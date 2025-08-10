百名ヒロキ・富樫慧士・新田絢加の３名でお届けする劇団YOLO新作ミュージカル！

ロングランプランニング株式会社百名ヒロキ ／ 富樫慧士 ／ 新田絢加

劇団YOLO主催、ミュージカル『イルカは記憶の海を泳ぐ』が2025年10月23日 (木) ～ 2025年10月26日 (日)にin→dependent theatre Oji（東京都 北区 王子 1-14-4 地下1F）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2025年8年22日(金) 20:00 ～ 予約受付開始です。

本作は、劇団YOLOが贈る新作オリジナルミュージカル。



「あたりまえであるべき愛を」をテーマに、静かな海に抱かれた長崎の離島を舞台に描かれる、繊細な愛の物語。



月島仁と、進行性の健忘症を抱える日高碧。

日々少しずつ記憶を失っていく碧と、そんな彼を穏やかに見守りながら共に生きる仁。

こぼれ落ちる名前、色あせていく思い出、それでも確かに存在し続ける“いま”のふたり。



記憶と忘却の間で揺れながら、それでも何度でも「君に会いたい」と手を伸ばす

そんな彼らの時間を、優しく、静かに、そして力強く描く意欲作。



忘れられても、忘れてしまっても、それでも愛し続けることはできるのか。

“記憶”という儚いものに頼らなくても、人は誰かを愛せるのか。



『メメント・モリ～僕が愛した日々～』に次ぐ、劇団YOLOの第二作目となる『イルカは記憶の海を泳ぐ』は、“いま”を生きるすべての人に贈る、愛の物語。



記憶の海をたゆたうふたりの姿に、あなたの心がふっと寄り添うことができたなら。ミュージカル『イルカは記憶の海を泳ぐ』にぜひ、ご期待ください。

ストーリー

30歳の小説家・月島仁は、進行性の健忘症を抱える恋人・日高碧と共に、長崎の離島で静かに暮らしている。記憶を失っていく碧と、共に過ごす限られた時間を大切に生きる。



仁は開業医の息子として育つが、小説家を志し、父の期待との間で孤独を抱えていた。そんな時、都心の教会で碧と出会い、「忘却はより良い前進を生む」という碧の言葉に救われる。



仁は作家デビューを果たし、碧は幼稚園の先生になった。ふたりは東京で同棲し、穏やかな幸せを手に入れた。だが、突然の事故が碧を襲い、彼は進行性の健忘症と診断される。事故以前の記憶も、新しい記憶も徐々に消えていく。



都会での生活を離れ、ふたりは碧の故郷である離島へ。

記憶を繋ぐための努力もむなしく、碧は仁のことさえ思い出せなくなる。



それでも仁はそばに寄り添い、変わらぬ愛で碧を支える。

記憶と忘却のはざまで、ふたりが紡ぐ日々を描く物語。

公演概要

劇団YOLO 新作オリジナル公演

ミュージカル『イルカは記憶の海を泳ぐ』



公演期間：2025年10月23日 (木) ～ 2025年10月26日 (日)

会場：in→dependent theatre Oji（東京都 北区 王子 1-14-4 地下1F）



■出演者

百名ヒロキ

富樫慧士

新田絢加



■スタッフ

脚本・演出：下枝維庵

音楽：永田凜太朗

照明：PAO

稽古場ピアノ：有賀瞳

映像：加茂龍之介

舞台監督：西山咲良

舞台監督補：伊藤真



制作統括：田中舞音

プロデューサー：小池竹見



■公演スケジュール

10月23日（木） 19:00 開演

10月24日（金） 14:00 開演 ／ 19:00 開演

10月25日（土） 14:00 開演 ／ 19:00 開演

10月26日（日） 12:00 開演 ／ 16:00 開演

（全7ステージ予定）

※各回、開場は開演の30分前

※上演時間：約90分（予定）



■チケット料金

最前列席：10,500円

一般：7,500円

学生席：5,500円

（エリア内自由席・税込）

