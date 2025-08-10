【M.A.I】9月限定！特典付きPR支援キャンペーン

■ プロジェクトの背景

株式会社Music & Aroma Intelligence

「良い取り組みをしているのに、発信方法がわからない」「SNSでは“想いの芯”まで伝えきれない」── M.A.Iは、アーティスト、企業、地域団体の広報支援を行う中で、このような声を何度も耳にしてきました。社会に共感を広げるには、単なる情報発信ではなく、物語と信頼性のあるPRが必要です。

その想いから、2025年7月に新事業「想いが伝わるPR支援」［1］を本格始動しました。

［1］共感と信頼を生む“想い”が届くPRを。M.A.Iが「プレスリリース」を活用した新事業をスタート。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000164173.html)

■ そもそも「プレスリリース」とは？

プレスリリースとは、企業・団体・個人が公式に発信するニュース文書で、新聞・テレビ・Webニュースなどの記者に届き、記事や取材につながる可能性があります。

メリット

・信頼性が高く、社会的信用の獲得につながる

・検索に強く、長期間ネット上に残る

・第三者による記事化で、広告以上の影響力が期待できる

SNSが日々流れてしまう今だからこそ、記事として残るプレスリリースの価値は高まっています。

■ サービス概要

M.A.IのPR支援は、企画・制作・配信・メディア連携まで一貫サポート。

丁寧なヒアリングで“想い”を引き出す編集、コメントやデータに想いや話題を加えた「報道価値」の設計、SNSでもシェアしやすいタイトルや画像提案 ── 初めての方も、広報経験者も安心してご利用いただけます。

■文章の投稿サポートのみ

30,000円（税別）

原稿をご自身でご用意いただける方へ！掲載までの作業を代行します。

■ヒアリング+原稿作成+配信サポート

40,000円（税別）

“何をどう書くか”から一緒に考え、メディア掲載までを一貫サポート！

■ 9月限定キャンペーン詳細

株式会社M.A.Iが、7月にスタートした新事業をより多くの方に体験いただくため、コスパ抜群の大特価キャンペーンを開催します。

期間：2025年9月1日～9月30日

対象：期間中に新規でプレスリリース制作をご依頼いただいた方

特典：

制作費 半額

・文章の投稿サポートのみ 30,000円（税別）→15,000円（税別）

・ヒアリング+原稿作成+配信サポート 40,000円（税別）→20,000円（税別）

配信後1ヶ月間のメディアフォローアップ／SNS連動用の短文コピー（2本）を無料作成

このキャンペーンは、8月イベントの事後報告、9月・10月イベントの告知、新商品や新事業の発表はもちろん、「これを機に初めてプレスリリースに挑戦したい方」や「日頃の発信をさらに強化したい方」にもおすすめです。

■ M.A.I代表メッセージ

「届けたいけど言葉にできない」「もっといろんな人に届けたい」。そんなときこそ編集者の出番です。私たちは、クライアントの“らしさ”や“想い”を社会の文脈に翻訳し、共感と信頼を生むPRに変えていきます。9月の大特価キャンペーンが、みなさまの広報デビューのきっかけになれば嬉しいです。

■ M.A.Iの強み

横浜・神奈川の地域メディアとのネットワーク

“共感”と“客観性”を両立する編集力、ラジオ番組・地元紙との連携で露出実績多数。健康啓発ウェビナーやアートプロジェクトでは、PR TIMES掲載→ラジオ出演→記事化といった成果を上げています。

■ 今後の展望

M.A.Iは今後、「広報に悩むすべての人の編集者」として活動を広げていきます。

個人クリエイター、地域団体、中小企業──誰もが“伝える力”を味方にできる時代へ。

まずは9月限定の大特価キャンペーンから、一歩を踏み出しませんか？

■ 会社概要・問い合わせ先

会社名：株式会社M.A.I

所在地：神奈川県横浜市中区北仲通3-34-2 キクシマ関内ビル3F

担当者：佐藤

事業内容：PR支援・ラジオ番組制作・地域メディア連携・イベント企画

公式サイト：https://www.m-a-i.jp

メール：info@m-a-i.jp