この夏お得！大阪王将公式通販史上最大！バラエティ福袋が登場！

株式会社イートアンドホールディングス

イートアンドグループで冷凍食品販売のEC事業を手がける株式会社ナインブロック（所在地：大阪府大阪市 代表取締役社長：池田道隆）は、大阪王将公式通販サイト（ http://o-ohsho.jp/ ）および楽天市場・Yahoo!ショッピングをはじめとする各種ECモールにて、「大阪王将公式通販史上最大 バラエティ福袋2025」を販売。さらに、ご購入いただいた方の中から抽選で57名様に、総額100万円相当の豪華景品が当たるキャンペーンを実施いたします。

「大阪王将公式通販史上最大 バラエティ福袋2025」は、人気の餃子や炒飯4種をはじめ、ボリューム満点の唐揚げ、にら饅頭などを含めた11種類を詰め込んだ福袋セットです。さらに「大阪王将公式通販史上最大 バラエティ福袋2025」をご購入いただいた方の中から抽選で57名様に、最新家電や全20種合計57個、総額100万円相当の豪華景品が当たるキャンペーンを実施いたします。

「大阪王将公式通販史上最大 バラエティ福袋2025」で美味しさとワクワクを"プラスアンド"の楽しみとともにお届けいたします。

「大阪王将公式通販史上最大 バラエティ福袋2025」詳細

【実施内容】

大阪王将で人気の餃子や炒飯に加え、唐揚げ・にら饅頭まで入った豪華11種のセットです。

「大阪王将公式通販史上最大 バラエティ福袋2025」をご購入いただいた方の中から抽選で57名様に、総額100万円相当の豪華景品をお送りいたします。

詳細はこちら： https://o-ohsho.jp/products/set/1504

【実施期間】

2025年８月７日(木)10:00～10月15日(水)9:59

※「大阪王将公式通販史上最大 バラエティ福袋2025」が完売次第終了いたします。

【抽選対象商品】

大阪王将公式通販史上最大 バラエティ福袋2025

人気1１種を詰め合わせた10,250円相当！

価格：5,999円（税・送料込）

商品内容

・元祖肉餃子50個(850g)×1袋

・パラっと炒めたチャーハン(200g)×1袋

・ガーリック炒めチャーハン(210g)×1袋

・豚カルビチャーハン(210g)×1袋

・エビ塩チャーハン(210g)×1袋

・若鶏の唐揚げ(400g)×1袋

・大阪王将公式通販たまごスープ(6.7g)×1袋

・大阪王将公式通販特製！フリーズドライわかめスープ(4.3g)×1袋

・炒め焼きそば(190g×2食入)×1袋

・ぷるもちえび水餃子(272g)×1袋

・にら饅頭20個入(400g)×1袋

※別途、餃子のタレを6袋添付

※商品は予告なくリニューアルする事があります。

【主な超豪華景品】

・YAMAHA PAS Cheer PA26CH

・象印マホービン 圧力IH炊飯ジャー『炎舞炊き』 NW-NA10

・Panasonic オートクッカーBistro NF-AC1000-K

・Shark EVOPOWER SYSTEM iQ+ CS851JMVAE

・BALMUDA The Range

・SONY PlayStation(R)5 (CFI-2000A01)

ほか、全20種57 個

【販売サイト】

大阪王将公式通販サイト本店（ https://o-ohsho.jp/ ）、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、dショッピング店、au PAYマーケット店、Qoo10店、ANA Mall店、DMM店、JRE MALL店、メルカリShops店

【当選発表予定】

2025年10月下旬予定

※事前に当選結果のお問い合わせをいただきましても、回答いたしかねますので予めご了承ください。

※当選者様には、当店よりメールやショートメッセージ等で当選のご連絡を差し上げた上で景品をお送りいたします。

※景品は商品とは別にお送りいたします。