【最高金賞 ＆ W金賞】世界3大酒類品評会『ISC 2025』で忠孝酒造の「月の蒸溜所」が最高金賞！古酒２点も金賞を獲得。

沖縄県の泡盛蔵元である忠孝酒造株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役：大城 勤）は、世界３大酒類品評会である『インターナショナルスピリッツチャレンジ（ISC 2025）』焼酎部門において、出品した全6品がアワードを受賞。

沖縄県産米で丹精に作り上げた「月の蒸溜所」はダブルゴールド（最高金賞）。

「忠孝 甕熟成 18 年古酒」「忠孝 The Vanilla 14 年古酒」は金賞を獲得という高い評価を頂きました。

＜ISC 2025 結果（焼酎部門）＞

・【ダブルゴールド（最高金賞）】月の蒸溜所 43度

・【ゴールド（金賞）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【ゴールド（金賞）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

・【シルバー（銀賞）】夢航海 30度

・【ブロンズ（銅賞）】よっかこうじ 43度

・【ブロンズ（銅賞）】忠孝 30度

【ISC 2025】受賞商品の詳細

【ダブルゴールド（最高金賞）】月の蒸溜所 43度昔ながらの造りだからこそ生み出せる、珠玉のおこげ香

■商品名：月の蒸溜所

■アルコール分：43％

■容量：500ml

■販売価格：5,000円（税込）

■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/page/moon

【ゴールド（金賞）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度トロリと濃密に舌をくすぐり、その余韻は深い。古酒の極み、甕熟成。

■商品名：忠孝 甕熟成 18 年古酒

■アルコール分：40％

■容量：500ml

■販売価格：18,000円（税込）

■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/item/000000000525

【ゴールド（金賞）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度魅惑の酵母が創る、妖艶なバニラの深世界。

■商品名：忠孝 The Vanilla 14 年古酒

■アルコール分：43％

■容量：500ml

■販売価格：12,000円（税込）

■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/item/000000000401

【シルバー（銀賞）】夢航海 30度青リンゴのようなフルーティーな香り

■商品名：夢航海

■アルコール分：30％

■容量：720ml

■販売価格：1,320円（税込）

■オンラインショップ：https://www.chuko-awamori.com/yumetanasanfruits/

【ブロンズ（銅賞）】よっかこうじ 43度43度今までにない手間暇をかけた常識破り泡盛

■商品名：よっかこうじ

■アルコール分：43％

■容量：720ml

■販売価格：2,200円（税込）

■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/item/000000000001

【ブロンズ（銅賞）】忠孝 30度8年の歳月をかけて生み出された特別な酵母による濃醇フルーティー

■商品名：忠孝

■アルコール分：30％

■容量：720ml

■販売価格：1,320円（税込）

■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/item/000000000611

「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）」とは

「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）」は、イギリス・ロンドンで開催される世界的な蒸留酒コンペティションのひとつ。

世界中から数千点を超える出品があり、すべての製品は業界の専門家によるブラインド・テイスティングにより、香り・味わい・バランス・後味などの観点から厳正に審査されます。

その公平性と権威から、受賞は「世界品質の証」として高く評価されており、蒸留酒業界における国際的な指標のひとつとされています。

販売場所

⚫︎ 忠孝酒造公式 オンラインショップ

https://chuko-online.com

⚫︎ くぅーすの杜 忠孝蔵（忠孝酒造直営店舗）

〒901-0232 沖縄県豊見城市伊良波556-2

電話：098-851-8813

URL：https://www.chuko-awamori.com/chukogura



⚫︎ その他：沖縄県内量販店、百貨店など

※ 商品お取り扱いのご希望は下記よりご連絡ください。

忠孝酒造株式会社 営業部

TEL：098-850-1257

e-mail：call@chuko-awamori.com

忠孝酒造 受賞歴

■2025 IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門

・【最高得点＆最高金賞（99点）】月の蒸溜所 43度

・【最高金賞（98点）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

※2年連続で最高金賞受賞

・【金賞（95点）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【銀賞（92点）】よっかこうじ 43度

・【銀賞（92点）】忠孝 30度

・【銀賞（91点）】夢航海 30度

■2025 TWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎・泡盛部門

・【最高金賞】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【最高金賞】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

・【金賞】忠孝 GOLD PREMIUM 30度

・【銀賞】月の蒸溜所 43度

・【銅賞】よっかこうじ 43度

・【銅賞】忠孝 30度

・【銅賞】夢航海 30度

■2024 IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門

・【焼酎部門トロフィー部門最高賞、最高金賞（98点）】忠孝 The Vanilla14年古酒 43度

・【最高金賞（99点）】忠孝 甕熟成 18年古酒

・【金賞（96点）】夢航海 30度

・【銀賞（93点）】月の蒸溜所 43度

■2024 フェミナリーズ世界ワインコンクール：日本蒸留酒部門

・【金賞】忠孝 The Vanilla14年古酒 43度

・【金賞】よっかこうじ 43度

・【金賞】月の蒸溜所 43度

■2024 Kura Master：泡盛部門

・【プラチナ賞】月の蒸溜所 43度

■令和6年度 泡盛鑑評会

・沖縄県知事賞（銘柄名：古酒 忠孝）

忠孝酒造株式会社

1949年に沖縄県豊見城(とみぐすく)の地で創業。

当社一番の個性は【蔵元でありながら窯元でもある、世界唯一の酒蔵】であること。

『至高の熟成を極める』という想いから、平成元年に業界で初めて熟成甕の研究を開始し、窯元としても33年の歴史を持ちます。

『泡盛文化の継承と創造』を基本理念とし、泡盛の新たな可能性を追求するとともに、さらなる進化に向かって挑戦し続けます。





■ 会社概要

名称 ：忠孝酒造株式会社

代表者：代表取締役社長 大城 勤

所在地：沖縄県豊見城市字名嘉地132番地

設立 ：1949年(昭和24年)



