百名ヒロキ・富樫慧士・新田絢加の３名でお届けする劇団YOLO新作ミュージカル！

百名ヒロキ　／　富樫慧士　／　新田絢加

劇団YOLO主催、ミュージカル『イルカは記憶の海を泳ぐ』が2025年10月23日 (木) ～ 2025年10月26日 (日)にin→dependent theatre Oji（東京都 北区 王子 1-14-4 地下1F）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2025年8年22日(金) 20:00 ～ 予約受付開始です。



チケットは8月22日20時～予約開始 :
http://confetti-web.com/@/irukahakiokunoumiwooyogu

公式ホームページ
https://gekidanyolomusical.my.canva.site/irukahakiokunoumiwooyogu



本作は、劇団YOLOが贈る新作オリジナルミュージカル。

「あたりまえであるべき愛を」をテーマに、静かな海に抱かれた長崎の離島を舞台に描かれる、繊細な愛の物語。

月島仁と、進行性の健忘症を抱える日高碧。
日々少しずつ記憶を失っていく碧と、そんな彼を穏やかに見守りながら共に生きる仁。
こぼれ落ちる名前、色あせていく思い出、それでも確かに存在し続ける“いま”のふたり。

記憶と忘却の間で揺れながら、それでも何度でも「君に会いたい」と手を伸ばす
そんな彼らの時間を、優しく、静かに、そして力強く描く意欲作。

忘れられても、忘れてしまっても、それでも愛し続けることはできるのか。
“記憶”という儚いものに頼らなくても、人は誰かを愛せるのか。

『メメント・モリ～僕が愛した日々～』に次ぐ、劇団YOLOの第二作目となる『イルカは記憶の海を泳ぐ』は、“いま”を生きるすべての人に贈る、愛の物語。

記憶の海をたゆたうふたりの姿に、あなたの心がふっと寄り添うことができたなら。ミュージカル『イルカは記憶の海を泳ぐ』にぜひ、ご期待ください。



ストーリー

30歳の小説家・月島仁は、進行性の健忘症を抱える恋人・日高碧と共に、長崎の離島で静かに暮らしている。記憶を失っていく碧と、共に過ごす限られた時間を大切に生きる。

仁は開業医の息子として育つが、小説家を志し、父の期待との間で孤独を抱えていた。そんな時、都心の教会で碧と出会い、「忘却はより良い前進を生む」という碧の言葉に救われる。

仁は作家デビューを果たし、碧は幼稚園の先生になった。ふたりは東京で同棲し、穏やかな幸せを手に入れた。だが、突然の事故が碧を襲い、彼は進行性の健忘症と診断される。事故以前の記憶も、新しい記憶も徐々に消えていく。

都会での生活を離れ、ふたりは碧の故郷である離島へ。
記憶を繋ぐための努力もむなしく、碧は仁のことさえ思い出せなくなる。

それでも仁はそばに寄り添い、変わらぬ愛で碧を支える。
記憶と忘却のはざまで、ふたりが紡ぐ日々を描く物語。




公演概要

劇団YOLO　新作オリジナル公演
ミュージカル『イルカは記憶の海を泳ぐ』

公演期間：2025年10月23日 (木) ～ 2025年10月26日 (日)
会場：in→dependent theatre Oji（東京都 北区 王子 1-14-4 地下1F）

■出演者
百名ヒロキ
富樫慧士
新田絢加

■スタッフ
脚本・演出：下枝維庵
音楽：永田凜太朗
照明：PAO
稽古場ピアノ：有賀瞳
映像：加茂龍之介
舞台監督：西山咲良
舞台監督補：伊藤真

制作統括：田中舞音
プロデューサー：小池竹見

■公演スケジュール
10月23日（木）　19:00 開演
10月24日（金）　14:00 開演 ／ 19:00 開演
10月25日（土）　14:00 開演 ／ 19:00 開演
10月26日（日）　12:00 開演 ／ 16:00 開演
（全7ステージ予定）
※各回、開場は開演の30分前
※上演時間：約90分（予定）

■チケット料金


最前列席：10,500円
一般：7,500円
学生席：5,500円
（エリア内自由席・税込）


チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com