【booco】大人の学びなおしを応援する英語学習キャンペーンを開始

株式会社アルク（本社：東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山、代表取締役社長：田中 伸明）は、同社が提供する英語学習アプリ「booco（ブーコ）」において、大人の英語学習を支援する「大人の学びなおし」キャンペーンを、2025年7月17日（木）より開始いたしました。

本キャンペーンは、「英語をやり直したいが、何から始めていいかわからない」という声に応えるもので、英語学習に対する心理的・経済的ハードルを下げることを目的としています。boocoでは、人気の英語書籍3タイトルを特別価格で提供し、英語学習の第一歩を踏み出しやすくする取り組みを行います。

・実施期間

■キャンペーン概要

2025年7月17日（木）～8月18日（月）14:00まで

・対象書籍および割引価格

1. 『新装版 Mr.Evineの中学英文法＋αで話せるドリル』

定価2,090円 → 特別価格1,000円（約52%オフ）

2. 『Mr.Evineのリスニング力向上ブック1 高校基礎レベル』

定価1,600円 → 特別価格600円（約65%オフ）

3. 『新装版 起きてから寝るまで英語表現1000』

定価1,760円 → 特別価格700円（約60%オフ）

4. 『耳慣らし英語リスニング2週間集中ゼミ』

定価1,500円 → 特別価格800円（約50%オフ）

5. 『改訂第２版キクタン【Super】12000語レベル』

定価2,000円 → 特別価格980円（約51%オフ）

boocoのユーザー層は中高生が多くを占めていますが、同時に「学生時代に英語が苦手だった」「英語を改めて学びたい」といった大人の声も多数寄せられています。そうした声に応え、英語学習の最初の壁である「何を選べばいいか分からない」「続くか不安」といった悩みに対し、価格と内容の両面から支援することを目指しています。

特に、初心者でも学習効果を実感しやすい3冊を厳選し、価格を抑えることで「とりあえず試してみる」という第一歩を後押しいたします。

■今後の展望

今後もboocoは、年齢や職業、英語力に関係なく、すべての学習者に対してやさしい入口を提供し、日常的な英語学習を支えるサービスとして進化してまいります。

「booco Plus」プランの初回無料トライアルもお試しいただけます

キャンペーン特別価格対象となるキクタンの5タイトル以外のアルクが出版した書籍でも、「AI暗記」などの学習機能を体験いただくことができます。アルクの書籍100タイトル以上が使い放題になる「booco Plus」プランには、「初回7日間の無料トライアル」が含まれておりますので、ぜひそちらをご活用ください。

＜アプリURL＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1507203854

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.booco

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

【boocoについて】

boocoは、「英語の勉強をもっと便利に」をコンセプトに誕生した、アルクの参考書や問題集をスマホ一つで学習できるアプリです。電子版の学習参考書を読んだり、音声を聞いたりするだけでなく、書籍の内容を基に作成されたクイズを解いて力試しや復習も可能。累計530万部突破の「キクタン」シリーズ、TOEIC(R) L&Rテスト研究第一人者ヒロ前田氏の最新模試本『TOEIC(R) L&Rテスト 究極の模試600問＋』など、「語学のアルク」の人気書籍・最新刊を多数取り揃えています。

【株式会社アルクについて】

株式会社アルクは、「地球人ネットワークを創る」という企業理念のもと、語学を中心とした教育サービスを通じて人々の成長を支援しています。書籍・雑誌・デジタル教材・オンライン講座・法人研修・留学支援など、多様な形で語学学習を支援しています。

＜公式サイト＞

https://www.booco.jp/