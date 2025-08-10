ヴィオラ演奏集団SDA48　全員ヴィオラ奏者！唯一無二のアンサンブル再び！　SDA48コンサート2026開催決定！　8/16(土)より最速先行販売スタート！

株式会社キョードーメディアス

東京フィルハーモニー交響楽団 首席奏者、日本センチュリー交響楽団 首席客演奏者としても活躍する須田祥子が結成した、ヴィオラ奏者だけのスペシャル・アンサンブル「SDA48（エスディーエーフォーティーエイト）」が、2026年も帰ってきます！

オーケストラでは主役になることの少ないヴィオラ奏者が全員主役。

クラシックファンの裾野を広げるべく、ヴィオラの奥深い魅力を発信し続ける注目のプロジェクトです。

国内外の一流オーケストラに所属する首席奏者や、新進気鋭の若手演奏家たちが、クラシックからロックまでをヴィオラだけで奏でる、まさに唯一無二のステージ！

あたたかく、豊かで、包み込まれるようなヴィオラの音色を、心ゆくまでご堪能ください。

公演概要

【公演名】ヴィオラ演奏集団SDA48

【公演日程】2026年3月1日 (日) 14:00開演 (13:30開場）

【会場】第一生命ホール

【出演】SDA48 ：須田祥子 池辺真帆 落合なづき 加藤大輔 小中澤基道 四家絵捺 高野香子 冨永悠紀子 古屋聡見 森野開

【チケット料金（税込）】

全席指定：5,800円 U25：2,800円

※未就学児入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要です。

※車イス席をご利用ご希望のお客様はチケットをご購入の上、キョードー東京（0570-550-799）までお電話にてご連絡ください。

※万が一出演者が変更になった場合でもチケットの払い戻しは致しません。

★キョードー東京 最速先行

販売期間：8月16日(土)10:00 ～ 8月31日（日）23:59

販売先：キョードー東京https://tickets.kyodotokyo.com/sda48/

0570-550-799（オペレーター対応 平日11:00-18:00／土日祝10:00-18:00）

【チケット一般発売日】2025年9月27日(土)10:00AM

【主催】キョードー東京

【お問い合わせ】キョードー東京 0570-550-799（平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00）

SDA48プロフィール

東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者、日本センチュリー交響楽団首席客演奏者である須田祥子を中心としたヴィオラ奏者によるアンサンブル。SDA48が紡ぐそのハーモニーは、他の楽器とのアンサンブルでは表せない独特な温もりに満ち溢れている。メンバーには、神奈川フィル首席の大島亮、東京フィル副首席の加藤大輔ら、国内外のオーケストラの首席奏者やオーケストラに所属している若手演奏家などが参加。コンセプトは「ヴィオラという楽器の魅力をより多くの方に伝え、クラシックのファンの裾野を広げること」。2016年には NHK「ららら♪クラシック」のヴィオラ特集に出演し、普段あまり目立たないヴィオラの魅力を大放出した。2020年2月NHK-FM「今日は一日ビオラ三昧」に須田はトークゲストとして出演、SDA48は番組最後の45分間の生ライブに出演。2023年8月にはNHKFM「ベストオブクラシック」及びNHKBS「クラシック倶楽部」の公開収録を行った。

須田祥子 (すだ さちこ) プロフィール

桐朋学園大学を首席で卒業。室谷高廣、岡田伸夫の各氏に師事。第23回ヴィットリオ・グイ国際コンクールを始め多数のコンクールで第1位優勝。2015年「題名のない音楽会」及び2016年「らららクラシック」のヴィオラ特集、同年「題名のない音楽会」の「弦楽四重奏特集」、2021年「オーケストラの黒幕楽器を知る休日」に出演。2016年1月には「報道ステーション」で白川氷柱群の前からヴィオラだけのソロ演奏が生中継された。また、2018年NHK-FM「きらクラ」の水戸での公開収録、2020年には「今日は一日ビオラ三昧」にゲスト出演。

現在、東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者、日本センチュリー交響楽団首席客演奏者、ビオラ演奏集団「SDA48」主宰。洗足学園音楽大学非常勤講師。CD「ビオラは歌う」シリーズ、「びおらざんまい」「VIOLA INFINITY」をリリース。レッシュ4スタンス理論マスター級トレーナー。

宣伝：キョードーメディアス