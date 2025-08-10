2025/26シーズン ユニフォームデザイン決定・販売開始のお知らせ
いつもアルビレックス新潟シンガポールにあたたかいご声援をいただき、誠にありがとうございます。
この度、2025/26シーズンに選手が着用するホームおよびアウェイユニフォームのデザインが決定しましたのでお知らせいたします。
2025/26シーズン ユニフォームコンセプト
ホームユニフォーム
2025/26シーズンのアルビレックス新潟シンガポールのユニフォームは、アルビレックスの象徴であるオレンジを基調とし、日本の伝統美「浮世絵」から着想を得た大波のグラフィックを大胆に配置。シンガポールという舞台でうねりを巻き起こすクラブの躍動感を表現しています。背面にも波のモチーフをあしらい、360度どこから見てもインパクトあるデザインに仕上げています。胸のエンブレム上には、リーグ優勝回数である6つの星が輝きます。
アウェイユニフォーム
今シーズンのアウェイユニフォームは、白を基調としつつ、ホームモデルのデザインをベースにしています。清涼感のあるグレーの細いストライプと、大胆にあしらわれた鮮やかなブルーの波模様が、静けさの中に潜むエネルギーとクラブの揺るぎない精神を象徴しています。
力強さと美しさを兼ね備えた一着として、今シーズンのアウェイゲームでも確かな存在感を放ちます。
GKユニフォーム
一切の装飾を排した、静かで力強いデザイン。無地で構成されたGKユニフォームは、言葉ではなく姿勢で語るアルビレックスの守護神を体現しています。
販売場所
アルビレックス新潟シンガポール 公式オンラインショップ
https://shop.albirex.com.sg/collections/25-26-game-jerseys
Wear Your Player キャンペーン 開催
8月10日(日)～10月31日(金)までの期間中、選手の名前＆番号入りユニフォームを購入すると、1着につきその選手へ＄10のサポートが届きます。推し選手の名前と番号を背負って、今シーズンも一緒に戦いましょう！
2025/2026シーズン トップチーム選手一覧
ユニフォームに掲出される企業ロゴについて (2025年8月10日現在)
ユニフォームパートナー
左袖部(1) : Takasago Singapore Pte Ltd
左袖部(2) : MIURA SINGAPORE CO PTE. LTD.
左袖部(3) : EnglishCentral Inc
左袖部(4) : KIRIN HOLDINGS SINGAPORE Pte Ltd
腹部左 : Singalife
右足部 : Gain City Best-Electric Pte Ltd
※今後追加、変更の場合がございます。
ユニフォームサプライヤー
KELME
価格
＄99
選手が試合時に着用するユニフォームと同じデザインとなります。
ネーム・ナンバープリント
*ご自身のお名前などオリジナルのユニフォームネーム・ナンバーのプリントも承っております。
送料
シンガポール国内：＄3.5
シンガポール国外(日本含む)：＄20
納品について
8/19(火)より順次発送予定。 発送日が確定次第個別にご連絡いたします。
注意事項
お申し込み後のサイズやネーム＆ナンバーの変更、キャンセルはお受けいたしかねます。販売スケジュールは予告なしに変更となる場合がございます。各デザイン・サイズにおいて枚数に限りがございます。それぞれ販売予定枚数に達した時点で受付終了とさせていただきますので予めご了承ください。
本件に関するお問い合わせ
アルビレックス新潟シンガポール
21 Jurong East St 31 #04-04, Jurong East Sports Complex, Singapore 609517
TEL： +65 6334 0511
MAIL：shop@fc.albirex.com.sg