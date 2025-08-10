2025年10月9日（木）「工務店アフター課題セミナー」開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は工務店・リフォーム会社向けに「リアル」にこだわった学びの機会を提供し、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。

本セミナーでは、住宅業界に特化したアフター専門の実績豊富な4社にご登壇いただき、工務店のアフター対策について、各社の取り組み事例をもとにトークセッションを行います。

☑点検からのリフォーム・塗装受注、紹介に繋がるスキーム

☑OB客囲い込みのための保証。ハウスメーカーのやり方

☑関係性が悪くなったOB客と関係再構築するための手法

☑アフターの内製化・利益化/アフター外注のメリット・デメリット

☑アフタースタッフの採用難。これからの工務店アフターのあり方

アフター対策を強化したいと考えている方、また課題を抱えている方はぜひご参加ください！

【開催概要】

イベント名：JGBA『工務店アフター課題解決セミナー～住宅業界に特化したアフター専門競合企業4社

による「工務店の最善のアフター対策」について実例を元にトークセッション～』

開催日時：2025年10月9日(木) 16:00~18:00

開催場所：≪リアル≫ ネクストワンインターナショナル株式会社 東京赤坂オフィス

東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

【東京メトロ丸の内線 赤坂見附駅 徒歩6分】

≪オンライン≫ zoomウェビナー

参加費：《JGBA会員企業》リアル・オンライン共に無料

《JGBA未会員企業》リアル・オンライン共に無料

懇談会：実費(5,000円~8,000円)

参加対象：工務店、ビルダー、リフォーム会社、住宅関連会社

経営者、管理職、営業担当者、アフター担当者

詳細：https://jgba.net/event/2025-10-9-jgba-seminar/

【お申し込み方法】

1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2025-10-9-jgba-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。

登壇者紹介

株式会社創建 企業HP：https://www.k-skn.com/

日本ビルダー支援機構株式会社 企業HP：https://www.j-b-s.jp/

一般社団法人住宅支援機構 企業HP：https://www.jtsk.org/

株式会社サニープラス 企業HP：https://sunnyplus.co.jp/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net