【秋葉原＆松戸北小金】Corelmia Pilatesがスタジオ増設につきパーソナルマシンピラティスインストラクターを募集！

SYSTR株式会社


マシンピラティス専門スタジオ「Corelmia Pilates（コアルミアピラティス）」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、利用者増加と新スタジオオープンに伴い、パーソナルマシンピラティスインストラクターを新規募集いたします。経験を活かして、完全パーソナル制の落ち着いた環境でお客様と向き合えるお仕事です。


■募集概要

募集職種


- パーソナルマシンピラティスインストラクター（業務委託）



勤務地




- 秋葉原スタジオ（東京都千代田区神田練塀町66 ヴィラージュ・ド・クロシェビル4F・7F）

- 松戸北小金スタジオ（千葉県松戸市殿平賀205）



仕事内容




- 完全パーソナル制マシンピラティスのレッッスン（1対1でのプログラム作成・指導）

- お客様対応（入会案内、簡単な問い合わせ対応）

- スタジオ環境維持（清掃・備品管理）



応募条件




- 必須：ピラティス指導経験（マシン／マット可）、資格保持または取得見込み

- 歓迎：マシンピラティス実務経験2年以上、複数資格保有、土日勤務可能な方



勤務時間


- 8:00～22:00の間でシフト制（1コマ50分）／週1日～OK



報酬


- 1レッスン 2,000円～4,000円（経験・資格により変動）

- 交通費支給（上限1,500円／日）

- 入会インセンティブ（ノルマなし）

待遇


- 研修制度あり、スタジオ利用割引あり、屋内禁煙

■職場の特徴


少人数体制で風通しが良く、相談・共有がしやすい環境




柔軟なシフトで掛け持ちやフリーランスも働きやすい




完全パーソナル制でお客様とじっくり向き合える




新スタジオオープンに向け、一緒に盛り上げてくれる仲間を歓迎





■選考フロー

- 応募フォームより応募

- 書類選考

- 面接（1～2回）

- 実技チェック（経験者のみ）

- 採用・契約手続き※応募から内定までの目安：1～2週間

■応募方法

以下の応募フォームよりご連絡ください。



履歴書（写真付き）、職務経歴書、資格証明書（お持ちの方）をご準備ください。

▶ 応募フォームはこちら(https://corelmia.com/recruit_form)



▶ 募集ページはこちら(https://corelmia.com/recruit)



■スタジオ情報

スタジオ名：Corelmia Pilates（コアルミアピラティス）

所在地：


秋葉原スタジオ：東京都千代田区神田練塀町66 ヴィラージュ・ド・クロシェビル4F・7F


松戸北小金スタジオ：千葉県松戸市殿平賀205

営業時間：8:00～22:00

公式サイト：https://corelmia.com/



■対象期間

2025年8月10日（日）～



■対象店舗

Corelmia Pilates 秋葉原スタジオ（千代田区神田練塀町66）



Corelmia Pilates 松戸北小金スタジオ（千葉県松戸市殿平賀205）


■Corelmia Pilatesについて

「Corelmia Pilates（コアルミアピラティス）」は、秋葉原駅から徒歩3分に位置するマシンピラティス専門のパーソナルスタジオです。



経験豊富なインストラクターが、お客様一人ひとりの目的や体の状態に合わせたレッスンを丁寧にご提供。



ピラティス初心者の方はもちろん、運動習慣のある方やアスリートまで、幅広い層に支持されています。



“続けられる”を大切にした通いやすい環境で、理想の体づくりをサポートします。


■料金について

Corelmia Pilatesでは、通いやすさに応じた月額制やチケット制など、柔軟な料金プランをご用意しています。



通常の体験レッスン：4,500円（税込）
　→ 今だけLINE登録で1,000円に！



月額プラン（いずれも税込）
　・月2回コース：15,000円（1回あたり7,500円）
　・月4回コース：28,000円（1回あたり7,000円）
　・月8回コース：52,000円（1回あたり6,500円）



入会金：20,000円（税込）
　→ キャンペーン中は当日入会で半額に！



その他プラン
　・4回チケット（有効期限3ヶ月）：34,000円
　・都度払い（1回）：9,000円



詳しい料金一覧は公式サイトでもご確認いただけます：
▶ https://corelmia.com/price


■公式 SNS X

最新情報はXでも発信中！
▶ https://x.com/CorelmiaP


