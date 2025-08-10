焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、EXITMELSA銀座にて8月8日（金）～8月17日（日）にPOP UP開催

株式会社CLASSIC
東京・蔵前にあるSNSで話題の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社 : 東京都渋谷区）は、2025年8月8日（金）～8月17日（日）にEXITMELSA銀座にて催事を実施いたします。蔵前の工房で焼き上げた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けし、販売いたします。1日で3,000個販売したこともある人気商品「クラマエ・カヌレ」。お手土産や、大切な方へのプレゼントにぜひお買い求めください。
KURAMAE CANNELE公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/
KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele


■東京・蔵前の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」


「KURAMAE CANNELE」は2023年1月に東京・蔵前にオープンした焼き立てカヌレの専門店です。併設工房で焼き上げた焼き立てのカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売しています。



今回も、蔵前の工房で焼いた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けします。外はカリッと、中は濃厚なカスタードのような日本人に親しみやすい味わいのカヌレです。




今回は銀座初の催事です。取引先の方へのお手土産や、仕事帰りに家族へのプレゼントとしてぜひご活用ください。



■出店情報


・期間：2025年8月8日（金）～8月17日（日）


・場所：EXITMELSA銀座


・時間：11:00~20:00


※売り切れ次第終了となります。予めご了承くださいませ。





【店舗概要】


KURAMAE CANNELE


所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階


営業時間 : 11:00～19:00


定休日：月曜定休



KURAMAE CANNELE CAFE


所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階


営業時間 : 平日 11:00～18:00 (L.O. 17:00) / 土日祝 11:00～19:00 (L.O. 18:00)


定休日：月曜定休


カフェ席数：30席



KURAMAE CANNELE エキュート上野店


所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」


営業時間 : 月～木 10:00~21:00 / 金 10:00~22:00 / 土日祝 9:00~21:00



【会社概要】


会社名 : 株式会社CLASSIC


所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205


事業内容 : 飲食店運営


https://classic-inc.jp


MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp




【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】


kuramae_cannele@classic-inc.jp