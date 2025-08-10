irotoa（イロトア）製品「藍乃和（あいのわ）シリーズ」を発売

株式会社太洋光芒

インクルーシブカルチャーブランド irotoa（イロトア） は、本日、製品ラインナップの第一弾として「藍乃和（あいのわ）シリーズ」を発表します。

日本の伝統技法「藍染」を現代的にアレンジし、タオル・ハンカチ・てぬぐいの3アイテムを展開。

藍が持つ深い色と物語を、ブランドが大切にする「個性の色」「命の音」に重ねました。

販売は原宿ストアおよびオンラインショップにて9月1日開始。文末のお問い合わせ先からご予約もいただけます。

今回のシリーズには、藍の魅力を凝縮した8つの物語が込められています。

藍に宿る8つの物語

irotoa 藍乃和シリーズ──伝統の藍が映す、ひとりひとりの色1. 藍四十八色の多様性

藍の青は、一色ではありません。

「藍白（あいじろ）」と呼ばれる淡く透き通る青から、「留紺（とめこん）」と呼ばれる黒に近い深紺まで──江戸時代の人々は、その色を48に分類して呼び分けました。

同じ染料でも、染める素材、気温、湿度、そして職人が布を甕に沈める「一呼吸の長さ」によっても色は変わります。

それは、人が一人として同じでないことと似ています。

肌の色も、生き方も、価値観も、すべてが違っていい。藍の多彩な表情は、違いが集まって世界を豊かにするという真実を映し出しています。

2. 発酵が生む命の音

藍甕の中では、無数の微生物が働いています。

水面に浮かぶ赤銅色の膜は「藍の華」と呼ばれ、発酵が順調な証。

職人は甕を覗き込み、泡の立ち方や匂い、指先で感じる粘りを確かめます。ときには舐めて味をみることもあります。

その発酵音は耳に届かずとも、甕全体が生きている鼓動のように感じられます。

色を生み出すのは、植物と微生物、そして人の手が響き合う営み。そこにあるのは、まさに「命の音」です。

3. 一点物の色ムラ＝個性の色

藍染めの布を広げると、思いがけない模様が浮かんでいます。

絞りの糸を外した瞬間の滲み、風の強い日に生まれた色の揺らぎ──それは二度と同じにできません。

工業製品のような均一さはないけれど、その不均一こそが唯一無二の価値。

人の個性も同じで、予定調和を外れたところにこそ魅力が宿ります。

藍はそれを、静かに教えてくれます。

4. 勝ち色の力強さ

藍の最も濃い色は「褐色（かちいろ）」と呼ばれ、武士たちに勝利の色として選ばれました。

染めの工程で布を叩き、色を繊維の奥まで打ち込む「搗（か）つ」作業が「勝つ」に通じたからともいわれます。

この色を身にまとうことは、戦いに挑む者の決意の表明でした。

藍乃和シリーズの深い青は、困難を前にしても下を向かず進む力の象徴でもあります。

5. 護りの色

藍には防虫・抗菌作用があるといわれています。

昔は赤ん坊の産着や農家の作業着、蚊帳や寝具にまで使われ、人を守る布でした。

汗を吸い、肌を守り、夏は涼しく冬は暖かい──暮らしの中で、そっと支えてきた色です。

藍乃和は、その「護りの力」を現代の暮らしに再び取り戻します。

6. 制約の中の創造性

江戸時代、贅沢禁止令で派手な色は禁止されました。

しかし人々は藍の濃淡や縞、絣の柄でおしゃれを楽しみました。

限られた色域で、いかに個性を表すか──その工夫は、制約を力に変える知恵です。

障害や環境の制約があっても、創造性は制限されないというメッセージを、藍はその歴史で示しています。

7. 自然と共生する循環

藍染は、自然の循環の中で生まれます。

畑で育った蓼藍は、発酵を経て甕の中で染液になり、役目を終えた後は土に還って肥料になります。

化学薬品を使わず、川を汚さず、環境にやさしいこの循環は、未来のものづくりのモデルです。

irotoaの藍乃和シリーズは、この循環を大切に守り続けます。

8. 色が開く瞬間

甕の中で染めた布は、引き上げたばかりのとき、茶色や緑がかった色をしています。

それが空気に触れた瞬間、鮮やかな藍色に変わる──この魔法のような変化は、酸化という自然の化学反応によるものです。

見えなかった色が表に現れる瞬間は、長く埋もれていた才能や個性が、出会いや経験で輝き出す姿に似ています。

irotoaは、その瞬間を一人ひとりに届けたいと願っています。

製品概要

ふたつと同じ色はない。すべてが唯一無二の物語

シリーズ名：藍乃和（あいのわ）

商品構成：タオル、ハンカチ、てぬぐい

特徴：天然藍染による一点物の色合い／日常使いに適した品質／環境にやさしい循環型製法

販売場所：irotoaコラボレーションストア & オンラインショップにて9月1日よりスタート

予約 本日よりスタート。下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

店舗

藍乃和はんかち──天然藍染による一点物。贈り物にも、日常にも

舗：irotoa（いろとあ）コラボレーションストア

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前３丁目２１－１６

アクセス：

JR山手線原宿駅、竹下口改札出口より徒歩8分

東京メトロ明治神宮前駅、5番出口より徒歩4分

問い合わせ先

TEL：045-309-7611（平日 9:00-18:00）

（COLORS弘明寺 内）

#藍乃和 #irotoa #藍染 #個性の色、命の音