【M.A.I】9月限定！特典付きPR支援キャンペーン
■ プロジェクトの背景
「良い取り組みをしているのに、発信方法がわからない」「SNSでは“想いの芯”まで伝えきれない」── M.A.Iは、アーティスト、企業、地域団体の広報支援を行う中で、このような声を何度も耳にしてきました。社会に共感を広げるには、単なる情報発信ではなく、物語と信頼性のあるPRが必要です。
その想いから、2025年7月に新事業「想いが伝わるPR支援」［1］を本格始動しました。
［1］共感と信頼を生む“想い”が届くPRを。M.A.Iが「プレスリリース」を活用した新事業をスタート。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000164173.html)
■ そもそも「プレスリリース」とは？
プレスリリースとは、企業・団体・個人が公式に発信するニュース文書で、新聞・テレビ・Webニュースなどの記者に届き、記事や取材につながる可能性があります。
メリット
・信頼性が高く、社会的信用の獲得につながる
・検索に強く、長期間ネット上に残る
・第三者による記事化で、広告以上の影響力が期待できる
SNSが日々流れてしまう今だからこそ、記事として残るプレスリリースの価値は高まっています。
■ サービス概要
M.A.IのPR支援は、企画・制作・配信・メディア連携まで一貫サポート。
丁寧なヒアリングで“想い”を引き出す編集、コメントやデータに想いや話題を加えた「報道価値」の設計、SNSでもシェアしやすいタイトルや画像提案 ── 初めての方も、広報経験者も安心してご利用いただけます。
■文章の投稿サポートのみ
30,000円（税別）
原稿をご自身でご用意いただける方へ！掲載までの作業を代行します。
■ヒアリング+原稿作成+配信サポート
40,000円（税別）
“何をどう書くか”から一緒に考え、メディア掲載までを一貫サポート！
■ 9月限定キャンペーン詳細
株式会社M.A.Iが、7月にスタートした新事業をより多くの方に体験いただくため、コスパ抜群の大特価キャンペーンを開催します。
期間：2025年9月1日～9月30日
対象：期間中に新規でプレスリリース制作をご依頼いただいた方
特典：
制作費 半額
・文章の投稿サポートのみ 30,000円（税別）→15,000円（税別）
・ヒアリング+原稿作成+配信サポート 40,000円（税別）→20,000円（税別）
配信後1ヶ月間のメディアフォローアップ／SNS連動用の短文コピー（2本）を無料作成
このキャンペーンは、8月イベントの事後報告、9月・10月イベントの告知、新商品や新事業の発表はもちろん、「これを機に初めてプレスリリースに挑戦したい方」や「日頃の発信をさらに強化したい方」にもおすすめです。
■ M.A.I代表メッセージ
「届けたいけど言葉にできない」「もっといろんな人に届けたい」。そんなときこそ編集者の出番です。私たちは、クライアントの“らしさ”や“想い”を社会の文脈に翻訳し、共感と信頼を生むPRに変えていきます。9月の大特価キャンペーンが、みなさまの広報デビューのきっかけになれば嬉しいです。
■ M.A.Iの強み
横浜・神奈川の地域メディアとのネットワーク
“共感”と“客観性”を両立する編集力、ラジオ番組・地元紙との連携で露出実績多数。健康啓発ウェビナーやアートプロジェクトでは、PR TIMES掲載→ラジオ出演→記事化といった成果を上げています。
■ 今後の展望
M.A.Iは今後、「広報に悩むすべての人の編集者」として活動を広げていきます。
個人クリエイター、地域団体、中小企業──誰もが“伝える力”を味方にできる時代へ。
まずは9月限定の大特価キャンペーンから、一歩を踏み出しませんか？
■ 会社概要・問い合わせ先
会社名：株式会社M.A.I
所在地：神奈川県横浜市中区北仲通3-34-2 キクシマ関内ビル3F
担当者：佐藤
事業内容：PR支援・ラジオ番組制作・地域メディア連携・イベント企画
公式サイト：https://www.m-a-i.jp
メール：info@m-a-i.jp