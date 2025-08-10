8月6日より開催！「Welcome to Japan： 漫画家メッセージボード展」展示メッセージボード一覧を公開！

2025年8月6日(水)から9月4日(木)まで開催する「Welcome to Japan： 漫画家メッセージボード展」（主催：２０２５年日本国際博覧会協会）について、展示されるメッセージボード（色紙）一覧を公開します。

本展示会は、4月30日から5月2日にかけて開催された「Cool Japan Showcase Anime Manga Tourism Festival」（主催：内閣府知的財産戦略推進事務局）において展示され好評を博した、漫画家の皆さまから寄せられた万博来場者の方々へのメッセージボード（色紙）を、再展示するものです。今回の展示会では、計95点を展示する予定です。

▽漫画家メッセージボード(色紙)展示概要

イベント名：「Welcome to Japan：漫画家メッセージボード展」

日時 ：2025年8月6日（水）～9月4日（木） 10時～21時 ※最終入場は20時30分

場所 ：フューチャーライフヴィレッジA4

予約 ：予約不要

展示数：95点（再展示94点、新規1点）

展示メッセージボード一覧【別紙参照】

※色紙は撮影可能です。色紙の撮影に際しては、他のお客様や会場スタッフが映り込まないよう、ご注意ください。

（ご参考）

▽プレスリリース

漫画家メッセージボード(色紙)の再展示が決定！8月6日より「Welcome to Japan： 漫画家メッセージボード展」を開催！

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250731-02/