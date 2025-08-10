17LIVE初となる“巻頭グラビアモデル”出演を決めるオーディションイベント！『「ヤングチャンピオン」誌面掲載オーディション』が本日よりスタート！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、幅広い世代に人気の青年向けコミック雑誌「ヤングチャンピオン」の巻頭グラビアページへモデルとして出演できるライバーを決定するイベント、『「ヤングチャンピオン」誌面掲載オーディション』を、2025年8月10日（日）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

このたび開催する『「ヤングチャンピオン」誌面掲載オーディション』は、創刊から30年以上もの長い間、幅広い世代に愛され続けるコミック雑誌とコラボレーションのうえ、数多くのグラビアアイドルが華やかに誌面を飾ってきた巻頭グラビアページへモデルとして掲載される権利を獲得できるイベントとなっています。「17LIVE」では、モデルや芸能界での活躍を目指しているライバーの夢を実現するきっかけにしていただきたいという思いから、“グラビアモデル”を決定する初のオーディションイベントとして実施が決定しました。

本イベントは、「17LIVE」で活躍中の認証ライバーで18歳以上39歳以下の女性であれば、誰でも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、2025年10月28日に発売予定の「ヤングチャンピオン」誌面の巻頭グラビアページへモデルとして出演することができます。

今もなお幅広い世代に愛され、さまざまな場所で活躍しているモデルやアイドルが掲載されている誌面に出演できるイチナナライバーを決定する本イベントに、ぜひご注目ください。

『「ヤングチャンピオン」誌面掲載オーディション』の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2025年8月10日（日）～8月24日（日）

■参加条件：

・17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

・18歳以上39歳以下の女性の方

・水着での出演が可能な方

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります

■プライズ（賞品）

・「ヤングチャンピオン」誌面巻頭グラビアページ掲載権

・「ヤングチャンピオン」公式Xでの紹介権

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「ヤングチャンピオン」について

「ヤングチャンピオン」は秋田書店から発行されている青年向けコミック雑誌です。発売日は第2、第4火曜日の月2回。幅広い世代に人気のグラビアと社会派からアウトローまで魅力的な漫画作品が掲載されています！

公式HP： https://www.akitashoten.co.jp/youngchampion

公式X： https://x.com/young_champion

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

