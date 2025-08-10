焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、EXITMELSA銀座にて8月8日（金）～8月17日（日）にPOP UP開催

株式会社CLASSIC東京・蔵前にあるSNSで話題の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社 : 東京都渋谷区）は、2025年8月8日（金）～8月17日（日）にEXITMELSA銀座にて催事を実施いたします。蔵前の工房で焼き上げた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けし、販売いたします。1日で3,000個販売したこともある人気商品「クラマエ・カヌレ」。お手土産や、大切な方へのプレゼントにぜひお買い求めください。KURAMAE CANNELE公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele

■東京・蔵前の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」

「KURAMAE CANNELE」は2023年1月に東京・蔵前にオープンした焼き立てカヌレの専門店です。併設工房で焼き上げた焼き立てのカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売しています。

今回も、蔵前の工房で焼いた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けします。外はカリッと、中は濃厚なカスタードのような日本人に親しみやすい味わいのカヌレです。

今回は銀座初の催事です。取引先の方へのお手土産や、仕事帰りに家族へのプレゼントとしてぜひご活用ください。

■出店情報

・期間：2025年8月8日（金）～8月17日（日）

・場所：EXITMELSA銀座

・時間：11:00~20:00

※売り切れ次第終了となります。予めご了承くださいませ。

【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間 : 11:00～19:00

定休日：月曜定休

KURAMAE CANNELE CAFE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階

営業時間 : 平日 11:00～18:00 (L.O. 17:00) / 土日祝 11:00～19:00 (L.O. 18:00)

定休日：月曜定休

カフェ席数：30席

KURAMAE CANNELE エキュート上野店

所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」

営業時間 : 月～木 10:00~21:00 / 金 10:00~22:00 / 土日祝 9:00~21:00

【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp

【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】

kuramae_cannele@classic-inc.jp







