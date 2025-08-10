「パンどろぼう5周年フェスティバル」いよいよ開幕！

『パンどろぼう』5周年を記念したイベントがいよいよ開幕！

株式会社KADOKAWA

絵本『パンどろぼう』の刊行5周年を記念したリアルイベント「パンどろぼう5周年フェスティバル」が

いよいよ8月14日から4日間、恵比寿ガーデンプレイスで開催。

無料でお楽しみいただけるシールラリーやフォトスポットの他、アトラクションイベントや柴田ケイコ先生登壇のステージイベントまで盛りだくさん！

パンどろぼう5年間の集大成となる最大級のお祭りイベントです。

ステージイベントで追加特典の配布が決定！

全公演で柴田先生登壇のトークコーナーを実施するなど、パワーアップした「パンどろぼう えほんよみきかせステージイベント」が2日間限定で再上演。

よみきかせ中と公演終了後のお見送り会にはおおきなパンどろぼうとにせパンどろぼうも登場します！

さらに！追加の特典配布も決定！

描きおろしイラストを使用した特別なコースターです。

本イベント限定の要素が盛りだくさんのステージイベント。チケット発売中です！

＜みどころ＞

見どころ１. ※New※

2日間限定で今までのステージイベントから内容がパワーアップ！

全公演で柴田先生登壇のトークコーナーを開催！

トークコーナーでは皆様から柴田先生への「しつもんコーナー」も実施いたします。

質問は公式Xで募集しているので要チェックです！

最新刊に込めた思いやアニメ化への思いなど、貴重なトークが聞けるかも…！？

見どころ２.

よみきかせ中と公演終了後のお見送り会にはおおきなパンどろぼうとにせパンどろぼうが登場します。

間近で会えるチャンス！一緒によみきかせを楽しもう！

見どころ３.

よみきかせ中の音楽は生演奏でお届け！

物語と音楽をみんなで一緒に楽しめるステージとなっております。

※写真は過去会場のものです

＜場所＞

ザ・ガーデンルーム

＜公演日時＞

・8月16日(土)

【公演時間】13:30～14:50（開場時間13:10）

【公演時間】16:00～17:20(開場時間 15:40)

・8月17日(日)

【公演時間】10:00～11:20（開場時間9:40）☆追加公演

【公演時間】12:30～13:50（開場時間12:10）

【公演時間】15:00～16:20(開場時間 14:40)

＜チケット料金＞

前売券4,000円(税込)／当日券4,300円(税込)

2歳以下は無料(膝上鑑賞に限り)

※特典:ポストカード

ポストカード(表)ポストカード(裏)

※追加特典：コースター

※特典はチケット1枚につき、お一つずつのお渡しとなります

＜販売日時、場所＞

前売券一般販売：7月18日(金) 17:00～8月15日(金)23:59

└販売場所：ローソンチケット

WEB予約：https://l-tike.com/pandorobo-festival/

※前売券に関するお問い合わせ

ローソンチケット https://l-tike.com/contact/

当日券一般販売：会期中

└販売場所：ローソンチケット

WEB予約：https://l-tike.com/pandorobo-festival/

(会場窓口でも販売する可能性がございます)

広場では様々な催しを実施！ノベルティも！

センター広場では、イベント描きおろしイラストを用いたオリジナルノベルティがもらえる体験ブースや人気商品の展示コーナー、カプセルトイが楽しめるエリアなどをお楽しみいただけます！

みなさまのご来場をぜひお待ちしております！

ノベルティの一部をご紹介↓

・イベント限定イラスト缶バッジ１.(2種)

配布場所：「KAGOME」ブース

配布条件：カゴメLINE公式アカウント登録者

（ランダムでどちらか1種類のお渡しとなります。）

・イベント限定イラスト缶バッジ２.(2種)

配布場所：「（株）エポスカード」ブース

配布条件：エポスカード既存会員者

（ランダムでどちらか1種類のお渡しとなります。）

※画像はイメージです

※絵柄はお選びいただけません

※ノベルティの数には限りがあります

※無くなり次第、終了となります

＜場所＞

センター広場

＜日時＞

8月16日（土）、17日（日） 10:00～18:00(最終日は17:00まで)

＜注意事項＞

荒天の場合、センター広場でのイベントは中止の場合がございます。

＜協賛社名＞

カゴメ株式会社、株式会社エポスカード、株式会社BANDAI SPIRITS

スケーター株式会社、株式会社ティーズファクトリー、光工業株式会社

福助株式会社、モリシタ株式会社

5周年を記念したぬいぐるみも追加！イベントオリジナルグッズの全容を公開！

本イベントの開催を記念したオリジナルグッズの全ラインナップをご紹介！

5周年を記念したぬいぐるみも販売決定。

ぜひ会場でゲットしてください！

＜販売場所＞

8月14日(木)、15日(金)：PORTAL POINT -Ebisu- 9:00～18:00

8月16日(土)、17日(日)：センター広場、10:00～18:00(最終日は17:00まで)

開催概要

■会期

2025年8月14日（木）～2025年8月17日（日）

■会場

恵比寿ガーデンプレイス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番

JR山手線「恵比寿駅」東口 徒歩5分

■イベント問合わせ先

ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート（https://kdq.jp/kdevent）

※イベント名（パンどろぼう5周年フェスティバル）を明記の上、お問い合わせください

※返信までにお時間をいただく場合があります

※サポートは日本国内に限ります

■公式サイトURL

https://www.pandorobo-festival.com/

■公式Xアカウント

@pandorobo_fes

■主催

KADOKAWA