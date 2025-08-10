『ポーカーチェイス』がVtuber事務所「ななしいんく」所属の人気タレントとコラボ！8/25 ～ 9/17 期間限定コラボイベント開催！
株式会社Skyfall（東京都港区 代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）が運営するバトロワ式オンラインポーカーゲーム『ポーカーチェイス』は、Vtuber事務所「ななしいんく」が開催するライブイベント「NANASHI FES 2025 "JACKPOT"」に出演する人気タレントと、2025年8月25日（月） ～ 9月17日（水）の期間限定でコラボイベントを開催することが決定しました。
開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59
■プレイアブルキャラ（5名)
因幡はねる-JACKPOT
西園寺メアリ-JACKPOT
杏戸ゆげ-JACKPOT
風見くく-JACKPOT
龍ヶ崎リン-JACKPOT
■「NANASHI FES 2025 "JACKPOT"」×『ポーカーチェイス』コラボキャンペーン概要
１.「コラボ限定ピックアップスロット」開催
２.「コラボ開催記念ログインボーナス」開催
３.「コラボコイン【JACKPOT】獲得ランキングイベント」開催
４.「コラボコイン【JACKPOT】交換イベント」開催
５.「コラボ開催記念トーナメント」開催
６.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施
１.「コラボ限定ピックアップスロット」開催
プレイアブルキャラとして「因幡はねる-JACKPOT」「西園寺メアリ-JACKPOT」「杏戸ゆげ-JACKPOT」「風見くく-JACKPOT」「龍ヶ崎リン-JACKPOT」が登場するスロットを開催します。コラボ開催期間中、コラボキャラクター5名が登場するスロットの他、特定のキャラクターにおいてピックアップ率が高くなっているスロットも登場します。
※各スロットの内容の詳細は、ゲーム内でご確認ください。
開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59
【コラボ限定ピックアップスロット登場装飾品一覧】
２.「コラボ記念ログインボーナス」開催
コラボ開催期間中に、『ポーカーチェイス』のアプリにログインすることで、コラボ記念ログインボーナスをプレゼントします。累計で7日目までカウントされるログインボーナスとなっており、累計のログイン日数に応じて報酬を獲得できます。
開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59
※8月25日（月）のメンテナンス前にログインされた方は、翌日8月26日（火）より受け取り可能となります。
【ログインボーナス一覧】
- 1日目：コラボホーム背景【JACKPOT】
- 2日目：コラボコイン【JACKPOT】100枚
- 3日目：コラボコイン【JACKPOT】200枚
- 4日目：コラボコイン【JACKPOT】100枚
- 5日目：コラボコイン【JACKPOT】200枚
- 6日目：コラボコイン【JACKPOT】100枚
- 7日目：コラボコイン【JACKPOT】500枚
３.「コラボコイン【JACKPOT】獲得ランキングイベント」開催
コラボ開催期間中に「コラボコイン【JACKPOT】」の総獲得枚数を競う、獲得ランキングイベントを開催します。PCMに加えて、順位に応じてイベント限定称号が入手できます。
開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59
４.コラボコイン【JACKPOT】交換イベント開催
コラボ開催期間中に、ランク戦やイベントミッションを通して「コラボコイン【JACKPOT】」を獲得できます。
獲得したコラボコインは、限定装飾品やキャラクターの進化に必要なアイテムなどと交換することができます。
開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59
【「コラボコイン【JACKPOT】」獲得数ボーナスについて】
さらにコラボ開催を記念して、コラボキャラクターの所持種類数に応じて「コラボコイン【JACKPOT】」が増加します。
- 対象コラボキャラ：「因幡はねる-JACKPOT」「西園寺メアリ-JACKPOT」「杏戸ゆげ-JACKPOT」「風見くく-JACKPOT」「龍ヶ崎リン-JACKPOT」
- 1キャラ所持時：50%UPボーナス
- 2キャラ所持時：150%UPボーナス
- 3キャラ所持時：300%UPボーナス
※最大3キャラまで獲得数ボーナスが増加します。
ボーナス効果発動期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59
【コラボコイン交換/コラボミッション限定装飾品】
※イベント終了時にショップでの交換ができなくなります。
※交換方法は、ゲーム内でご確認ください。
【コラボコイン獲得方法】
- ランク戦報酬
- コラボミッションの達成報酬
- ウィークリーミッションの達成報酬
- 期間限定ログインボーナス
- トーナメント報酬
５.「コラボ開催記念トーナメント」開催
コラボ開催期間中に、「NANASHI FES 2025 "JACKPOT"」コラボ開催記念トーナメントを開催します。
順位に応じたPCMやコラボコイン【JACKPOT】を獲得できるトーナメントを是非お楽しみください！
開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月16日（火）
【開催形式】
「通常」「DEEP」の2つの形式をご用意しております。
「DEEP」と記載のあるトーナメントは、最大所要時間が4時間程度のストラクチャーとなっており、従来の形式と比較すると、ポーカーの実力が反映されやすい形式です。
【トーナメント報酬】
- 上位10名：コラボ背景【JACKPOT】、コラボ称号【JACKPOT】
- 上位50名：コラボテーブル【JACKPOT】、コラボトランプ【JACKPOT】、コラボチップ【JACKPOT】
- 順位に応じたPCM
- 順位に応じたコラボコイン【JACKPOT】
※報酬は各トーナメントの参加人数により変動しますので、詳細はゲーム内をご確認ください。
６.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施
コラボ開催期間中に公式X（旧Twitter）(https://x.com/PokerChase_JP)をフォローし、『ポーカーチェイス』公式のポストをリポストしていただくことで応募完了となります。
応募していただいた方の中から抽選で各1名様（計5名様）に「NANASHI FES 2025 "JACKPOT"」コラボキャラクターの『ポーカーチェイス』内プレイアブルキャラをプレゼントします。また、抽選で全3名様にサイン色紙をプレゼントします。
開催期間：2025年8月10日（日）12:00 ～ 8月18日（月）11:59
『ポーカーチェイス』公式X（旧Twitter）：https://x.com/PokerChase_JP
■「ななしいんく」について
音楽、ゲーム、バラエティ、あらゆる垣根を超えて、それぞれの個性をかがやかせるVTuberが所属するタレント事務所です。
・ななしいんく公式HP：https://www.774.ai/
・ななしいんく公式X：https://x.com/774inc_official
・ななしいんく公式YouTube：https://www.youtube.com/@774inc_official
・権利表記：(C)774inc.
■『ポーカーチェイス』について
本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード（コミュニティカード）の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。
手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。
・サイトURL ：https://poker-chase.com/
・ジャンル ：バトロワ式オンラインポーカー
・プラットフォーム：iOS / Android / PCブラウザ
・ダウンロード ：https://app.adjust.com/mxw8u3t
・利用料金 ：ダウンロード無料/一部課金
・権利表記 ：(C) Skyfall Inc. All Rights Reserved.
■Skyfallについて
Skyfallは「いいモノが広がっている世の中を創造する」と掲げ、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォーム『SKYFLAG』を運営しております。
さらに、本格派オンラインポーカーゲームである『ポーカーチェイス』、好きなゲームを遊ぶだけでポイ活できるアプリ『ポケットプレイ』などの運営を行っております。
企業名 ：株式会社Skyfall
代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一
所在地 ：（東京オフィス）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階
（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階
事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・アプリメディア事業
設立 ：2017年10月
従業員数 ：190名（2025年3月末）
資本金 ：7,939万3,750円
ホームページ：https://skyfall.co.jp/