【登別石水亭】8/13～8/15の期間、1000円ビンゴ大会を開催致します。

野口観光マネジメント株式会社

登別石水亭でございます。

石水亭では、ご宿泊頂くお客様がお楽しみ頂けるように、毎日夜に素敵な景品が当たるビンゴゲーム大会を開催しております。

そんな中、お盆の期間の8/13（水）から8/15（金）まで、超豪華景品が当たるスペシャルなビンゴ大会、1000円ビンゴ大会を開催致します。その名の通り、ビンゴカードを1枚1000円にてご購入頂いてご参加できるビンゴ大会でございます。1000円ということで、少しお高く感じるかもしれませんが、その分普段よりも景品が格段に豪華になっております。その中でも一番オススメで人気がありそうな景品をお一つご紹介します。それはYogibo（ヨギボー）です。ご自宅でのリラックスタイムに安らぎと彩りを添えてくれること間違いないと思います。聞くところによると、ご自宅にYogiboがある方はそれほど多くないそうなので、この機会にGETしてみませんか？もちろん、その他にも様々な豪華景品をご用意しております。

※画像はイメージです。

ビンゴカードは当日フロント・レストラン・売店にて販売を行っております。お1人様何枚ご購入頂いても構いません。また、ご宿泊のお客様だけではなく、日帰りでご利用のお客様もご参加可能です。お時間のご都合が宜しければ是非ともご参加ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

