姫路市で初開催の“和”をテーマにしたファッションショー出演を懸けたイベント！「『姫路コレクション』ブライダルステージ～白無垢の花嫁～」を本日より開催

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2025年12月に兵庫県姫路市で初めて開催される「姫路コレクション」とコラボレーションのうえ、同イベントでランウェイに登壇するライバーを決定するイベント、「『姫路コレクション』ブライダルステージ～白無垢の花嫁～」を、2025年8月10日（日）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）やまだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を通じて個々の夢を実現する後押しをしたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「『姫路コレクション』ブライダルステージ～白無垢の花嫁～」は、 2025年12月に初開催を迎える、“和”をテーマに着物、ドレス、ダンス等のさまざまなカルチャーが融合して創り出すファッションイベント「姫路コレクション」と、「17LIVE」がコラボレーションのうえ実施するオーディションイベントです。 「17LIVE」では、これまでも数々のファッションショーとコラボレーションしたイベントを実施しており、モデルとして活動するライバーやランウェイを目指す方、また応援するリスナーから大変好評を博しています。このたび、新たなファッションイベントでの華やかなランウェイ登壇を通じて、さらにイチナナライバーの活躍の場を広げたいという思いから、「姫路コレクション」とのコラボレーションイベントが実現しました。

本イベントは、「17LIVE」の認証ライバーで、女性の方であれば誰でも参加が可能です。見事ランキングで上位に入賞した方およびオーディションで選ばれた計5名のライバーは、2025年12月28日（日）に姫路市で開催される「『姫路コレクション』ブライダルステージ」への出演権が贈られます。また、入賞者は「姫路コレクション」のPRモデルとして姫路市内の看板に掲出される駅広告の掲載権を獲得するほか、さらに上位3名の方は雑誌「sweet」の『姫路コレクション』のレポート記事でも紹介されます。

姫路市で初開催となる「姫路コレクション」において、格式高く美しい着物を身に纏い、ランウェイに登場するイチナナライバーが決定する本イベントに、ぜひご注目ください。

「『姫路コレクション』ブライダルステージ～白無垢の花嫁～」の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2025年8月10日（日） ～ 8月25日（月）

■参加条件

・18歳以上の女性の方

・イベント終了時までに日本で認証登録をしているライバーの方

・個人アカウントで配信している方

※グループやユニットなど、複数人で構成されたアカウントの場合でもお一人での出演・掲載となります

・顔出し配信をされている方

※Vライバーの方やキャラクターの方、着ぐるみなど顔を出していない方は対象外となります

※本ステージ出演、関係する第三者が発信する各種メディアに顔出しがNGの方は対象外となります

・当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所等にご参加いただける方

■主なプライズ（賞品）

・『姫路コレクション』ブライダルステージ出演権

・『姫路コレクション』PRモデルとして駅広告掲載

・雑誌「sweet」に『姫路コレクション』レポート記事としてモデル掲載

※順位によって広告看板掲載権やフォトブック掲載権の有無や掲載される場所やサイズが異なります

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます

※オーディションイベントに関する詳細は「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください

■「姫路コレクション」とは

日本最大級の和装のファッションショー《KYOTO COLLECTION》のプロデューサー松山が地元姫路で創る新たな和装のコレクション《HIMEJI COLLECTION》。

各地で和装ファッションショーを仕掛けてきたプロデューサー松山が地元姫路を盛り上げるため和装のファッションコレクションをアクリエ姫路の展示場にて大規模初開催。

姫路の新たな名物イベントとして、地元企業を巻き込み、地方創生を図ります。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X（旧Twitter）： https://twitter.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw