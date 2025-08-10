【2025年7月度】ゴールドカードの利用実態に関するユーザーアンケート
調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日～2025年7月9日調査母集団：210人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載
【2025年7月度・アンケートサマリー】
7月度の調査では、楽天ゴールドカードや三井住友カード ゴールド（NL）などが人気のゴールドカードとして票を集めた。
また、約6割が高いポイント（マイル）還元率を理由にゴールドカードを利用していた。
ゴールドカードの利用実態に関する調査
ゴールドカードの利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。
ゴールドカードを作ろうと思ったきっかけは次のうちどれですか？（複数選択可）
1位：ポイント（マイル）還元率が良いから
2位：特典が魅力的だったから
3位：1枚はゴールドカードを作りたかったから
「ポイント（マイル）還元率が良いから」が55.7％で最も多く、これに「特典が魅力的だったから」が40.0%で続いた。
また、「1枚はゴールドカードを作りたかったから」という人も28.1％いた。
何を重視してゴールドカードを選びましたか？（複数選択可）
1位：ポイント（マイル）還元率
2位：入会金・年会費
3位：キャンペーン/特典
「ポイント（マイル）還元率」が57.1%と最も多く、「入会金・年会費」が39.5%で次に多かった。
その他には「キャンペーン・特典」を選ぶ人も多かった。
ゴールドカードは何枚持っていますか？
1位：1枚
2位：2枚
3位：3枚
「1枚」が82.9％で圧倒的に多く、「2枚」「3枚」と順番に続く形になった。
複数のゴールドカードを持ち合わせている人も全体の2割程度という結果になった。
クレジットカードは何枚持っていますか？
1位：2枚
2位：5枚以上
3位：3枚
「2枚」が36.2%で最も多く、「5枚以上」「3枚」と続いた。
また、複数のクレジットカードを持ち合わせている人が全体の約9割にのぼることもわかった。
※ゴールドカード以外の通常カード・プラチナカードを含む保有数
これまでにゴールドカードの審査に通らなかった経験はありますか？
ない：95.2%
ある：4.8%
「ゴールドカードの審査に通らなかったことがある」人は全体の4.8％にとどまった。
ゴールドカードの年会費はいくらですか？
1位：無料（初年度のため）
2位：10,000円台
3位：3,000円以内
「無料（初年度のため）」が34.1%で最も多かったが、年会費が「10,000円台」という人も29.4％と2番目に多かった。
また、僅かだが20,000円台や30,000円台の年会費を支払っている人もいた。
ゴールドカードの限度額はいくらですか？
1位：100万円以下
2位：200万円以下
3位：50万円以下
「100万円以下」が37.1％で最も多く、これに「200万円以下」が26.7％、「50万円以下」が12.9％と続いた。
ゴールドカードの限度額を増額したことはありますか？
いいえ：94.3％
はい：5.7%
「ゴールドカードの限度額を増額したことがある」人は全体の5.7％で、増額したことがない人が94.3％を占めた。
ゴールドカードの毎月の利用額はいくらくらいですか？
1位：5万円以下
2位：6～10万円
3位：16～20万円
「5万円以下」が35.2%で最も多く、次に「6～10万円」が29.5％、「16～20万円」が13.3％となった。
おすすめのゴールドカードに関する調査
ここからは、実際のユーザーが選んだゴールドカードの人気ランキングを紹介する。
どのゴールドカードを持っていますか？（複数選択可）
1位：楽天ゴールドカード
2位：三井住友カード ゴールド（NL）
3位：dカードGOLD
楽天ゴールドカードが24.8％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が20.5%でこれに続いた。
また、dカードGOLDが16.2％で票を集めた他、イオンゴールドカードやエポスゴールドにも一定数の回答があった。
ポイントの貯まりやすさを重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？
1位：楽天ゴールドカード
2位：三井住友カード ゴールド（NL）
3位：dカードGOLD
楽天ゴールドカードが29.0％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が20.0％と続いた。
また、dカードGOLDも14.3％と3番目に多かった。
サービスの充実度を重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？
1位：三井住友カード ゴールド（NL）
2位：楽天ゴールドカード
3位：dカードGOLD
三井住友カード ゴールド（NL）が21.9％で最も多く、楽天ゴールドカードが17.6%でこれに続いた。
また、dカードGOLDやJCBゴールド等にも一定数の回答があった。
コスパを重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？
1位：楽天ゴールドカード
2位：三井住友カード ゴールド（NL）
3位：dカードGOLD
楽天ゴールドカードが31.4％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が17.6%でこれに続いた。
また、dカードGOLDは10.5％だった。
海外旅行にはどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？
1位：三井住友カード ゴールド（NL）
2位：アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カード
3位：楽天ゴールドカード
三井住友カード ゴールド（NL）が21.9％で最も多く、アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カードが18.1%でこれに続いた。
また、楽天ゴールドカード（12.9%）やJALカード CLUB-Aゴールドカード（9.0%）、JCBゴールド（8.1%）などにも票が集まった。
アンケート回答者の詳細データ
回答者の年齢
回答者の職業
回答者の年収
