【西武秋田店】八代亜紀 回顧展

写真拡大

株式会社そごう・西武

■会期：8月15日（金）～25日（月）　


■時間：午前10時～閉店まで（最終入場は閉場の1時間前まで）※最終日は午後5時閉場


■会場：地階＝催事場　


■入場料：税込1,000円　※高校生以下無料　／音声ガイド：税込1,100円



　


　多くのヒット曲を生み出し続けた52年の歌手活動と画家活動を振り返る回顧展を西武秋田店で開催いたします。


　ジャンルや世代を超えて愛され続けた国民的シンガー八代亜紀。2023年12月30日、73年の生涯に幕を閉じました。歌手として「雨の慕情」「舟唄」など、数々のヒット曲を歌い続けた一方で、画家として繊細な筆致と写実画で、数多くの絵画作品を描き続けてまいりました。


　日本人の心情に響く、八代亜紀の世界をご観覧ください。



※本展の音声ガイドは八代亜紀の合成音声がご案内をし、絵画作品における説明は、親交の深かった宮本隆治氏がご案内いたします。



【主な展示物】


◆絵画作品


◆絵画制作アトリエの再現ブース


◆衣装（ドレス・着物）


◆写真パネル


◆トロフィー・盾


◆コンサート映像視聴ブース




　

西武秋田店


〒010-8505


秋田県秋田市中通2-6-1


営業時間：午前10時～午後7時（毎週金・土曜日は午後7時30分まで営業）