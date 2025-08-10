ドローンスクール下関、第34回柳井金魚ちょうちん祭りで300機のドローンショーを開催！

株式会社A-commerce

山口県下関市吉見にてドローン事業を運営する「ドローンスクール下関」（株式会社A-commerce

https://drone-shimonoseki.jp 本社：東京都港区、代表取締役：秋葉良和）と国内ドローンショー市場でシェアNo.1（※）の株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木孔明）は本年2025年8月13日（水）に開催される第34回柳井金魚ちょうちん祭りにて、柳井市合併20周年記念ドローンショーを開催します。

※株式会社 富士キメラ総研「映像DX市場総調査2024」I 2023年実績

ドローンショー開催時間：20時４５分～２1時の15分間

（金魚ちょうちん祭りは16時30分～21時）

柳井の民芸品である「柳井金魚ちょうちん」をモチーフにした夏の一大イベント。

お盆で帰省された方々をふるさとの民芸品でお迎えする目的で始まった祭り。会場内には柳井金魚ちょうちんが装飾され、2500個に明かりを灯します。金魚ちょうちんから洩れるほのかな灯りが幻想的な雰囲気を醸し出します。最大の見どころは「金魚ねぶた」。祭り会場を荒々しく練り歩きます。柳扇会による金魚ちょうちん踊りも有名です。



今年はフィナーレとして、花火に代わってドローンショーを開催。20時45分から15分間、柳井の夜空を300機のドローンによるアートで彩り、幻想的な金魚ちょうちん祭りに華をそえます。



柳井商工会議所（会頭 藤本憲治）を中心に地元企業の方々自らスポンサーを務め、夏にちなんだアニメーションや柳井の伝統織物である柳井縞、そして金魚ちょうちんをドローンで演出し、幻想的な祭りとのコラボレーションをおこないます。

ドローンが飛び立つ様子 (C)️ドローンスクール下関金魚ちょうちんねぶたが荒々しく練り歩きます。幻想的な金魚ちょうちん

また、当日の様子を編集した内容を後日柳井商工会議所に寄贈、ドローンスクール下関のyoutubeチャンネルでもアップします。

（youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@droneschool_shimonoseki）

幻想的なまつりとして有名な柳井金魚ちょうちん祭り。年々知名度も上がってきています。今回のドローンショーとのコラボでより一層幻想的な雰囲気を醸し出し、来場者の皆様の思い出に残るようなプログラムになるよう取り組みます。当日をお楽しみに！

柳井金魚ちょうちん祭り 公式ポスター離発着場所に戻るドローンイメージ (C)️ドローンスクール下関

ドローンスクール下関：下関市吉見古宿町1-21 X-Culture Magazzino内

問い合わせ：083-286-7000（代表） E-mail：drone@xcm.jp

「第34回 柳井金魚ちょうちん祭り」ドローンショー概要

日時：2025年8月13日（水）20:45～21:00 / 約15分間（※）

会場：柳井市金魚ちょうちん祭り会場付近

主催: ドローンスクール下関

ドローンショー運営：株式会社レッドクリフ

※…当日の天候によっては、安全を最優先し、中止となります。天候によるイベントの開催可否に関する最新情報は、柳井金魚ちょうちん祭り協議会事務局（商工観光案内）にお問い合わせください。

株式会社A-commerce 会社概要

株式会社A-commerceは民間・行政の海外ビジネスアドバイザー。下関市の海外ビジネスアドバイザーも務める。2022年１１月、オンラインが世界中に定着してきた背景を鑑み、下関から世界に通じるサービスや人材を育成する目的で、地域密着型のインターナショナル施設「クロスカルチャーマガジーノ」を開設。施設内で海の見えるイタリアンカフェCafe Dal Mare（カフェダルマーレ）、海外人材を育成するカルチャーセンター、そしてドローンスクール下関を運営。

ドローンスクール下関では、下関市の主たるイベントをドローン空撮・動画編集をして下関市に寄贈している。

名称 ：株式会社A-commerce（A-commerce Inc.）

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・レジデンシィズ内

代表者 ：代表取締役 秋葉 良和

設立 ：2006年9月5日

事業内容：ドローン事業：ドローン国家資格の講習、ドローンスクールの運営、ドローンショップの運営。

ドローン空撮・点検・構造物検査・農薬散布

海外ビジネスアドバイス 他

資本金 ：1,000万円

URL ：https://xcm.jp

株式会社レッドクリフ 会社概要

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する、空のクリエイティブ集団。国内ドローンショー市場でシェアNo.1（株式会社 富士キメラ総研「映像DX市場総調査 2024」I 2023年実績）を誇るリーディングカンパニーで、特に1,000機以上の大規模なショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる高品質のアニメーションと、業界最先端のドローン性能により、安全かつ唯一無二のドローンショーを自t減している。2024年には、国内初となる花火搭載ドローンを用いたショーを成功させ、国内最大規模となる3,000機によるテスト飛行も実施。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、協会企画催事「One World, One Planet.」のプラチナパートナーとして三角。会期中は連夜にわたり、1,000機のドローンショーを実施し、世界中から集まる来場者に”空からの感動体験”を届けている。また、日本の伝統的な祭りやイベントとの融合を図り、地域社会の活性化にも積極的に貢献している。

名称 ：株式会社レッドクリフ（REDCLIFF, Inc.）

所在地 ：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB

代表者 ：代表取締役 佐々木 孔明

設立 ：2019年5月15日

事業内容：ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 ：4億4,050万円

URL ：https://redcliff-inc.co.jp/