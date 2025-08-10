TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」 初回放送日が10月2日(木)に決定！メインビジュアル＆メインPV解禁！OP主題歌は吉乃「贄-nie-」、ED主題歌は主人公・八百歳比名子が歌う「リリィ」に決定！
2025年10月よりTVアニメ放送開始となる、電撃マオウ・カドコミにて大好評連載中の「私を喰べたい、ひとでなし」は、少女と妖怪の出会いを美しくも切なく描いた作品です。
この度、メインビジュアルとおよびメインPVが解禁され、初回放送日が10月2日（木）に決定いたしました。そして、本作の主題歌情報も公開。オープニング主題歌は吉乃が歌う「贄-nie-」、エンディング主題歌は八百歳比名子（CV.上田麗奈）が歌う「リリィ」に決定し、吉乃からのコメントが到着。さらに、キャストが出演する特番の放送・配信も決定いたしました。
今回解禁されたメインビジュアルでは、比名子を中心に汐莉・美胡の3人が海岸沿いを歩む穏やかなひとときと、ひとり佇む比名子の孤独な姿が対照的に描かれています。「悲しみに暮れ果てて 誰にも言えない、この願い」という言葉とともに描写される比名子の表情からは、心の奥底に秘められた切なる想いが静かに伝わってきます。
あわせて公開されたメインPVでは、 「人間にだって喰べごろがあると思いませんか？」と意味深に囁く汐莉の登場をきっかけに、比名子の物語が動き出すことを予感させます。さらに映像の中では、常に比名子を気にかける美胡の存在や、「置いていかないで」と涙を流す幼い比名子の姿も映されており、彼女が背負う消えない過去と、そんな彼女にそれぞれの想いを向ける汐莉と美胡の複雑な心情が丁寧に表現されています。
人間と妖怪、立場の異なる者たちが紡ぐ、儚くも美しい運命の物語。その行方に、ぜひご注目ください。
【メインPV】https://youtu.be/sGCfgvjn4CU
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sGCfgvjn4CU ]
OP主題歌はユリイ・カノン書き下ろし 吉乃が歌う「贄-nie-」 吉乃からのコメントも到着
主題歌情報が解禁となりました。オープニング主題歌は、本作のためにユリイ・カノンが書き下ろした「贄-nie」。本楽曲を歌う吉乃は「孤独なもの同士が痛々しいほどにお互いを求め合う」とコメントしており、比名子の孤独や苦しみ、切実な想いを表現した一曲となっています。
オープニング主題歌：吉乃「贄-nie-」
作詞・作曲：ユリイ・カノン
編曲：ユリイ・カノン / Naoki Itai（MUSIC FOR MUSIC）
【吉乃コメント】
このたびOP主題歌を担当させていただきました、吉乃です。
孤独なもの同士が痛々しいほどにお互いを求め合う、そんな愛と執着を表現したく、
ユリイ・カノンさんに「贄-nie-」という楽曲を書き下ろしていただきました。
胸が苦しくなるほど美しく儚い世界観に寄り添えていたら幸いです。
是非アニメと併せてお楽しみいただければと思います。
【吉乃プロフィール】
歌い手。2019年より歌ってみたの動画投稿で活動を開始。
2024年1月に初となるライブ「吉乃 1st COVER LIVE “カサブランカ”」を恵比寿ガーデンホールにて開催。
そして2回目のライブ開催にして初のツアーとなる「吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 “爪痕”」を名古屋・福岡・大阪・東京各都市のZeppにて開催。
2024年10月にポニーキャニオンよりメジャーデビュー。
2025年1月にMajor 1st Album『笑止千万』をリリース。
8月29日にZepp Hanedaにて、オリジナル楽曲を引っさげた「吉乃 1st LIVE “逆転劇“」を開催。
ED主題歌は主人公・八百歳比名子が歌うキャラクターソング「リリィ」に決定
エンディング主題歌は、八百歳比名子が歌うキャラクターソング「リリィ」に決定。北澤ゆうほによるメロディーと詩、佐藤厚仁によるサウンドで彩られた楽曲は、比名子の心の機微や、向き合う運命が描かれています。
OPとともに２つの主題歌が物語に寄り添い、より深く作品世界を彩ります。
TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」の放送、そしてED楽曲の解禁をお楽しみに。
エンディング主題歌：八百歳比名子（CV.上田麗奈）「リリィ」
作詞・作曲：北澤ゆうほ
編曲：佐藤厚仁
わたたべの舞台は愛媛県中予地方 上田麗奈が舞台を巡る特別番組の放送が決定！
10月2日より放送を開始するTVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』。そのアニメ化を記念し、主人公・八百歳比名子（やおとせひなこ）を演じる上田麗奈さんが作品の舞台である愛媛を巡る特別番組をお届けします。アニメ本編にも登場する実在の場所では、愛媛在住の原作者・苗川采さんと対談。作品やキャラクターにまつわるお話に花を咲かせます。
瀬戸内の美しい風景に抱かれて、旅する気分も味わえるスペシャルなひとときを、どうぞお楽しみに。
番組名：『「私を喰べたい、ひとでなし」アニメ化記念特番 fromえひめ』
出演：上田麗奈
放送局：AT-X、愛媛朝日テレビ
9月25日（木）22：00～22：30 ／ 9月29日（月）10：00～10：30
10月1日（水）16：00～16：30 ／ 10月2日（木）22：00～22：30
10月6日（月）10：00～10：30 ／ 10月8日（水）16：00～16：30
愛媛朝日テレビでも放送予定
キャスト出演放送直前記念特番配信決定！
10月2日からのアニメ放送目前に控えた9月28日には、八百歳比名子役の上田麗奈と近江汐莉役の石川由依が出演する
TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」放送直前記念特番がYouTubeにて配信されることが決定しました。
詳細は後日、お楽しみにお待ちください。
【放送直前記念特番概要】
出演：上田麗奈、石川由依
配信日：9月28日（日）20:00～（予定）
配信チャンネル：ぽにきゃん Anime PONYCANYON
https://www.youtube.com/@PONYCANYON_anime
キャラクター設定が公開！
公式サイトにはキャラクターページが登場！
キャラクター設定とともにプロフィールが公開され、個性的なキャラクターたちがわかるページとなっています。
【HPサイト】https://wata-tabe.com/
・八百歳比名子（cv.上田麗奈）
海辺の街で独り暮らす少女
その血肉はあらゆる妖怪を惹きつける特別なものだという
・近江汐莉（cv.石川由依）
比名子の前に突如現れた、海のように青く美しい瞳をもつ少女の姿をした人喰い人魚
成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守ること、そうしたあとに喰らい尽くすことを約束する
・社 美胡（cv.ファイルーズあい）
親友である比名子を想う心優しいクラスメイト
コンビニ新作スイーツを日々チェックするなど食べることが大好き
原作情報
「電撃マオウ」にて大好評連載中
コミックス第1巻～第10巻大好評発売中！
著：苗川 采「私を喰べたい、ひとでなし」
発行：KADOKAWA（電撃コミックスNEXT）
カドコミWEB（旧コミックウォーカー）掲載中！
https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)
TVアニメ作品概要
＜放送情報＞
2025年10月2日放送開始
AT-X：10月2日より 毎週木曜22:30～
【リピート放送】毎週月曜10:30～／毎週水曜16:30～
TOKYO MX：10月2日より 毎週木曜23:30～
サンテレビ：10月2日より 毎週木曜24:00～
B S 日テレ：10月2日より 毎週木曜25:00～
愛媛朝日テレビ：10月3日より 毎週金曜25:50～
＜キャスト＞
八百歳比名子：上田麗奈
近江汐莉：石川由依
社 美胡：ファイルーズあい
＜スタッフ＞
総監督：葛谷直行／監督：鈴木裕輔／シリーズ構成/脚本：広田光毅／
キャラクターデザイン：郁山 想／色彩設計：水野多恵子／美術監督：工藤義隆／
撮影監督：武原健二／ 3DCG：志田じしろ／編集：瀧川三智／音響監督：納谷僚介／
音響効果：斎藤みち代／音楽：井内啓二／アニメーションプロデューサー：高木秀仁／
プロデュース：インフィニット／アニメーション制作：スタジオリングス
＜主題歌＞
オープニング主題歌：吉乃 「贄-nie-」
エンディング主題歌：八百歳比名子（cv.上田麗奈）「リリィ」
＜イントロダクション＞
「私は君を喰べに来ました。」
突如現れた人魚の少女・汐莉は 海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。
比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。
それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。
汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り “いずれ自分が喰べる”と約束する。
比名子の胸には 「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」 という
切なる想いが浮かび―。
＜各種詳細＞
アニメ公式HP：https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)
アニメ公式X(Twitter)：https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (ハッシュタグ #watatabe )
アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv ＊新開設！