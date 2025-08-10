「ChargeSPOT」、22歳以下限定の特別料金「U22割」開始

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT(R)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下 INFORICH）は、22歳以下の方を対象とした特別料金「U22割」を2025年8月10日（日）から10月31日（金）の期間限定で実施いたします。

本施策は、デジタル庁の「デジタル認証アプリ」によるデジタル認証を活用し、 U22世代のライフスタイルに寄り添った日本初の年齢確認の取組みとなります。昨今、マイナンバーカードの活用が進む中、若年層が求める手軽さ、便利さ、安全性を追求し、より快適な体験をお届けすることを目指しています。

さらに2025年8月10日（日）～8月17日（日）の期間には、専門学校や大学のサークル・部活動等を対象とした「サークル応援キャンペーン」も開催いたします。

本企画を通じて、若年層をはじめとする多くの皆様に「ChargeSPOT」をより利用しやすい環境づくりを目指してまいります。

■「U22割」について

「ChargeSPOT」アプリ内の「U22キャンペーン」バナーから、デジタル庁の「デジタル認証アプリ」と連携して、お持ちのマイナンバーカードによる認証を完了すると、3ヶ月間割引が適用され、何度でも3時間165円で「ChargeSPOT」をご使用いただけます。

【実施期間】

2025年8月10日（日）～10月31日（金）

【適用条件】

・上記の実施期間中に、「ChargeSPOT」アプリでマイナンバーカードによる認証をいただいた方

・認証完了時点で22歳以下の方

※適用期間中に誕生日を迎えた場合は、誕生日の月の最終日まで割引価格が適用となります

※月額制サブスクリプションプランご利用者は対象外となります。

【U22割適用価格について】

3ヶ月間は、3時間未満165円でご利用いただけます。3時間以上は、通常料金となります。

※120時間を超えてバッテリーをレンタルした場合、違約金が発生します

【登録方法】

１.「ChargeSPOT」アプリをダウンロード

・スマートフォンに「ChargeSPOT」アプリをインストールしてください。

２.マイナンバーカードで本人確認

・「ChargeSPOT」アプリ内の「マイページ」→「U22キャンペーン」バナー →「マイナンバーカードで本人確認」へ進みます。

・デジタル庁の「デジタル認証アプリ」が起動するので、指示に従って本人確認してください。

アプリ内に表示されるバナー

３.割引価格で利用可能

・本人確認が完了すると、適用期間中に3時間まで割引価格の165円で何度でも「ChargeSPOT」を利用可能



※デジタル庁の「デジタル認証アプリ」におけるマイナンバーカード認証につきましては、認証手続き後、即時に承認が完了いたします。詳しい使い方はこちら。

https://services.digital.go.jp/auth-and-sign/

※クーポンやほか開催されるキャンペーンなども併用可能

■サークル応援キャンペーンの詳細

サークル応援キャンペーンは、専門学校や大学のサークル・部活動等の団体を対象に、「ChargeSPOT」のバッテリースタンドを無料でお貸出するキャンペーンです。

部室や合宿所で、いつでも手軽にモバイルバッテリーを利用でき、スマートフォンやイヤフォンなどの充電切れを心配せずに活動いただけます。

【応募期間】

8月10日（日）～8月17日（日）

【応募方法】

１.応募フォームに必要情報を記入してください。

URL：https://forms.gle/8NUfGdTbLDn82XQA6

２.応募内容をもとに選考いたします。

（選考を通過したサークル・団体には、後日ご連絡いたします。）

３.選考後、申込書の記載が必要です。

【対象条件】

１.専門学校や大学のサークル・部活動等の団体であること。

２.キャンペーン内容や「ChargeSPOT」利用について、公式アカウントなどでのSNS投稿にご協力いただけること。

【特典】

「ChargeSPOT」バッテリースタンド（10個バッテリー付き）の無料レンタル

〈特典設置場所の条件〉

サークルや部活動の部室、合宿所など、特定メンバーのみが入れる場所であること。

〈特典設置期間〉

原則2週間（それ以外の期間をご希望の場合は、ご相談ください）

※利用の際の注意点：貸出・返却ともに設置場所のみとなります。他の場所での返却はできません。

■ 「ChargeSPOT」について

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT」。レンタル方法は

「ChargeSPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に設置されており、グローバルでも香港、タイ、台湾、中国、シンガポール、マカオとエリアを拡大中です。

■「ChargeSPOT」ご利用方法

アプリ名称：ChargeSPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

※「ChargeSPOT(R)」は株式会社INFORICHの登録商標です。