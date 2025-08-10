Vtuber「稍麦」が藍井エイルやClariSの作曲家・重永亮介によるオリジナル曲をリリース！
稍麦「disappear」ジャケット
Vtuber・稍麦（ややむぎ）は初めてのオリジナル楽曲「disappear」を各種音楽配信サイトにてリリースいたしました。 作詞・作曲は藍井エイルやClariS、AKB48、KAT-TUNなどに楽曲を提供してきた重永亮介。繊細でエモーショナルなサウンドと、稍麦ならではの世界観が色濃く表現された一曲です。 日々の活動を通じて少しずつ歩みを進めてきた稍麦が考える、今の自分ができる最高の仕上がりとなっています。
■配信ストアリンク
https://linkco.re/6mMYNmdC
■MV
https://www.youtube.com/watch?v=Gz1XVxT8Pmw
■CD販売
https://yayamugi.booth.pm/
MVサムネイル
稍麦コメント
「はじめまして！Vtuberとして活動しています稍麦です！この度、念願叶って初めてのオリジナルソングをリリースする事になりました。憧れの作曲家様に制作して頂き、自分が今出せる最高の1曲となっています。ぜひたくさん聴いて頂けると嬉しいです！」
■稍麦プロフィール
稍麦アー写
稍麦（ややむぎ） シウマイの生まれ変わりVtuber 2025年6月に3D化を果たし、透明感のある多彩な歌声を武器に、歌枠配信を中心に活動中。 国内外のファンに向けて、グローバルな展開を目指している。
X：https://x.com/yaya_mugi
YouTube：https://www.youtube.com/@yayamugi222
✦キャラクターデザイン✦塩かずのこ
■楽曲クレジット
✦Music & Lyrics & Arrangement✦ 重永 亮介
✦Electric Guitar & Violin✦ 楢原 英介 (VOLA & THE ORIENTAL MACHINE)
✦Recording & Mixing Engineer✦ 八反田 亮太 (Victor STUDIO)