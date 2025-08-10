地域最大級の総合ペットショップ「ひごペットフレンドリー ブルメールHAT神戸店」8月29日（金）グランドオープン！

株式会社ひごペットフレンドリー

報道関係者 各位

2025年8月10日

株式会社ひごペットフレンドリー

株式会社ひごペットフレンドリー（本社：大阪府吹田市、代表取締役：滝 信良）は、総合ペットショップ「ひごペットフレンドリー ブルメールHAT神戸店」（兵庫県神戸市中央区）を2025年8月29日（金）午前10時にグランドオープンいたします。

【URL】https://www.higopet.com/sp/

神戸市中央区。JR「灘駅」から徒歩約10分／阪神「岩屋駅」「春日野道駅」から徒歩約10分。

阪神高速3号神戸線「摩耶」 出口より西へ車で5分／第二神明道路から阪神高速3号神戸線 「生田川」出口より車で5分。

「HIGO GARDEN HILLS ～ペットたちと暮らす豊かな丘のある街～」をコンセプトに、ペットとご家族様が共に過ごす豊かな時間を提案する新しいスタイルの総合ペットショップです。緑豊かで温かみのある店内空間で、お客様に癒しと安らぎの時間をお届けします。

関西エリア屈指の売場面積（約385坪）を誇り、幅広いペット関連商品とサービスをご提供いたします。

可愛い仔犬、仔猫をはじめ、インコ、フェレット、ハリネズミ、モモンガなどの鳥や小動物。爬虫類、両生類、昆虫、観賞魚、水草などのアクアリウムまで幅広く取り扱います。

さらにトリミングサロン、ペットホテルを完備した総合ペットショップです。

また、愛するペットと一緒に写真が撮れるペット用フォトスポット「ワンダフォト」を完備。ペットウェアご購入時、トリミングサロンご利用時には無料でご利用いただけます。

ペットが大好きなスタッフが、ペットと飼い主様の幸せな生活をサポートしてまいります。

アクアリウムコーナーでは、子供たちに大人気の鯉のエサやりコーナーもご用意しております。

ペットフード、ペット用品が超お買い得のグランドオープンセール、月間特売セールも同時開催いたします。

さらにお得な「ひごポン！」アプリ会員も大募集しております。

【店舗概要】

店名：ひごペットフレンドリー ブルメールHAT神戸店

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2-2 ブルメールHAT神戸1F

TEL：078-803-8637

営業時間：10:00～21:00（犬猫・小動物生体販売は20:00まで。アクア生体販売は平日12:00～20:00、土日祝10:00～20:00）

定休日：年中無休

URL：https://www.higopet.com/sp/

【ひごペットフレンドリーについて】

ひごペットフレンドリーは、1974年に開業し48店舗を展開する業界では、老舗といえる西日本No.1の総合ペットショップチェーンです。

大阪を中心に兵庫・奈良・京都・和歌山・愛知・徳島・香川・高知・愛媛・広島・鳥取・島根・福岡に展開しております。

【会社概要】

会社名：株式会社ひごペットフレンドリー

所在地：大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル605号

代表者：滝 信良

設立：2007年06月

URL：https://www.higopet.com/sp/

事業内容：ペットショップの経営 ／ ペット（犬・猫・鳥・小動物・爬虫類・両生類・昆虫・観賞魚、その他）の販売 ／ ペットフード・用品の販売 ／ ペットサロン（美容室）・ペットホテルサービスの提供 ／ パピーパーティー（しつけ教室）の開催 ／ 動物病院の経営 他