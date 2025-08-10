JR»³¼êÀþ±èÀþ°ì¼þ30±Ø¤ò½ä¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¥ªー¥¯¡ÖÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¡×¤¬10·î4Æü(ÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ
ÅìµþºÆÈ¯¸«¡£¡¡JR»³¼êÀþ±èÀþ¡¢Ìó42£ë£í¤ò¥Áー¥à¤ÇÊâ¤¡¢12»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥´ー¥ë¤¹¤ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¥ªー¥¯¤Ç¤¹¡£³Æ±Ø¤òÄÌ²á¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Í§¿Í¤È¡¢¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤È¡¢¤´²ÈÂ²¤È¡¢ÅìµþºÆÈ¯¸«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-8-8¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡¡Joseph Pournovin)¤Ï¡ÖÅìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¡×¤ò2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://tokyo-yamathon.com/ja/
Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ï¡Ö»³¼êÀþ¡Ü¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¡¢JR»³¼êÀþ±èÀþÌó4£²£ë£í¤ò¥Áー¥à¤ÇÊâ¤¡¢Á´±Ø30±Ø¤ò½ä¤Ã¤Æ 1¼þ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¥ªー¥¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¤ò³Ý¤±¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ë»ö¤Ï¿ä¾©¤»¤º¡¢ÅÌÊâ¤ÇÀ©¸Â»þ´Ö12»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥´ー¥ë¤¹¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¥ªー¥¯¤Ç¤¹¡£¡¡ÂÎÎÏÅª¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Êý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤ÎÈ¾¼þ(15±Ø¡Ë¤ò½ä¤ë¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó(Ìó2£±£ë£í¡¢ÌÜÇò±Ø¥´ー¥ë¡Ë¤ä¥Ïー¥Õ¡¦¥¢¡¦¥Ïー¥Õ¡ÊÌó10km¡¢Âçºê¥´ー¥ë¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾è¤ê´·¤ì¤¿»³¼êÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´±Ø¤ò½ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡¡Åìµþ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥¦¥ªー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿ー¥È¤ÎÌÏÍÍ
»²²Ã¼Ô¤Ï1¥Áー¥à¤¢¤¿¤ê14,000±ß¤Î»²²ÃÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»²²ÃÈñ¤ÏÁ´³Û¡¢Äó·È¤¹¤ëNPO¥Ñー¥È¥Êー¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¡×³èÆ°¤òÆüËÜ¤ÇÉáµÚ¤·¡¢ÄêÃå¤ò¿Þ¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ï15Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢Ç¯¡¹»²²Ã¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï2,600Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤ËµÚ¤Ó200Ì¾°Ê¾å¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³°¹ñÀÒ¤Î»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤¯Â¿ÍÍÀ¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹
¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬ÆüËÜ¤Ëºß½»¤¹¤ë³°¹ñÀÒ¤ÎÊý¡¹¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤âµï¤ê¡¢¹ñÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤¯¥¦¥ªー¥¥ó¥°
»²²Ã¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡8¡§00AM～9¡§45AM¡¡¥¹¥¿ー¥È (Ì©½¸ËÉ»ß¤Î¤¿¤á15Ê¬Ëè¤Ë»þº¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¤ò¤·¤Þ¤¹)
¡¡¡¡¡¡¡¡9¡§30PM¡¡ºÇ½ª¥´ー¥ë¥ê¥ß¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¡¢ÌÜÇò±Ø¤ÎºÇ½ª¥´ー¥ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï4:30PM
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ïー¥Õ¡¦¥¢¡¦¥Ïー¥Õ¡¡¥´ー¥ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¡1¡§00PM¡Ê»ÃÄê¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ï¸åÆü¡Ë
½ÐÈ¯ÃÏ / ½ªÅÀ¡§¡¡Åìµþ¥Ó¥ëTOKIA¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌÜÇò±Ø¥´ー¥ë
¥Áー¥à ¡§2¿Í～4¿Í/ ¥Áー¥à¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à»²²Ã¤È¤¹¤ë
»²²Ã´óÉÕ¶â¡§14,000±ß/¥Áー¥à
»²²ÃÈñ¤ÎÁ´³Û¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¼¡¤Î3ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡1¡¥NPOË¡¿ÍWaffle - ITÊ¬Ìî¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢½÷»Ò¡¦¥¸¥§¥ó¥Àー¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÃæ¹âÂç³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://waffle-waffle.org¡¡¡¡¡¡
¡¡£²¡¥NPOË¡¿Í¥È¥Á¥®´Ä¶Ì¤Íè´ðÃÏ¡¡- ¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¿¹¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡ÖÎÐ¡×¤È¡¢³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¿Í¡×¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£https://www.tochigi-cc.org/¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡£³¡¥Á´¹ñ¤³¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¡¡-¡¡Á´¹ñ¤Ç²ê¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹±¿±ÄÃÄÂÎ¤Þ¤¿¤ÏÀßÎ©½àÈ÷Ãæ¤ÎÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¶È´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¤«¤ÄÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤«¤é¹¤¯Íý²ò¤òÆÀ¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£https://childrenhospice.com/¡¡¡¡
¡¡4¡¥¥ïー¥ë¥É¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡¡- World Central Kitchen¡Ê¥ïー¥ë¥É¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¤Ï¡¢¿©¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶¯¿Ù¤Ê¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£https://www.worldcentralkitchen.org/¡¡¡¡
¡¡¢¨¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¿½¤·¹þ¤ßÆþ¶â¸å¡¢»²²Ã¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤â»²²ÃÈñ¤ÎÊÖ¶â¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨¥Õ¥ë¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ç¤â¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¤Ç¤â»²²Ã´óÉÕ¶â¤ÏÆ±³Û¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¥«¥Æ¥´¥ê¡§
¡¡¡¡¡¡1) ¥Õ¥ë¥ä¥Þ¥½¥ó¡ÊÌó42km¡Ë¡§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ÅìµþTOKIA¥Ó¥ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢»³¼êÀþÁ´±Ø¡Ê30±Ø¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È±Ø¤Ë12»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥´ー¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ³Æ±Ø¤Ë¤ÆÌöÆ°Åª¤«¤ÄÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Áー¥à¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- »³¼êÀþ±èÀþ¤Î»þ·×²ó¤ê¡¢È¿»þ·×²ó¤ê¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤â²Ä¡£
¡¡¡¡¡¡2) ¥Ïー¥Õ¥ä¥Þ¥½¥ó¡ÊÌó21km¡Ë:
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ÅìµþTOKIA¥Ó¥ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢»³¼êÀþÈ¾¼þ¡Ê15±Ø¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢ÌÜÇò±Ø¤Ë¥´ー¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ÌÜÇò±Ø¤ÎºÇ½ª¥´ー¥ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï4:30PM¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ³Æ±Ø¤Ë¤ÆÌöÆ°Åª¤«¤ÄÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Áー¥à¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¢¨»þ·×²ó¤ê¤ÈÈ¾»þ·×²ó¤ê¤Ç¤ÏÊâ¹Ôµ÷Î¥¤¬¼ã´³°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥ìー¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¦¥ªー¥¯¤Ç¤¢¤ë¼ñ»Ý¤ò¤´Íý²ò¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡3¡Ë¥Ïー¥Õ¡¦¥¢¡¦¥Ïー¥Õ¡¡¡ÊÌó10£ë£í¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ÅìµþTOKIA¥Ó¥ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢»³¼êÀþ 1/4¼þ¡Ê7±Ø¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢Âçºê±Ø¤Ë¥´ー¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- Âçºê±Ø¤ÎºÇ½ª¥´ー¥ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï13:00PM¡¡¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ³Æ±Ø¤Ë¤ÆÌöÆ°Åª¤«¤ÄÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Áー¥à¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡£
·×»þµÚ¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- Åìµþ¥ä¥Þ¥½¥ó±¿±Ä¥¢¥×¥ê¤è¤ë·×Â¬¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¥Áー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·×»þµÚ¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³Æ¥Áー¥à¤ÎµÏ¿¤ÈµÇ°¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ôー¥É¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³ー¥¹¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó - »³¼êÀþ30±ØÁ´±Ø¡Ê¥Ïー¥Õ¤Ï15±Ø¡Ë¤òÄÌ²á¤·¡¢³Æ±Ø¾Úµò¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³ー¥¹ÁªÂò¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- »þ·×²ó¤ê¡¢È¿»þ·×²ó¤ê¡Ê¥Ïー¥Õ¡¦¥¢¡¦¥Ïー¥Õ¤Ï½ü³°¡Ë¤âÁªÂò¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¤ÎÄó¼¨¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â½¾¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿½¹þ´ü´Ö ¡§¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï9·î10Æü(¿å)¡¡23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¤ªÌä¹ç¤»¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡honda@ivgjapan.org¡¡