PROFESSIONALは、日本国内の美容室やプロフェッショナルから高い支持を得ているヘアケア・スタイリング製品を展開しており、「サロン品質をご家庭にも」という理念のもと、世界中の人々へ高品質な美容体験を提供しています。今回の出展では、ブランドの代表的なシャンプー・トリートメントシリーズやスタイリング剤をはじめ、最新の製品ラインナップを実際にお試しいただけるデモンストレーションも予定しています。

また、会期中は現地の美容関係者やバイヤーの方々に向け、日本ならではの美容技術や製品開発の背景についても直接ご紹介。これまで日本国内で培った信頼と実績を台湾市場に広げる第一歩として、現地パートナーとの新たなビジネス機会創出を目指します。

【展示会概要】

名称：2025 台北國際美容美甲美髮展（Taipei International Beauty Show） 会期：2025年8月15日（木）～8月18日（日） 会場：台北世界貿易センター（Taipei World Trade Center） 主催：中華民国展覧促進協会、上聯國際展覽有限公司 特別パビリオン：韓國美容展（K-Beauty Expo Taiwan）

【KYOGOKU PROFESSIONAL 出展の目的】

台湾およびアジア市場におけるブランド認知拡大 現地美容関係者・サロン経営者とのネットワーク構築 日本発プロフェッショナル品質の製品体験の提供

KYOGOKU PROFESSIONALは、今後も日本の美容文化を世界へ広げるべく、積極的な海外展開を進めてまいります。台湾での出展を皮切りに、グローバル市場での新たなステージへ挑戦してまいります。

【ブランドについて】

KYOGOKU PROFESSIONALは、美容師でありヘアメイクアップアーティストとしても活躍する創業者・京極琉氏が監修する、日本発のプロフェッショナル美容ブランドです。髪質や環境の違いを問わず、すべての人が理想のヘアスタイルを実現できるよう、厳選された成分と確かな技術力を融合。プロフェッショナル現場で求められる高いクオリティを維持しながら、ご家庭でも使いやすい製品設計を実現しています。現在、日本国内はもとよりアジア各国への展開も進めており、世界中の人々に「自分史上最高の髪」を提供することを使命としています。

