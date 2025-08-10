ONE PIECEファン必見！麦わらストア13周年の記念ビジュアル&ビジュアルをもとにしたオリジナル「ワーコレ」の情報が解禁!

東映アニメーション株式会社

ここでしか買えない限定アイテムをはじめ、『ONE PIECE』のさまざまなグッズを販売するオフィシャルグッズストア「ONE PIECE 麦わらストア」。

2025年9月で「ONE PIECE 麦わらストア」は13周年を迎えます！

本日2025年8月10日(日)開催の「ONE PIECE DAY’25」にて、麦わらストアの13周年記念ビジュアルが公開されました！

タイトルは、メリーゴーランドをテーマにした「MERRY&SUNNY "GO" ROUND!」。

メリー号・サニー号それぞれの乗り物に乗ってメリーゴーランドを楽しむ麦わらの一味が描かれた、豪華なビジュアルです！

さらに麦わらストア13周年を盛り上げる目玉商品として、記念ビジュアル「MERRY&SUNNY "GO" ROUND!」をもとにしたワールドコレクタブルフィギュアの発売も決定しました！

昨年の「ALL ABOARD！」に引き続き、第二弾となる麦わらストアのオリジナルワーコレ。

ゴールドの塗装がゴージャスな、存在感抜群のフィギュアです。

「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア 麦わらストア MERRY&SUNNY "GO" ROUND!」は、2026年２月下旬頃より全国の麦わらストアにて発売予定です。

ぜひ、麦わらの一味10人分を集めてください！

他にも、麦わらストア13周年を記念したグッズが多数登場予定。

詳細は続報をお楽しみに！

商品詳細

【ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア 麦わらストア MERRY&SUNNY "GO" ROUND!】

・ラインナップ

・価格：各3,850円（税込）

・発売日：2026年２月下旬頃予定

※発売日は変更になる可能性がございます。

・販売店舗：ONE PIECE 麦わらストア、ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU、ONE PIECE 麦わらストアオンライン

「ONE PIECE 麦わらストア」とは？

史上最大の『ONE PIECE』公式グッズストア。

全国に10店舗を展開。

（渋谷本店／HARAJUKU／東京駅店／池袋店／お台場店／名古屋店／あべの店／梅田店／福岡店／熊本店）

公式サイト：https://www.mugiwara-store.com/

■企業

東映アニメーション株式会社

■コピーライト

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション