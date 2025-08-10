焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、EXITMELSA銀座にて8月8日（金）～8月17日（日）にPOP UP開催
■東京・蔵前の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」
「KURAMAE CANNELE」は2023年1月に東京・蔵前にオープンした焼き立てカヌレの専門店です。併設工房で焼き上げた焼き立てのカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売しています。
今回も、蔵前の工房で焼いた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けします。外はカリッと、中は濃厚なカスタードのような日本人に親しみやすい味わいのカヌレです。
今回は銀座初の催事です。取引先の方へのお手土産や、仕事帰りに家族へのプレゼントとしてぜひご活用ください。
■出店情報
・期間：2025年8月8日（金）～8月17日（日）
・場所：EXITMELSA銀座
・時間：11:00~20:00
※売り切れ次第終了となります。予めご了承くださいませ。
【店舗概要】
KURAMAE CANNELE
所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階
営業時間 : 11:00～19:00
定休日：月曜定休
KURAMAE CANNELE CAFE
所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階
営業時間 : 平日 11:00～18:00 (L.O. 17:00) / 土日祝 11:00～19:00 (L.O. 18:00)
定休日：月曜定休
カフェ席数：30席
KURAMAE CANNELE エキュート上野店
所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」
営業時間 : 月～木 10:00~21:00 / 金 10:00~22:00 / 土日祝 9:00~21:00
【会社概要】
会社名 : 株式会社CLASSIC
所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205
事業内容 : 飲食店運営
https://classic-inc.jp
