もっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品公開！9月1日（月）から、人気アニメ7作品が登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン＆PC向けゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）について、2025年9月1日（月）より開始する「3rdシーズン」として順次登場する人気アニメ7作品を発表いたしました。

【『異世界∞異世界』公式サイト】https://isekaiisekai.jp(https://isekaiisekai.jp)

『異世界∞異世界』はスマートフォン＆PCでもっと異世界を楽しむゲームです。様々な人気アニメ作品が次々に登場することで、好きなキャラクターを集めたり、眺めたりして、マイペースに”異世活”をお楽しみいただけます。本作品の「3rdシーズン」が、2025年9月1日（月）より開幕いたします。本日、登場作品となる人気アニメ7作品を発表いたしました。「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～」、「ゴブリンスレイヤーII」、「佐々木とピーちゃん」、「シャングリラ・フロンティア」、「月が導く異世界道中」、「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」、「嘆きの亡霊は引退したい」（※五十音順）が登場する予定です。その他、オリジナルキャラクターたちも新衣装で登場いたします。まずは9月1日（月）より、第1弾として「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」が登場いたします。

また、本日公開したPVもぜひご覧ください。

【『異世界∞異世界』3rd SEASONタイトルラインナップ解禁PV】

https://youtu.be/alb3NmsXDQ4

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=alb3NmsXDQ4 ]

さらに、本情報の公開を記念して、『異世界∞異世界』公式Xにてキャンペーンも予定しております。「2ndシーズン」お楽しみいただきつつ、「3rdシーズン」をお待ちください。

【『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品 一覧（五十音順）】

●アニメ「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～」

異世界につながる扉を発見した高校生の天上優夜は、チート級の能力を手に入れ、驚異的なレベルアップを果たして容貌までも変化し、現実世界と異世界を行き来しながら大活躍していく。

https://www.iseleve.com/

原作は累計発行部数400万部を突破する同名ライトノベル（著／美紅、イラスト／桑島黎音）。2023年にシリーズ5周年を迎え、スピンオフ作品も発売中。2023年4月に放送され話題を呼び、新作TVSPの制作が決定している。

●アニメ「ゴブリンスレイヤーII」

ゴブリンだけを狩り続けて上位冒険者となった男とその仲間たちの冒険を描くハードアクション×ダークファンタジー。

https://goblinslayer.jp/

原作は蝸牛くも氏によるWEB作品およびライトノベル『ゴブリンスレイヤー』。キャラクター原案は神奈月昇。2024年には、シリーズ累計1000万部突破。2018年10月にテレビアニメ化され、2023年にテレビアニメ2期が放送された。

●アニメ「佐々木とピーちゃん」

中年の社畜サラリーマン・佐々木が癒やしを求めてペットショップで購入した文鳥が、異世界から転生してきた賢者・ピエルカルロと判明することから始まる物語。

https://sasapi-anime.com/

原作はぶんころり氏（イラスト：カントク氏）が手がける、「このライトノベルがすごい！2022」にて単行本・ノベルズ部門1位にランクインした異世界ファンタジー×異能バトル作品。

アニメシーズン2も制作決定。

●アニメ「シャングリラ・フロンティア」

クソゲーを愛し、クソゲーに愛された男“陽務楽郎”が、クソゲーの対極である神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑む。

https://anime.shangrilafrontier.com/

連載中の「週刊少年マガジン」では、読者アンケート史上初となる四冠を達成し、コミックスの累計発行部数は世界累計1300万部突破（原作：硬梨菜先生、漫画：不二涼介先生）！原作は累計9億PV突破。アニメは2nd Seasonまで放送され、3rd Seasonの制作も決定。

●アニメ「月が導く異世界道中」

異世界に召喚された不幸体質の高校生「深澄 真」が，従者の巴と澪らを従え，ヒューマン偏重主義の世界で冒険を繰り広げる。

https://tsukimichi.com/

原作はあずみ圭氏のファンタジー小説。とことん不運、されどチートな薄幸系男子と、周囲をとりまく個性豊かなキャラクター達がたちまち話題を呼び、各動画配信サービスのランキングでも上位にランクイン。累計500万部（漫画、電子含む）を突破。2024年1月第2期放送。第3期鋭意制作中。

●アニメ「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」

非業の死を遂げた“凡人“の記憶はそのままに、強い魔術の血統を持つ第七王子・ロイドとして転生し、桁外れの魔力で“気ままに魔術を極める。

https://dainanaoji.com/

原作はマンガアプリ『マガジンポケット（講談社）で連載中の『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』（原作：謙虚なサークル（講談社ラノベ文庫刊）、キャラクター原案：メル。）。アニメ第2期放送中。

●アニメ「嘆きの亡霊は引退したい」

才能があり過ぎる怪物達（=幼馴染達）で結成された最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚。

https://nageki-anime.com/

原作は槻影氏による人気小説の「嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～」。コミカライズも電撃コミックスNEXTにて連載中。関連書籍のシリーズ累計"200万部"突破。2025年10月より第2クール放送開始！

【『異世界∞異世界』「3rdシーズン」登場作品スケジュール！】

＜第1弾＞「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」：9月1日（月）～9月11日（木）

第2弾以降は順次お知らせいたします。詳細はゲーム内お知らせもしくは公式X、異世界∞異世界BBSをご確認ください。

【『異世界∞異世界』「3rdシーズン」タイトルラインナップ解禁PV 公開記念キャンペーン 概要】

公式Xでは、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。『異世界∞異世界』公式Xをフォローし、対象ポストをリポストした方の中から抽選で50名様に、アマゾンギフトカード（1,000円分）をプレゼントいたします。

●開催期間

2025年8月10日（日）～8月24日（日）23：59（予定）

●『異世界∞異世界』公式X

https://x.com/isekaiisekai

【『異世界∞異世界』「2ndシーズン」登場作品ラインナップ！】

2025年6月1日（日）より「2ndシーズン」が開幕しております。

今シーズンでは、人気アニメ6作品が順次登場予定です。約2週間ごとに登場する作品と出会えるキャラクターが入れ替わります。

■今後の予定

＜第5弾＞「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」：8月1日（金）～8月15日（金）

＜第6弾＞「ありふれた職業で世界最強」：8月15日（金）～9月1日（月）

【「2ndシーズン」第5弾「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」開催中！】

カタリナとマリアが登場！

■「2ndシーズン」第5弾「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」登場！

https://youtu.be/Qpg9LeXdbrU

■ガチャ登場キャラクター

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Qpg9LeXdbrU ]カタリナ（CV：内田 真礼）

＜ロール：サポーター＞

乙女ゲームの悪役令嬢として転生した元女子高生。特技は木登り、趣味は畑と、

ご令嬢にあるまじき破天荒な振る舞いで周囲の人間を無自覚に攻略しつつ、本人は破滅エンド回避に向けて明後日の努力を続けている。天衣無縫の人たらし。

マリア（CV：早見 沙織）

＜ロール：ヒーラー＞

乙女ゲーム『FORTUNE LOVER』の本来の主人公。顔よし・頭よし・性格よしと三拍子揃った圧倒的ヒロインだが、悪役令嬢ポジのカタリナにうっかり攻略されてしまった。お菓子作りが得意で、優しく謙虚な努力家という、存在自体が光属性のような少女。

■ガチャ・関連イベント実施期間

2025年8月1日（金）～8月15日（金）14：59 予定

★「はめふら」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」限定ガチャを、毎日1回無料で引くことができます。

詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【『異世界∞異世界』 基本情報】

―――集めて、眺めて、はじまる “異世活（いせかつ）”。

人気アニメ作品のキャラクターが続々登場！集めて、眺めて、つながる。そんな “異世活” ができる、もっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』。

キャラクターを集めてフィギュア鑑賞するも良し、キャラクターが旅をする様子を眺めるも良し。“異世活“で、あなたの好きな作品やキャラクターを堪能してみよう！

◆ゲーム名 :異世界∞異世界

◆ジャンル :もっと異世界を楽しむゲーム

◆対応端末 :iOS、AndroidTM、Steam(PC)

◆価格:アイテム課金制

◆公式サイト: https://isekaiisekai.jp

◆ストアページ

App Store :https://apps.apple.com/jp/app/id6468440641

GooglePlay :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.colopl.isekai

Steam(PC)：https://store.steampowered.com/app/3039140

◆公式Xアカウント :https://x.com/isekaiisekai

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

