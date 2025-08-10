【2025年7月度】ゴールドカードの利用実態に関するユーザーアンケート

アドバイザーナビ株式会社


調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日～2025年7月9日調査母集団：210人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載


【2025年7月度・アンケートサマリー】
7月度の調査では、楽天ゴールドカードや三井住友カード ゴールド（NL）などが人気のゴールドカードとして票を集めた。
また、約6割が高いポイント（マイル）還元率を理由にゴールドカードを利用していた。


ゴールドカードの利用実態に関する調査


ゴールドカードの利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。


ゴールドカードを作ろうと思ったきっかけは次のうちどれですか？（複数選択可）


1位：ポイント（マイル）還元率が良いから
2位：特典が魅力的だったから
3位：1枚はゴールドカードを作りたかったから



「ポイント（マイル）還元率が良いから」が55.7％で最も多く、これに「特典が魅力的だったから」が40.0%で続いた。


また、「1枚はゴールドカードを作りたかったから」という人も28.1％いた。


何を重視してゴールドカードを選びましたか？（複数選択可）


1位：ポイント（マイル）還元率
2位：入会金・年会費
3位：キャンペーン/特典



「ポイント（マイル）還元率」が57.1%と最も多く、「入会金・年会費」が39.5%で次に多かった。


その他には「キャンペーン・特典」を選ぶ人も多かった。


ゴールドカードは何枚持っていますか？


1位：1枚
2位：2枚
3位：3枚



「1枚」が82.9％で圧倒的に多く、「2枚」「3枚」と順番に続く形になった。


複数のゴールドカードを持ち合わせている人も全体の2割程度という結果になった。


クレジットカードは何枚持っていますか？


1位：2枚
2位：5枚以上
3位：3枚



「2枚」が36.2%で最も多く、「5枚以上」「3枚」と続いた。


また、複数のクレジットカードを持ち合わせている人が全体の約9割にのぼることもわかった。
※ゴールドカード以外の通常カード・プラチナカードを含む保有数


これまでにゴールドカードの審査に通らなかった経験はありますか？


ない：95.2%
ある：4.8%



「ゴールドカードの審査に通らなかったことがある」人は全体の4.8％にとどまった。


ゴールドカードの年会費はいくらですか？


1位：無料（初年度のため）
2位：10,000円台
3位：3,000円以内



「無料（初年度のため）」が34.1%で最も多かったが、年会費が「10,000円台」という人も29.4％と2番目に多かった。


また、僅かだが20,000円台や30,000円台の年会費を支払っている人もいた。


ゴールドカードの限度額はいくらですか？


1位：100万円以下
2位：200万円以下
3位：50万円以下



「100万円以下」が37.1％で最も多く、これに「200万円以下」が26.7％、「50万円以下」が12.9％と続いた。


ゴールドカードの限度額を増額したことはありますか？


いいえ：94.3％
はい：5.7%



「ゴールドカードの限度額を増額したことがある」人は全体の5.7％で、増額したことがない人が94.3％を占めた。


ゴールドカードの毎月の利用額はいくらくらいですか？


1位：5万円以下
2位：6～10万円
3位：16～20万円



「5万円以下」が35.2%で最も多く、次に「6～10万円」が29.5％、「16～20万円」が13.3％となった。


おすすめのゴールドカードに関する調査


ここからは、実際のユーザーが選んだゴールドカードの人気ランキングを紹介する。


どのゴールドカードを持っていますか？（複数選択可）


1位：楽天ゴールドカード
2位：三井住友カード ゴールド（NL）
3位：dカードGOLD



楽天ゴールドカードが24.8％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が20.5%でこれに続いた。


また、dカードGOLDが16.2％で票を集めた他、イオンゴールドカードやエポスゴールドにも一定数の回答があった。


ポイントの貯まりやすさを重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？


1位：楽天ゴールドカード
2位：三井住友カード ゴールド（NL）
3位：dカードGOLD



楽天ゴールドカードが29.0％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が20.0％と続いた。


また、dカードGOLDも14.3％と3番目に多かった。


サービスの充実度を重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？


1位：三井住友カード ゴールド（NL）
2位：楽天ゴールドカード
3位：dカードGOLD



三井住友カード ゴールド（NL）が21.9％で最も多く、楽天ゴールドカードが17.6%でこれに続いた。


また、dカードGOLDやJCBゴールド等にも一定数の回答があった。


コスパを重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？


1位：楽天ゴールドカード
2位：三井住友カード ゴールド（NL）
3位：dカードGOLD



楽天ゴールドカードが31.4％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が17.6%でこれに続いた。


また、dカードGOLDは10.5％だった。


海外旅行にはどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？


1位：三井住友カード ゴールド（NL）
2位：アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カード
3位：楽天ゴールドカード



三井住友カード ゴールド（NL）が21.9％で最も多く、アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カードが18.1%でこれに続いた。


また、楽天ゴールドカード（12.9%）やJALカード CLUB-Aゴールドカード（9.0%）、JCBゴールド（8.1%）などにも票が集まった。


アンケート回答者の詳細データ


回答者の年齢


回答者の職業


回答者の年収


■会社概要


社名：アドバイザーナビ株式会社


代表取締役 : 平 行秀


設立 ： 2019年5月29日


所在地 : 〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町8-1　FinGATE TERRACE


事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業


URL : https://adviser-navi.co.jp



【弊社運営メディア】


カードローンメディア：カードローンナビ(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/)


クレジットカードメディア：クレジットカードナビ(https://adviser-navi.co.jp/card/column/)


FXメディア：FXおすすめナビ(https://adviser-navi.co.jp/invest/fx/column/)


債務整理メディア：債務整理(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/)



【調査結果詳細】


https://adviser-navi.co.jp/card/column/49137/



【データの引用・転載について】


データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。



・データの加工は禁止です。


・出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。


出典：アドバイザーナビ「【2025年7月度】ゴールドカードの利用実態に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card/column/49137/