【深谷駅】パーソナルジムReViNa(レビナ)深谷店が2025年8/15(金)オープン！無料体験実施中！

株式会社REJUVENATE（本社：東京都渋谷区、代表取締役 中島歩紀）は、2025年8月15日に『パーソナルジムReViNa(レビナ)深谷店』をオープン。（所在地：〒366-0824 埼玉県深谷市西島町3丁目4番地9 深谷LBビル201） 埼玉県11店舗目の出店となる。

パーソナルジムReViNa(レビナ)について

パーソナルジムReViNa(レビナ)は、「一瞬ではなく一生のボディメイクの提供」をモットーに2022年3月1日、千葉県四街道市にてパーソナルジムの運営をスタートしました。敷居の高い都会なイメージのあるパーソナルジムを地方や郊外の住宅街を中心に展開しており、パーソナルトレーニングをいつでも、どこでも、誰でも受けられるような身近なサービスにすることをゴールに1号店出店から2年で全国30店舗オープンと拡大を続けています。

痩せたその先へ【見た目の変化を重視したパーソナルトレーニング】

ReViNa(レビナ)はあなたの理想を叶えるパーソナルジムです。

痩せるのはもちろんのこと、健康的で美しく引き締まった身体へと最短距離で導きます。

圧倒的な結果を生み出すダイエットメソッド

最短で結果を出すトレーニング

週2回60分のトレーニングで効率的に代謝を上げ「痩せやすい体質」づくり

辛いと思われがちなレビナのトレーニングですが、トレーナーの指導による週2回、1日わずか60分の筋力トレーニングがメインとなります。

なぜ、それだけで十分かと言えば、レビナのトレーニングが、運動で脂肪を燃やすだけではなく、普段から脂肪が燃えやすいカラダを作るためのものだからです。

例えば有酸素運動で脂肪を燃やすと、1kg痩せるには150km走る必要があります。しかし、筋肉量の多いカラダであれば、改めて運動をしなくても、日常の動作だけで脂肪が燃焼され、自然と痩せることができるのです。

痩せるだけではなく、太りにくい身体に変えるトレーニングのため、リバウンドのリスクが少なく、健康的に引き締まった見た目を作ることができます。

人生最高のカラダへと導く厳選されたトレーナー

日本トップクラスの実績と技術を持つハイクオリティなトレーナー陣

レビナのパーソナルトレーナーは美ボディコンテストで優勝・入賞の実績を持つ、業界トップクラスの精鋭が集まっています。

圧倒的な実績を持つだけでなく、ハイレベルな知識と経験が必要となる採用倍率50倍の入社試験を勝ち抜き、採用されています。

ただ痩せるだけではなく、あなたの考える「こんなカラダになりたい」という想いに寄り添い、体を変えるためのサポートをさせていただきます。

運動が初めての方でも安心してお任せください。

高度な知識と熟練の経験を持つトレーナーだからこそお客様の結果に責任を持ち、成功まで最短距離で導くことが可能です。

あなた任せにしない食べて痩せる食事指導

専門家による毎日の食事アドバイスが90食分！リバウンドを防ぎ無理なく効率よく痩せる！

レビナでは科学的根拠に基づいた、食事の量・食材・タイミングという3つの観点から、あなたのライフバランスや体質に合った指導を行っていくことで、効率的に結果を出すことができます。

レビナでは、毎回の食事内容に対して、メールやLINEにてあなた専属のトレーナーから指導を受けることができます。期間中は毎食指導を受けることができるため、月に90食分のアドバイスをもらうことができます。

ご自身の体質に合った太りにくい食材や量を見極められるようになるため、プログラム修了後もリバウンドを防ぐことができます。

なぜレビナが選ばれるのか？当店の7つのこだわり

１.見た目の美しさを重視したワンランク上のパーソナルトレーニング

レビナでは、ただ痩せるのはもちろんのこと、美しく引き締まった身体を作る、見た目の変化を重視したオーダーメイドのパーソナルトレーニングを行います。

・︎お腹・腰まわりの脂肪を無くしたい

・︎太もも・二の腕を細くしたい

・︎背中・お尻のたるみを無くしたい

・︎ボディラインを綺麗にしたい

このような見た目を良くしたいといった目的に対して、レビナのパーソナルトレーニングは絶対の自信と実績をもっています。

美しく痩せるという今までにない体験を、ご体感ください。

２.財布に優しい価格設定で継続して通いやすい

大手パーソナルジムでは2ヶ月30万円以上が相場となっている反面、レビナでは他社の半額以下の良心的な価格設定のため、長く通っていただくことが可能です。

パーソナルトレーニングで身体が変わる感動を、より沢山の人へ届けたい。そんな想いから、レビナではトレーニングには関係のない豪華な内装費用や無駄な広告費を削減することで、地域最安レベルの価格を実現しました。

３.気持ちを大切にした丁寧なカウンセリング

レビナのパーソナルトレーニングは特別なカウンセリングから始まります。

・︎身体のお悩み、お困りごと

・︎過去のダイエット経験

・︎これからなりたい身体、状態

など、あなたのお気持ちを大切にしながら一つひとつ丁寧にお伺いします。

私たちは、あなたの”こうなりたい”を1番大切に考え、理想を実現するために全力を尽くします。

４.リバウンド予防も万全！2年間のアフターフォロー付き

レビナでは、月額コースを除く、全てのコースに2年間のアフターフォローが付いています。

コース終了後でも、24時間いつでもトレーニングや食事メニューに関して、プロのトレーナーに相談することが可能なので、卒業後のリバウンドもしっかりと防止できます。

５.全店舗通いやすさ抜群！駅徒歩5分！

レビナでは、ボディメイク効果の高さから、遠方からお越しいただくお客様もいらっしゃるため、駅から徒歩5分に位置しております。

６.お子様連れもOK！産後太りもお任せください。

レビナでは全店ベビーサークルを用意しています。お子様が目の届く範囲におりますので、ご自身のトレーニングに集中して取り組めます

７.完全予約制だから待ち時間なく快適に通える

レビナでは完全予約制となっており、専属トレーナーとのマンツーマン指導のため、他人の目を気にせず集中してトレーニングに取り組むことができます。

パーソナルジムReViNa(レビナ)深谷店 概要

■店舗名 パーソナルジムReViNa(レビナ)深谷店

住所：埼玉県深谷市西島町3丁目4番地9 深谷LBビル201



営業時間：9:00～23:00



電話：050-3706-1018

アクセス：深谷駅から徒歩約5分



https://revina-personalgym.com/fukaya/

【施設情報】



・完全個室

・本格的マルチマシン完備

・ミネラルウォーター無料完備

・タオル、ウェアレンタルあり

・オンライン食事指導あり

・他店舗相互利用可

料金について

■入会金：33,000円→オープンキャンペーン11,000円



■ダイエットプラン(1回60分)



部分痩せコース週1回（2ヶ月8回～） / 39,600円(税込)/月

フルチェンジコース週2回（2ヶ月16回～）/ 70,400円(税込)/月

プレミアムコース週3回（2ヶ月24回～） / 132,000円(税込)/月

■マンスリープラン(ライト1回40分/スタンダード1回60分)

※月払い制



ライト月2回 /16,280円(税込)

ライト月4回 /28,160円(税込)

ライト月8回 /48,400円(税込)



スタンダード月2回 /21,780円(税込)

スタンダード月4回 /38,280円(税込)

スタンダード月8回 /65,780円(税込)



・お支払方法



銀行振込、クレジットカード、ローン

無料カウンセリング/体験トレーニングのご予約について

下記HPからお申し込み可能です。

初回体験トレーニングが通常5,500円のところ無料体験実施中！



https://revina-personalgym.com/counseling/

(24時間受付対応)

パーソナルジムReViNa(レビナ)店舗一覧

▶︎全国に60店舗展開中！

▽埼玉県

■パーソナルジムReViNa(レビナ)深谷店

住所：埼玉県深谷市西島町3丁目4番地9 深谷LBビル201

■パーソナルジムReViNa(レビナ)久喜店

住所：埼玉県久喜市久喜東 3丁目1-7 関口第一ビル 201

■パーソナルジムReViNa(レビナ)岩槻店

住所：埼玉県さいたま市岩槻区本町2丁目12-3 マルイ本店ビル 2FC

■パーソナルジムReViNa(レビナ)入間店

住所：埼玉県入間市豊岡1-2-6 3F A号室

■パーソナルジムReViNa(レビナ)桶川店

住所：埼玉県桶川市寿2丁目1-6 アーバンハイム寿3F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)せんげん台店

住所：埼玉県越谷市千間台東１丁目

■パーソナルジムReViNa(レビナ)ふじみ野店

住所：埼玉県富士見市ふじみ野東3丁目14-1ホームラふじみ野1F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)三郷店

住所 : 埼玉県三郷市三郷１丁目1－１２ セレノビル 302

■パーソナルジムReViNa(レビナ)戸田店

住所 : 埼玉県戸田市新曽３０９－２ ピアセレナ壱番館店舗B

■パーソナルジムReViNa(レビナ)白岡店

住所 : 埼玉県白岡市小久喜960-1 菱沼ビル C

■パーソナルジムReViNa(レビナ)西川口店

住所 : 埼玉県川口市西川口 ロイヤルビル5B

▽大阪府

■パーソナルジムReViNa(レビナ)寝屋川店

住所：大阪府寝屋川市八坂町１０－３０コトブキビル2階

■パーソナルジムReViNa(レビナ)泉大津店

住所：大阪府泉大津市春日町3-8 タタミビル2階

■パーソナルジムReViNa(レビナ)八尾店

住所：大阪府八尾市東本町５丁目１０番１号 片山ビル2F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)吹田店

住所：大阪府吹田市西の庄町11-5 chouette 1F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)住道店

住所：大阪府大東市住道1丁目9-8 メゾンリヴィエール上野

▽栃木県

■パーソナルジムReViNa(レビナ)佐野店

住所：栃木県佐野市堀米町1639-1 メゾンドセラ103

▽千葉県

■パーソナルジムReViNa(レビナ)木更津店

住所：千葉県木更津市金田東1丁目12番23号 nativearth 4号室

■パーソナルジムReViNa(レビナ)我孫子店

住所：千葉県我孫子市我孫子1丁目17ナカムラ

■パーソナルジムReViNa(レビナ)本八幡店

住所：千葉県市川市八幡2-16-20 山崎ビル 203

■パーソナルジムReViNa(レビナ)稲毛店

住所：千葉県千葉市稲毛区小仲台6丁目14-6 高田ビル3F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)幕張店

住所：千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目417-151 シャルムMK1F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)西千葉店

住所：千葉県千葉市稲毛区緑町1-18-1 秋葉ビル1F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)蘇我店

住所：千葉県千葉市中央区南町2-10-1 若菜ビル3F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)おゆみ野店

住所：千葉県千葉市緑区3-13-9 アプロード301

■パーソナルジムReViNa(レビナ)都賀店

住所：千葉県千葉市若葉区西都賀3-13-17 ライブリー西都賀2F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)四街道店

住所：千葉県四街道市四街道1-4-8 Aビル201

■パーソナルジムReViNa(レビナ)四街道ANNEX店

住所：千葉県四街道市四街道1-3-14 MOビル5F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)鎌ヶ谷店

住所：千葉県鎌ヶ谷市南初富6-1-7 第二谷村ビル2F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)五井店

住所：千葉県市原市五井中央西1-2-4 第六東洋ビル1F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)佐倉店

住所：千葉県佐倉市表町3丁目12-1 サクラビル2階

■パーソナルジムReViNa(レビナ)南流山店

住所：千葉県流山市南流山2-23-9 PRENDRE南流山301

■パーソナルジムReViNa(レビナ)津田沼店

住所：千葉県船橋市前原西1-26-18 ハシモトビル302号室

▽神奈川県

■パーソナルジムReViNa(レビナ)青葉台店

住所：神奈川県横浜市青葉区しらとり台1-27 NAGビル3F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)辻堂店

住所：神奈川県藤沢市辻堂2-1-2 アルウェットプティ3F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)中山店

住所 : 神奈川県横浜市緑区寺山町

■パーソナルジムReViNa(レビナ)長津田店

住所 : 神奈川県横浜市緑区長津田5-4-32 スズキコーポラス201

■パーソナルジムReViNa(レビナ)橋本店

住所：神奈川県相模原市緑区橋本2-3-2

■パーソナルジムReViNa(レビナ)金沢文庫店

住所：神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２丁目１６－３０ 高野ビル 302

■パーソナルジムReViNa(レビナ)茅ヶ崎店

住所：神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目8-15村田ビル303

■パーソナルジムReViNa(レビナ)新子安店

住所：神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目6-7 SHOKEN Residence横浜大口3

■パーソナルジムReViNa(レビナ)根岸店

住所：神奈川県横浜市磯子区西町11-8 根岸駅前ビル 2-K

■パーソナルジムReViNa(レビナ)大船店

住所：神奈川鎌倉市大船3-6-2 新道ビル3-A-3号室

▽宮城県

■パーソナルジムReViNa(レビナ)泉中央店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目34-6 アルファトムビル 2-B号室

■パーソナルジムReViNa(レビナ)多賀城店

住所：宮城県多賀城市中央２丁目７

▽東京都

■パーソナルジムReViNa(レビナ)多摩センター店

住所：東京都多摩市落合1-5-11 小林ビル301

■パーソナルジムReViNa(レビナ)綾瀬店

住所：東京都葛飾区西亀有2-9-3

■パーソナルジムReViNa(レビナ)国分寺店

住所：東京都国分寺市南町2丁目1-28 飯塚ビル301

■パーソナルジムReViNa(レビナ)京成高砂店

住所：東京都葛飾区高砂3丁目16-1 サンコート高砂

■パーソナルジムLIMIT(リミット)目黒店

住所：東京都品川区上大崎2丁目13-1グリーンビュー白金 701

■パーソナルジムLIMIT(リミット)府中店

住所：東京都府中市府中町2-3-4仲山ビル2階

■パーソナルジムLIMIT(リミット)武蔵小山店

住所：東京都品川区小山3-7-2ワールドパレス武蔵小山II103号

■パーソナルジムLIMIT(リミット)白金高輪店

住所：東京都港区白金3丁目9-8鈴木ビル202

▽茨城県

■パーソナルジムReViNa(レビナ)土浦店

住所： 茨城県土浦市大和町6-7鈴木店舗１F

■パーソナルジムReViNa(レビナ)古河店

住所：茨城県古河市東1丁目14-23スカイハウス1F

▽鴨島市

■パーソナルジムReViNa(レビナ)鴨島店

住所： 徳島県吉野川市鴨島町西麻植広畑６０ Style +内

運営元情報

■株式会社REJUVENATE



〒150-0022



東京都渋谷区恵比寿南3-10-6 ミヤケホームズ202



代表取締役：中島歩紀



設立：2022年3月



資本金：500万円



HP：https://rejuvenate.co.jp/