Vtuber「稍麦」が藍井エイルやClariSの作曲家・重永亮介によるオリジナル曲をリリース！

合同会社みーてぃあ稍麦「disappear」ジャケット

Vtuber・稍麦（ややむぎ）は初めてのオリジナル楽曲「disappear」を各種音楽配信サイトにてリリースいたしました。 作詞・作曲は藍井エイルやClariS、AKB48、KAT-TUNなどに楽曲を提供してきた重永亮介。繊細でエモーショナルなサウンドと、稍麦ならではの世界観が色濃く表現された一曲です。 日々の活動を通じて少しずつ歩みを進めてきた稍麦が考える、今の自分ができる最高の仕上がりとなっています。

■配信ストアリンク

https://linkco.re/6mMYNmdC

■MV

https://www.youtube.com/watch?v=Gz1XVxT8Pmw

■CD販売

https://yayamugi.booth.pm/

MVサムネイル

稍麦コメント

「はじめまして！Vtuberとして活動しています稍麦です！この度、念願叶って初めてのオリジナルソングをリリースする事になりました。憧れの作曲家様に制作して頂き、自分が今出せる最高の1曲となっています。ぜひたくさん聴いて頂けると嬉しいです！」

■稍麦プロフィール

稍麦アー写

稍麦（ややむぎ） シウマイの生まれ変わりVtuber 2025年6月に3D化を果たし、透明感のある多彩な歌声を武器に、歌枠配信を中心に活動中。 国内外のファンに向けて、グローバルな展開を目指している。

X：https://x.com/yaya_mugi

YouTube：https://www.youtube.com/@yayamugi222

✦キャラクターデザイン✦塩かずのこ

■楽曲クレジット

✦Music & Lyrics & Arrangement✦ 重永 亮介

✦Electric Guitar & Violin✦ 楢原 英介 (VOLA & THE ORIENTAL MACHINE)

✦Recording & Mixing Engineer✦ 八反田 亮太 (Victor STUDIO)