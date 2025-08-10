『ポーカーチェイス』がVtuber事務所「ななしいんく」所属の人気タレントとコラボ！8/25 ～ 9/17 期間限定コラボイベント開催！

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（東京都港区 代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）が運営するバトロワ式オンラインポーカーゲーム『ポーカーチェイス』は、Vtuber事務所「ななしいんく」が開催するライブイベント「NANASHI FES 2025 "JACKPOT"」に出演する人気タレントと、2025年8月25日（月） ～ 9月17日（水）の期間限定でコラボイベントを開催することが決定しました。

開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59

■プレイアブルキャラ（5名)

■「NANASHI FES 2025 "JACKPOT"」×『ポーカーチェイス』コラボキャンペーン概要

因幡はねる-JACKPOT西園寺メアリ-JACKPOT杏戸ゆげ-JACKPOT風見くく-JACKPOT龍ヶ崎リン-JACKPOT

１.「コラボ限定ピックアップスロット」開催

２.「コラボ開催記念ログインボーナス」開催

３.「コラボコイン【JACKPOT】獲得ランキングイベント」開催

４.「コラボコイン【JACKPOT】交換イベント」開催

５.「コラボ開催記念トーナメント」開催

６.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施

１.「コラボ限定ピックアップスロット」開催

プレイアブルキャラとして「因幡はねる-JACKPOT」「西園寺メアリ-JACKPOT」「杏戸ゆげ-JACKPOT」「風見くく-JACKPOT」「龍ヶ崎リン-JACKPOT」が登場するスロットを開催します。コラボ開催期間中、コラボキャラクター5名が登場するスロットの他、特定のキャラクターにおいてピックアップ率が高くなっているスロットも登場します。

※各スロットの内容の詳細は、ゲーム内でご確認ください。

開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59

２.「コラボ記念ログインボーナス」開催

【コラボ限定ピックアップスロット登場装飾品一覧】

コラボ開催期間中に、『ポーカーチェイス』のアプリにログインすることで、コラボ記念ログインボーナスをプレゼントします。累計で7日目までカウントされるログインボーナスとなっており、累計のログイン日数に応じて報酬を獲得できます。

開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59

※8月25日（月）のメンテナンス前にログインされた方は、翌日8月26日（火）より受け取り可能となります。

３.「コラボコイン【JACKPOT】獲得ランキングイベント」開催

【ログインボーナス一覧】- 1日目：コラボホーム背景【JACKPOT】- 2日目：コラボコイン【JACKPOT】100枚- 3日目：コラボコイン【JACKPOT】200枚- 4日目：コラボコイン【JACKPOT】100枚- 5日目：コラボコイン【JACKPOT】200枚- 6日目：コラボコイン【JACKPOT】100枚- 7日目：コラボコイン【JACKPOT】500枚

コラボ開催期間中に「コラボコイン【JACKPOT】」の総獲得枚数を競う、獲得ランキングイベントを開催します。PCMに加えて、順位に応じてイベント限定称号が入手できます。

開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59

４.コラボコイン【JACKPOT】交換イベント開催

コラボ開催期間中に、ランク戦やイベントミッションを通して「コラボコイン【JACKPOT】」を獲得できます。

獲得したコラボコインは、限定装飾品やキャラクターの進化に必要なアイテムなどと交換することができます。

開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59

【「コラボコイン【JACKPOT】」獲得数ボーナスについて】

さらにコラボ開催を記念して、コラボキャラクターの所持種類数に応じて「コラボコイン【JACKPOT】」が増加します。

- 対象コラボキャラ：「因幡はねる-JACKPOT」「西園寺メアリ-JACKPOT」「杏戸ゆげ-JACKPOT」「風見くく-JACKPOT」「龍ヶ崎リン-JACKPOT」- 1キャラ所持時：50%UPボーナス- 2キャラ所持時：150%UPボーナス- 3キャラ所持時：300%UPボーナス

※最大3キャラまで獲得数ボーナスが増加します。

ボーナス効果発動期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月17日（水）11:59

【コラボコイン交換/コラボミッション限定装飾品】

※イベント終了時にショップでの交換ができなくなります。

※交換方法は、ゲーム内でご確認ください。

【コラボコイン獲得方法】- ランク戦報酬- コラボミッションの達成報酬- ウィークリーミッションの達成報酬- 期間限定ログインボーナス- トーナメント報酬

５.「コラボ開催記念トーナメント」開催

コラボ開催期間中に、「NANASHI FES 2025 "JACKPOT"」コラボ開催記念トーナメントを開催します。

順位に応じたPCMやコラボコイン【JACKPOT】を獲得できるトーナメントを是非お楽しみください！

開催期間：2025年8月25日（月）メンテナンス明け ～ 2025年9月16日（火）

【開催形式】

「通常」「DEEP」の2つの形式をご用意しております。

「DEEP」と記載のあるトーナメントは、最大所要時間が4時間程度のストラクチャーとなっており、従来の形式と比較すると、ポーカーの実力が反映されやすい形式です。

【トーナメント報酬】- 上位10名：コラボ背景【JACKPOT】、コラボ称号【JACKPOT】- 上位50名：コラボテーブル【JACKPOT】、コラボトランプ【JACKPOT】、コラボチップ【JACKPOT】- 順位に応じたPCM- 順位に応じたコラボコイン【JACKPOT】

※報酬は各トーナメントの参加人数により変動しますので、詳細はゲーム内をご確認ください。

６.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施

コラボ開催期間中に公式X（旧Twitter）(https://x.com/PokerChase_JP)をフォローし、『ポーカーチェイス』公式のポストをリポストしていただくことで応募完了となります。

応募していただいた方の中から抽選で各1名様（計5名様）に「NANASHI FES 2025 "JACKPOT"」コラボキャラクターの『ポーカーチェイス』内プレイアブルキャラをプレゼントします。また、抽選で全3名様にサイン色紙をプレゼントします。

開催期間：2025年8月10日（日）12:00 ～ 8月18日（月）11:59

『ポーカーチェイス』公式X（旧Twitter）：https://x.com/PokerChase_JP

■「ななしいんく」について

音楽、ゲーム、バラエティ、あらゆる垣根を超えて、それぞれの個性をかがやかせるVTuberが所属するタレント事務所です。

・ななしいんく公式HP：https://www.774.ai/

・ななしいんく公式X：https://x.com/774inc_official

・ななしいんく公式YouTube：https://www.youtube.com/@774inc_official

・権利表記：(C)774inc.

■『ポーカーチェイス』について

本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード（コミュニティカード）の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。

手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。

・サイトURL ：https://poker-chase.com/

・ジャンル ：バトロワ式オンラインポーカー

・プラットフォーム：iOS / Android / PCブラウザ

・ダウンロード ：https://app.adjust.com/mxw8u3t

・利用料金 ：ダウンロード無料/一部課金

・権利表記 ：(C) Skyfall Inc. All Rights Reserved.

■Skyfallについて

Skyfallは「いいモノが広がっている世の中を創造する」と掲げ、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォーム『SKYFLAG』を運営しております。

さらに、本格派オンラインポーカーゲームである『ポーカーチェイス』、好きなゲームを遊ぶだけでポイ活できるアプリ『ポケットプレイ』などの運営を行っております。

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京オフィス）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・アプリメディア事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：190名（2025年3月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/