Vtuber「稍麦」が藍井エイルやClariSの作曲家・重永亮介によるオリジナル曲をリリース！

稍麦「disappear」ジャケット

Vtuber・稍麦（ややむぎ）は初めてのオリジナル楽曲「disappear」を各種音楽配信サイトにてリリースいたしました。 作詞・作曲は藍井エイルやClariS、AKB48、KAT-TUNなどに楽曲を提供してきた重永亮介。繊細でエモーショナルなサウンドと、稍麦ならではの世界観が色濃く表現された一曲です。 日々の活動を通じて少しずつ歩みを進めてきた稍麦が考える、今の自分ができる最高の仕上がりとなっています。


■配信ストアリンク


https://linkco.re/6mMYNmdC


■MV


https://www.youtube.com/watch?v=Gz1XVxT8Pmw


■CD販売


https://yayamugi.booth.pm/



MVサムネイル

稍麦コメント


「はじめまして！Vtuberとして活動しています稍麦です！この度、念願叶って初めてのオリジナルソングをリリースする事になりました。憧れの作曲家様に制作して頂き、自分が今出せる最高の1曲となっています。ぜひたくさん聴いて頂けると嬉しいです！」



■稍麦プロフィール



稍麦アー写

稍麦（ややむぎ） シウマイの生まれ変わりVtuber 2025年6月に3D化を果たし、透明感のある多彩な歌声を武器に、歌枠配信を中心に活動中。 国内外のファンに向けて、グローバルな展開を目指している。


X：https://x.com/yaya_mugi


YouTube：https://www.youtube.com/@yayamugi222


✦キャラクターデザイン✦塩かずのこ



■楽曲クレジット


✦Music & Lyrics & Arrangement✦ 重永 亮介


✦Electric Guitar & Violin✦ 楢原 英介 (VOLA & THE ORIENTAL MACHINE)


✦Recording & Mixing Engineer✦ 八反田 亮太 (Victor STUDIO)