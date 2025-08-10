【最高金賞 ＆ W金賞】世界3大酒類品評会『ISC 2025』で忠孝酒造の「月の蒸溜所」が最高金賞！古酒２点も金賞を獲得。
沖縄県の泡盛蔵元である忠孝酒造株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役：大城 勤）は、世界３大酒類品評会である『インターナショナルスピリッツチャレンジ（ISC 2025）』焼酎部門において、出品した全6品がアワードを受賞。
沖縄県産米で丹精に作り上げた「月の蒸溜所」はダブルゴールド（最高金賞）。
「忠孝 甕熟成 18 年古酒」「忠孝 The Vanilla 14 年古酒」は金賞を獲得という高い評価を頂きました。
＜ISC 2025 結果（焼酎部門）＞
・【ダブルゴールド（最高金賞）】月の蒸溜所 43度
・【ゴールド（金賞）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度
・【ゴールド（金賞）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度
・【シルバー（銀賞）】夢航海 30度
・【ブロンズ（銅賞）】よっかこうじ 43度
・【ブロンズ（銅賞）】忠孝 30度
詳細を見る :
https://internationalspiritschallenge.com/internationalspiritschallenge2025/en/page/2025-results
【ISC 2025】受賞商品の詳細【ダブルゴールド（最高金賞）】月の蒸溜所 43度
昔ながらの造りだからこそ生み出せる、珠玉のおこげ香
■商品名：月の蒸溜所
■アルコール分：43％
■容量：500ml
■販売価格：5,000円（税込）
■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/page/moon
【ゴールド（金賞）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度
トロリと濃密に舌をくすぐり、その余韻は深い。古酒の極み、甕熟成。
■商品名：忠孝 甕熟成 18 年古酒
■アルコール分：40％
■容量：500ml
■販売価格：18,000円（税込）
■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/item/000000000525
【ゴールド（金賞）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度
魅惑の酵母が創る、妖艶なバニラの深世界。
■商品名：忠孝 The Vanilla 14 年古酒
■アルコール分：43％
■容量：500ml
■販売価格：12,000円（税込）
■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/item/000000000401
【シルバー（銀賞）】夢航海 30度
青リンゴのようなフルーティーな香り
■商品名：夢航海
■アルコール分：30％
■容量：720ml
■販売価格：1,320円（税込）
■オンラインショップ：https://www.chuko-awamori.com/yumetanasanfruits/
【ブロンズ（銅賞）】よっかこうじ 43度
43度今までにない手間暇をかけた常識破り泡盛
■商品名：よっかこうじ
■アルコール分：43％
■容量：720ml
■販売価格：2,200円（税込）
■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/item/000000000001
【ブロンズ（銅賞）】忠孝 30度
8年の歳月をかけて生み出された特別な酵母による濃醇フルーティー
■商品名：忠孝
■アルコール分：30％
■容量：720ml
■販売価格：1,320円（税込）
■オンラインショップ：https://chuko-online.com/view/item/000000000611
「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）」とは
「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）」は、イギリス・ロンドンで開催される世界的な蒸留酒コンペティションのひとつ。
世界中から数千点を超える出品があり、すべての製品は業界の専門家によるブラインド・テイスティングにより、香り・味わい・バランス・後味などの観点から厳正に審査されます。
その公平性と権威から、受賞は「世界品質の証」として高く評価されており、蒸留酒業界における国際的な指標のひとつとされています。
販売場所
⚫︎ 忠孝酒造公式 オンラインショップ
https://chuko-online.com
※「くぅーすの杜 忠孝蔵」LINE友だち新規登録者様（https://lin.ee/uMwO1hH4）へ随時クーポンやお得な情報を配信中です。ぜひご登録ください。
⚫︎ くぅーすの杜 忠孝蔵（忠孝酒造直営店舗）
〒901-0232 沖縄県豊見城市伊良波556-2
電話：098-851-8813
URL：https://www.chuko-awamori.com/chukogura
⚫︎ その他：沖縄県内量販店、百貨店など
※ 商品お取り扱いのご希望は下記よりご連絡ください。
忠孝酒造株式会社 営業部
TEL：098-850-1257
e-mail：call@chuko-awamori.com
忠孝酒造 受賞歴
■2025 IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門
・【最高得点＆最高金賞（99点）】月の蒸溜所 43度
・【最高金賞（98点）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度
※2年連続で最高金賞受賞
・【金賞（95点）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度
・【銀賞（92点）】よっかこうじ 43度
・【銀賞（92点）】忠孝 30度
・【銀賞（91点）】夢航海 30度
■2025 TWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎・泡盛部門
・【最高金賞】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度
・【最高金賞】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度
・【金賞】忠孝 GOLD PREMIUM 30度
・【銀賞】月の蒸溜所 43度
・【銅賞】よっかこうじ 43度
・【銅賞】忠孝 30度
・【銅賞】夢航海 30度
■2024 IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門
・【焼酎部門トロフィー部門最高賞、最高金賞（98点）】忠孝 The Vanilla14年古酒 43度
・【最高金賞（99点）】忠孝 甕熟成 18年古酒
・【金賞（96点）】夢航海 30度
・【銀賞（93点）】月の蒸溜所 43度
■2024 フェミナリーズ世界ワインコンクール：日本蒸留酒部門
・【金賞】忠孝 The Vanilla14年古酒 43度
・【金賞】よっかこうじ 43度
・【金賞】月の蒸溜所 43度
■2024 Kura Master：泡盛部門
・【プラチナ賞】月の蒸溜所 43度
■令和6年度 泡盛鑑評会
・沖縄県知事賞（銘柄名：古酒 忠孝）
忠孝酒造株式会社
1949年に沖縄県豊見城(とみぐすく)の地で創業。
当社一番の個性は【蔵元でありながら窯元でもある、世界唯一の酒蔵】であること。
『至高の熟成を極める』という想いから、平成元年に業界で初めて熟成甕の研究を開始し、窯元としても33年の歴史を持ちます。
『泡盛文化の継承と創造』を基本理念とし、泡盛の新たな可能性を追求するとともに、さらなる進化に向かって挑戦し続けます。
■公式サイト＆SNS
・公式サイト： https://www.chuko-awamori.com/
・オンラインショップ： https://chuko-online.com/
・Instagram： https://www.instagram.com/chukoshuzo_okinawa/
・Twitter： https://twitter.com/chukoshuzo
・Facebook： https://www.facebook.com/chukoshuzo
■ 会社概要
名称 ：忠孝酒造株式会社
代表者：代表取締役社長 大城 勤
所在地：沖縄県豊見城市字名嘉地132番地
設立 ：1949年(昭和24年)
【本サイトに関するお客様からのお問い合わせ先】
忠孝酒造株式会社 広報担当：黒野
e-mail：call@chuko-awamori.com