「松江・隠岐 マインドフルワーケーション2025」つながる ～ 自然と 自分と この場所と ～　開催決定

ワークアット株式会社

■自然・自分自身・地域とつながる体験ができる１週間

「水の都」として宍道湖や城下町の風情が豊かな島根県松江市。

自然豊かな地域である一方、市内には快適なコワーキングスペースが複数あり、ワーケーション目的で訪れる方も多くいらっしゃいます。

2025年9月27日（土）～10月４日（土）に松江・隠岐エリアでワーケーションイベントを開催します。ご自身の好きなタイミングで思い思いに過ごしながら、自然、自分、地域とつながる体験をオプションとして自由に追加できるイベントです。

日常の喧噪から離れた自然豊かなこの地域でお仕事をしながら、「今この瞬間」に気づき、心身をリセットするような時間を過ごしませんか？ご滞在中は周辺の観光や食もお楽しみいただけるほか、地域の方や参加者同士の交流会プログラムもございます。

オプションとして隠岐エリアでもプログラムをご用意します。離島ならではの空気、文化もぜひご体感ください。

詳細・お申し込みはこちら :https://mindfulworkcation2025.peatix.com

■滞在中の各種プログラムについて

地域の方々や自然、文化、食、そして自分自身と”つながる”プログラムを開催します。期間中のスケジュール（予定）

■ご利用いただけるコワーキングスペース

イベント開催日以外も、お好きなコワーキングスペースをご利用可能です。

期間中に利用できる、便利なエリアパスも販売予定です。

<松江エリア>

〇コワーキングスペース 「enun(https://enun.jp/)」

〇サウナ・フィットネス・コワーキングの複合施設「SUOMI(https://suomi.blue/)」

○コワーキングスペース「松江天神(https://www.instagram.com/coworkingspace_matsuetenjin/)」

<隠岐エリア>

〇ワーク&オープンコラボスペース 「IROIRO(https://okiplaza.com/iroiro/)」

■「松江・隠岐 マインドフルワーケーション2025」の概要

日 程 ： 2025年9月27日（土）～10月４日（土）

場 所 ： 島根県松江エリアおよび隠岐エリア

主催：松江市

協力：アーバンご縁トラベル・（株）隠岐プラザホテル ・（株）Anywhere

後援：（公社）島根県観光連盟・（一社）隠岐ジオパーク推進機構・（一社）日本ワーケーション協会

企画運営協力：ワークアット（株）

【企業概要】

ワークアット株式会社 https://www.workat.co.jp/

島根県松江市西茶町40-1 松江ニューアーバンホテル本館3階 enun Room F

代表取締役社長 林 郁枝

設立日 2020年3月