ONE PIECEファン必見！麦わらストア13周年の記念ビジュアル&ビジュアルをもとにしたオリジナル「ワーコレ」の情報が解禁!

東映アニメーション株式会社





ここでしか買えない限定アイテムをはじめ、『ONE PIECE』のさまざまなグッズを販売するオフィシャルグッズストア「ONE PIECE 麦わらストア」。



2025年9月で「ONE PIECE 麦わらストア」は13周年を迎えます！


本日2025年8月10日(日)開催の「ONE PIECE DAY’25」にて、麦わらストアの13周年記念ビジュアルが公開されました！


タイトルは、メリーゴーランドをテーマにした「MERRY&SUNNY "GO" ROUND!」。


メリー号・サニー号それぞれの乗り物に乗ってメリーゴーランドを楽しむ麦わらの一味が描かれた、豪華なビジュアルです！





さらに麦わらストア13周年を盛り上げる目玉商品として、記念ビジュアル「MERRY&SUNNY "GO" ROUND!」をもとにしたワールドコレクタブルフィギュアの発売も決定しました！　


昨年の「ALL ABOARD！」に引き続き、第二弾となる麦わらストアのオリジナルワーコレ。


ゴールドの塗装がゴージャスな、存在感抜群のフィギュアです。



「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア 麦わらストア MERRY&SUNNY "GO" ROUND!」は、2026年２月下旬頃より全国の麦わらストアにて発売予定です。


ぜひ、麦わらの一味10人分を集めてください！



他にも、麦わらストア13周年を記念したグッズが多数登場予定。


詳細は続報をお楽しみに！



商品詳細


【ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア 麦わらストア MERRY&SUNNY "GO" ROUND!】


・ラインナップ


・価格：各3,850円（税込）


・発売日：2026年２月下旬頃予定　


※発売日は変更になる可能性がございます。


・販売店舗：ONE PIECE 麦わらストア、ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU、ONE PIECE 麦わらストアオンライン



「ONE PIECE 麦わらストア」とは？





史上最大の『ONE PIECE』公式グッズストア。


全国に10店舗を展開。


（渋谷本店／HARAJUKU／東京駅店／池袋店／お台場店／名古屋店／あべの店／梅田店／福岡店／熊本店）


公式サイト：https://www.mugiwara-store.com/



■企業


東映アニメーション株式会社



■コピーライト


(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション