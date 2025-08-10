2025年11月7日（金）「第2回JGBA賛助会員総会」開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会


JGBA加盟企業は、いよいよ400社が視野に入ってまいりました。
皆さまのご支援のおかげでここまで成長してこられたことに、心より感謝申し上げます。
本総会は賛助会員の皆さま同士が懇親を深め、より良いビジネスのきっかけをつくる場として開催いたします。
お食事やお飲み物を楽しみながら、リラックスした雰囲気で交流していただければ幸いです。


JGBA役員企業も1～2社参加予定でございます。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。



【開催概要】


イベント名：JGBA「第2回JGBA賛助会員総会～JGBA賛助会員同士のビジネス創出～」


開催日時：2025年11月7日(金)　18:00~20:00


※17:45～受付開始　途中退席可


開催場所：PARK SIDE TABLES
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル2F
【東京メトロ有楽町線　麴町駅 2番出口　徒歩3分】


　　　　 【東京メトロ丸の内線　赤坂見附駅 D出口　徒歩8分】


参加費：《JGBA賛助会員》無料 1社最大2名まで　2人目3,000円（食事代の半額いただきます）


　　　　《JGBA未会員企業》参加不可


お食事内容：アルコール　ソフトドリンク飲み放題　ビュッフェ形式のイタリアン


参加対象：JGBA賛助会員企業限定


詳細：https://jgba.net/event/2025-11-7-jgba-seminar/



【お申し込み方法】


1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2025-11-7-jgba-seminar/）


2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。


　　 ※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。



JGBA　年間イベントスケジュール


JGBAは年間を通してイベントを開催しております！


セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。


■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/



一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について


地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。


“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。


【会社概要】


社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会


本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5　ストロング赤坂ビル4F


代表理事：田島　亮


設立： 令和3年1月20日


HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞


TEL：03-6277-6079


MAIL：info@jgba.net