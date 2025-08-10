世界にひとつの手作り体験ブレスレット、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」表参道店にて開始いたします！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」表参道店では、300種類以上の天然石と金属パーツから自由に選んで作る、「手作り体験ブレスレット」の提供を開始いたしました。

300種類もの天然石や金属パーツから、お好きな素材を自由に選び、組み合わせは無限大。

色合いや質感、石が持つ意味やパワーなどを考えながら、自分だけのデザインを形にする時間は、まるで宝探しのようなワクワク感にあふれています。



完成したパワーストーンブレスレットは、世界にひとつだけのオリジナル。

身につけるたびに、その日の体験や想いを思い出せる、特別な存在になるはずです。

料金は、大人16,500円、子ども（小学生まで）11,000円。

大切な人との思い出作りや、誕生日・記念日のプレゼントにもおすすめです。

ぜひ、表参道で心ときめく“自分だけの輝き”を見つけてください。

＜作成例＞

◆料金

- 大人（中学生以上）：16,500円（税込）- 子ども（小学生まで）：11,000円（税込）

◆開催店舗

マルラニハワイ表参道店

- 住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201- Tel：03-6433-5723- 営業時間：11:00～19:00

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。