【2025年7月度】ゴールドカードの利用実態に関するユーザーアンケート

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日～2025年7月9日調査母集団：210人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリー】

7月度の調査では、楽天ゴールドカードや三井住友カード ゴールド（NL）などが人気のゴールドカードとして票を集めた。

また、約6割が高いポイント（マイル）還元率を理由にゴールドカードを利用していた。

ゴールドカードの利用実態に関する調査

ゴールドカードの利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。

ゴールドカードを作ろうと思ったきっかけは次のうちどれですか？（複数選択可）

1位：ポイント（マイル）還元率が良いから

2位：特典が魅力的だったから

3位：1枚はゴールドカードを作りたかったから

「ポイント（マイル）還元率が良いから」が55.7％で最も多く、これに「特典が魅力的だったから」が40.0%で続いた。

また、「1枚はゴールドカードを作りたかったから」という人も28.1％いた。

何を重視してゴールドカードを選びましたか？（複数選択可）

1位：ポイント（マイル）還元率

2位：入会金・年会費

3位：キャンペーン/特典

「ポイント（マイル）還元率」が57.1%と最も多く、「入会金・年会費」が39.5%で次に多かった。

その他には「キャンペーン・特典」を選ぶ人も多かった。

ゴールドカードは何枚持っていますか？

1位：1枚

2位：2枚

3位：3枚

「1枚」が82.9％で圧倒的に多く、「2枚」「3枚」と順番に続く形になった。

複数のゴールドカードを持ち合わせている人も全体の2割程度という結果になった。

クレジットカードは何枚持っていますか？

1位：2枚

2位：5枚以上

3位：3枚

「2枚」が36.2%で最も多く、「5枚以上」「3枚」と続いた。

また、複数のクレジットカードを持ち合わせている人が全体の約9割にのぼることもわかった。

※ゴールドカード以外の通常カード・プラチナカードを含む保有数

これまでにゴールドカードの審査に通らなかった経験はありますか？

ない：95.2%

ある：4.8%

「ゴールドカードの審査に通らなかったことがある」人は全体の4.8％にとどまった。

ゴールドカードの年会費はいくらですか？

1位：無料（初年度のため）

2位：10,000円台

3位：3,000円以内

「無料（初年度のため）」が34.1%で最も多かったが、年会費が「10,000円台」という人も29.4％と2番目に多かった。

また、僅かだが20,000円台や30,000円台の年会費を支払っている人もいた。

ゴールドカードの限度額はいくらですか？

1位：100万円以下

2位：200万円以下

3位：50万円以下

「100万円以下」が37.1％で最も多く、これに「200万円以下」が26.7％、「50万円以下」が12.9％と続いた。

ゴールドカードの限度額を増額したことはありますか？

いいえ：94.3％

はい：5.7%

「ゴールドカードの限度額を増額したことがある」人は全体の5.7％で、増額したことがない人が94.3％を占めた。

ゴールドカードの毎月の利用額はいくらくらいですか？

1位：5万円以下

2位：6～10万円

3位：16～20万円

「5万円以下」が35.2%で最も多く、次に「6～10万円」が29.5％、「16～20万円」が13.3％となった。

おすすめのゴールドカードに関する調査

ここからは、実際のユーザーが選んだゴールドカードの人気ランキングを紹介する。

どのゴールドカードを持っていますか？（複数選択可）

1位：楽天ゴールドカード

2位：三井住友カード ゴールド（NL）

3位：dカードGOLD

楽天ゴールドカードが24.8％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が20.5%でこれに続いた。

また、dカードGOLDが16.2％で票を集めた他、イオンゴールドカードやエポスゴールドにも一定数の回答があった。

ポイントの貯まりやすさを重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？

1位：楽天ゴールドカード

2位：三井住友カード ゴールド（NL）

3位：dカードGOLD

楽天ゴールドカードが29.0％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が20.0％と続いた。

また、dカードGOLDも14.3％と3番目に多かった。

サービスの充実度を重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？

1位：三井住友カード ゴールド（NL）

2位：楽天ゴールドカード

3位：dカードGOLD

三井住友カード ゴールド（NL）が21.9％で最も多く、楽天ゴールドカードが17.6%でこれに続いた。

また、dカードGOLDやJCBゴールド等にも一定数の回答があった。

コスパを重視するならどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？

1位：楽天ゴールドカード

2位：三井住友カード ゴールド（NL）

3位：dカードGOLD

楽天ゴールドカードが31.4％で最も多く、三井住友カード ゴールド（NL）が17.6%でこれに続いた。

また、dカードGOLDは10.5％だった。

海外旅行にはどのゴールドカードがおすすめだと思いますか？

1位：三井住友カード ゴールド（NL）

2位：アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カード

3位：楽天ゴールドカード

三井住友カード ゴールド（NL）が21.9％で最も多く、アメリカン・エキスプレス（R）・ゴールド・プリファード・カードが18.1%でこれに続いた。

また、楽天ゴールドカード（12.9%）やJALカード CLUB-Aゴールドカード（9.0%）、JCBゴールド（8.1%）などにも票が集まった。

アンケート回答者の詳細データ

回答者の年齢回答者の職業回答者の年収

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp

【データの引用・転載について】

データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。

・データの加工は禁止です。

・出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。

出典：アドバイザーナビ「【2025年7月度】ゴールドカードの利用実態に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card/column/49137/