【Re:EDIT（リエディ）】撥水シリーズ”Rain Shield”にフロントタックキャミ×パンツセットアップが新登場！雨の日も夏のお出かけも軽やかに
RAIN SHIELDについて
雨の日も気にせずおしゃれができる、トレンド感と機能性を兼ね備えた撥水シリーズ。
小雨程度の雨であれば濡れても弾き、天候に左右されず快適に過ごせるアイテムです。
忙しい毎日を軽やかに過ごす30代・40代女性に向けて、雨の日も妥協しないおしゃれを――。
アクティブな日常にも、きちんと感が求められるシーンにもマッチする、洗練されたシルエットと着心地を兼ね備えています。
RAIN SHIELDシリーズはこちら :
https://reedit.jp/pages/rain-shield
▼デザイン
撥水機能を備えた軽やかなナイロン混素材で仕立てた、キャミソールトップスとワイドパンツの2点セット。
小雨程度の水を弾く撥水仕様で、急な天候の変化にも安心。汚れや水に強く、濡れてもすぐに乾くため、旅行やアウトドアシーンにも活躍します。
トップスは、胸元にタックを施すことで立体感を生み出し、シンプルながら着映えするデザイン。
肩紐は細めで華奢な印象をプラスし、女性らしいバランスに仕上げました。
パンツは、ウエストゴム仕様でストレスフリーな着心地のワイドシルエット。
広がりすぎず、落ち感のあるラインで脚長効果も期待できます。
セットアップとしての着用はもちろん、それぞれ単品でもコーディネート可能。
インナーや羽織を組み合わせれば、シーズンやシーンを問わず活躍する万能セットです。
商品番号：139822
価格：8,998円（税込）
商品名：[撥水加工][RAIN SHIELD][2点セット]フロントタックキャミ×パンツセットアップ
チャコールグレー
チャコールグレー
チャコールグレー
チャコールグレー
商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139822
▼カラー展開
ブラック：引き締め効果があり、モードな着こなしを演出
チャコールグレー：落ち着きと大人の余裕を感じさせるニュアンスカラー
ブラック
チャコールグレー
Re:EDITについて
変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。
Re:EDITオンラインストア
https://reedit.jp
■会社概要
【株式会社ネオグラフィック】
設立 ：2006年8月
代表取締役社長 ：工藤 正樹
本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F
事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業
ホームページ：https://neographic.jp/