8·î13Æü(²Ð)È¯Çä¤Î¡Öè½¸¤(¤¹¤È¤×¤ê)¡×¤Î3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡ÙXFDÆ°²è¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çð¸¶¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖSTPR¡×)¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¡Öè½¸¤¡×(¤¹¤È¤×¤ê)¤Î3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¼ýÏ¿Á´19¶Ê¤ò»îÄ°¤Ç¤¤ëXFD(¥¯¥í¥¹¥Õ¥§ー¥É)Æ°²è¤ò¡¢è½¸¤¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î10Æü(Æü)¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î22Æü(¶â)¡¦23Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëè½¸¤¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ÎÃí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¤ò2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëè½¸¤¤Î3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆÃ¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö³Ú¶Ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç³Ú¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦è½¸¤¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢Á´19¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜÆü8·î10Æü(Æü)¡¢è½¸¤¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öè½¸¤¤¯¤ó¡Ú¤¹¤È¤×¤ê¡Û¡×¤Ë¤Æ¡¢XFDÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£è½¸¤¤Î²»³Ú¤È¸ÀÍÕ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢È¯Çä¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¤¼¤Ò±ÇÁü¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¡§https://youtu.be/O-jo0FT-O_8
Æ°²è¸ø³«Æü»þ¡§2025Ç¯8·î10Æü(Æü)16:00
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î22Æü(¶â)¡¦23Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢è½¸¤¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò8·î12Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ëÃí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡Ù¾ðÊó
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É
¡ÚÍ½Ìó³«»ÏÆü»þ¡Û2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)21:00
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯8·î13Æü(¿å)
¡Ú¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡¦²Á³Ê¡Û
[ÄÌ¾ïÈ×]
²Á³Ê¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆ¡§CD1Ëç(¿·¶Ê´Þ¤àÁ´19¶Ê¼ýÏ¿)
ÉÊÈÖ¡§STPR-1024
[½é²ó¸ÂÄêÈ×£Á]
²Á³Ê¡§3,900±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆ¡§CD1Ëç(ÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿19¶Ê)¡ÜÆÃÀ½¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥«ー¥ÉÉÕ
ÉÊÈÖ¡§STPR-9052
[½é²ó¸ÂÄêÈ×£Â]
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆ¡§CD2ËçÁÈ(Disc1¡§ÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿19¶Ê¡¿Disc2¡§ÄÌ¾ïÈ×Ì¤¼ýÏ¿11¶Ê)
ÉÊÈÖ¡§STPR-9053/4
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ûhttps://rinu-budokan2025.stpr.com/album¡¡
¢£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó[ STPR TICKET µ¡ºà³«ÊüÄÉ²ÃÈÎÇä¡ÊÀèÃå¡Ë ]
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î7Æü(ÌÚ)16:30 ～ 2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)23:59
¡ÚÂÐ¾Ý¸ø±é¡Û2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ) Âè1Éô ³«¾ì 12:00 / ³«±é 13:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡ÛÃí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ:7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¼õÉÕURL¡Û¡¡https://stpr-ticket.com/booths/rinu
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨£³ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨ÀèÃåÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(ÃêÁª¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó)
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨±é½Ð¤ÎÁ´Éô¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤·¤¯¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÂÀÊ°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«ÀÚ¤ì¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë°ã¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´ÑÍ÷´Ä¶¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿¤´¹ØÆþ¸å¤ÎÊÖ¶â¡¢ºÂÀÊ¿¶ÂØ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
STPR ID¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
STPR ID¤Ï¡¢STPR¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò1¤Ä¤ÎID¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤´ÅÐÏ¿¥Úー¥¸¡§https://id.stpr.com/¡¡
¢£¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ø¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û¡¡
2025Ç¯8·î22Æü(¶â)³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)
¡¾ Âè1Éô¡¡³«¾ì 12:00 / ³«±é 13:00
¡¾ Âè2Éô¡¡³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û ¢©102-8321¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èËÌ¤Î´Ý¸ø±à2-3
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://rinu-budokan2025.stpr.com/
¢£è½¸¤ Profile
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR ¤¬³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë2.5 ¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£ÀÖ¿§Ã´Åö¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï221Ëü¿Í¡¢TikTok ¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô130Ëü¡¢³ÆSNS ¤Î¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô849Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£(2025Ç¯8·î¸½ºß)
²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë³èÌö¡£2024Ç¯7·î¸ø³«¤Î¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¤¹¤È¤×¤ê ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì～Strawberry School Festival!!!～¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±éÀ¼Í¥¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡££´·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ê¤É¤Ç5DAYS¡¦·×Ìó20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Õ¥§¥¹¡ÖSTPR Family Festival!!¡×¤Ë½Ð±é¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@riinukun/
¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/576xjmdi
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@riinukun
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/riinukun/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/rinu_nico
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/