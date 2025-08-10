「桃源暗鬼」「地獄先生ぬ～べ～」など、この夏アニメ化された大注目の原作コミックが1日限定で全巻無料に！
NTTソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区､代表取締役社長:朝日利彰､以下 NTTソルマー レ)が運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は､2025年8月10日(日)より夏アニメの原作コミックが1日限定､全巻無料で読めるキャンペーンを開催いたします｡
また､この夏メディア化された原作コミックが最大12巻無料で読めるキャンペーンを8月10日(日)～8月16日(土)に開催いたします｡さらに､アニメ・ドラマ・映画など､この夏メディア化された原作コミックや関連作品がお得に読める､「2025年夏メディア化作品」まとめ買いキャンペーンも8月8日(金)～8月21日(木)に開催しております｡ぜひコミックシーモアにて今話題の作品を無料&お得にお楽しみください｡
キャンペーン開催を記念して､コミックシーモアでの夏メディア化作品売上ランキングを発表いたします｡話題の夏メディア化作品をチェックして､原作コミックをお楽しみください｡
1. 「2025年夏アニメ化作品」全巻無料キャンペーンについて
今､大注目の「桃源暗鬼」「地獄先生ぬ～べ～」など､この夏アニメ化された原作コミックが1日限定､全巻無料で読めるキャンペーンを開催します｡
■キャンペーン期間
2025年8月10日(日)00:00～8月10日(日)23:59
■キャンペーン内容
「桃源暗鬼」「地獄先生ぬ～べ～」が1日限定で全巻無料でお楽しみいただけます｡
※詳細はキャンペーンページをご確認ください｡
■キャンペーンページ
https://www.cmoa.jp/special/feature/cmoa21stfreesp/
2. 「2025年夏メディア化作品」大量無料キャンペーンについて
この夏メディア化された大注目の原作コミックが最大12巻無料で読めるキャンペーンを開催します｡
■キャンペーン期間
2025年8月10日(日)00:00～8月16日(土)23:59
■キャンペーン内容
対象作品の指定範囲を無料でお楽しみいただけます｡
・「地獄先生ぬ～べ～」:12巻無料
・「桃源暗鬼」「地縛少年 花子くん」:10巻無料
・「19番目のカルテ 徳重晃の問診」:5巻無料
※詳細はキャンペーンページをご確認ください｡
■キャンペーンページ
https://www.cmoa.jp/special/feature/cmoa21stfreesp/
3. 「2025年夏メディア化作品」まとめ買いキャンペーンについて
今､大注目の「怪獣8号」「鬼滅の刃」「光が死んだ夏」などこの夏アニメ化・ドラマ化・映画化された原作コミックなどが10冊30%OFFでお得に楽しめるキャンペーンを実施しております｡ぜひこの機会に､アニメ・ドラマ・映画の予習・復習として､コミックシーモアにて原作コミックをお楽しみください｡
■キャンペーン期間
2025年8月8日(金)00:00～8月21日(木)23:59
■キャンペーン内容
対象作品10冊30%OFFクーポンプレゼント
※新刊対象外
※詳細はキャンペーンページをご確認ください｡
■キャンペーンページ
https://www.cmoa.jp/special/feature/250808_mdacp/
■対象作品 ※50音順
<アニメ化>
「陰陽廻天 Re：バース」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/326725/
「怪獣8号」 (集英社)
https://www.cmoa.jp/title/212987/
「ガチアクタ」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/243248/
「カッコウの許嫁」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/198816/
「彼女､お借りします」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/137366/
「カラオケ行こ!」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/209498/
「気絶勇者と暗殺姫【電子単行本】」(秋田書店)
https://www.cmoa.jp/title/266043/
「ぐらんぶる」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/86810/
「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」(LINE Digital Frontier)
https://www.cmoa.jp/title/207448/
「公女殿下の家庭教師」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/206202/
「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/240214/
「SAKAMOTO DAYS」(集英社)
https://www.cmoa.jp/title/218856/
「地獄先生ぬ～べ～」(集英社)
https://www.cmoa.jp/title/46852/
「地縛少年 花子くん」(スクウェア・エニックス)
https://www.cmoa.jp/title/96662/
「白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます@COMIC」(TOブックス)
https://www.cmoa.jp/title/217613/
「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される(コミック)」(双葉社)
https://www.cmoa.jp/title/214761/
「タコピーの原罪」(集英社)
https://www.cmoa.jp/title/238426/
「盾の勇者の成り上がり」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/83912/
「ダンダダン」(集英社)
https://www.cmoa.jp/title/225844/
「追放者食堂へようこそ!」(オーバーラップ)
https://www.cmoa.jp/title/201375/
「強くてニューサーガ」(アルファポリス)
https://www.cmoa.jp/title/119824/
「出禁のモグラ」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/228711/
「桃源暗鬼」(秋田書店)
https://www.cmoa.jp/title/209955/
「ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット」(マッグガーデン)
https://www.cmoa.jp/title/221014/
「光が死んだ夏」 (KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/237992/
「フェルマーの料理」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/175978/
「ブスに花束を｡」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/122219/
「ふたりソロキャンプ」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/170488/
「ホテル・インヒューマンズ」(小学館)
https://www.cmoa.jp/title/231054/
「まったく最近の探偵ときたら」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/117698/
「帝乃三姉妹は案外､チョロい｡」(小学館)
https://www.cmoa.jp/title/240207/
「水属性の魔法使い@COMIC」(TOブックス)
https://www.cmoa.jp/title/239484/
「勇者パーティーを追放された白魔導師､Sランク冒険者に拾われる～この白魔導師が規格外すぎる～(コミック)」 (双葉社)
https://www.cmoa.jp/title/221634/
「瑠璃の宝石」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/211255/
「わたしが恋人になれるわけないじゃん､ムリムリ!(※ムリじゃなかった!？)」(集英社)
https://www.cmoa.jp/title/211409/
<ドラマ化>
「北くんがかわいすぎて手に余るので､3人でシェアすることにしました｡」(双葉社)
https://www.cmoa.jp/title/232812/
「19番目のカルテ 徳重晃の問診」(コアミックス)
https://www.cmoa.jp/title/196098/
「ちはやふる」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/41227/
「DOPE 麻薬取締部特捜課」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/1101454412
「ひとりでしにたい」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/196041/
<映画化>
「君がトクベツ」(集英社)
https://www.cmoa.jp/title/178618/
「鬼滅の刃」(集英社)
https://www.cmoa.jp/title/115452/
「近畿地方のある場所について」(KADOKAWA)
https://www.cmoa.jp/title/299146/
「チェンソーマン」(集英社)
https://www.cmoa.jp/title/168514/
「隣のステラ」(講談社)
https://www.cmoa.jp/title/243202/
4. 「コミックシーモア 夏メディア化作品ランキング」TOP3
キャンペーン開催を記念して､この夏メディア化される作品の売上ランキングTOP3を発表いたします｡
【第1位】「光が死んだ夏」 (KADOKAWA)
ある集落で暮らす少年､よしきと光｡同い年の2人はずっと一緒に育ってきた｡
しかしある日､よしきが光だと思っていたものは別のナニカにすり替わっていたことに確信を持ってしまう｡
それでも､一緒にいたい｡
友人の姿をしたナニカとの､いつも通りの日々が始まる｡
時を同じくして､集落では様々な事件が起こっていき――｡
新進気鋭の作家・モクモクれんが描く､未知のナニカへ堕ちていく物語､開幕｡
※毎週土曜24:55より日本テレビ系にて順次全国放送
※毎週土曜25:55よりNetflix世界独占・ABEMA無料独占配信
https://www.cmoa.jp/title/237992/
【第２位】「隣のステラ」(講談社)
「遠くに行っちゃうと思ったら そばに来てくすぐらないでよ」
今話題の若手俳優・スバルこと柊木 昴と幼なじみの女子高生・千明は､小さいころから昴に片想い中｡
だけど､どんどん人気が出て遠い存在になる昴を前に
この恋をあきらめたいと思う日々｡
でも､近すぎる距離感がそうさせてくれなくて…!!?
※8月22日より全国にて実写映画公開
https://www.cmoa.jp/title/243202/
【第３位】「鬼滅の刃」(集英社)
時は大正時代｡炭を売る心優しき少年・炭治郎の日常は､家族を鬼に皆殺しにされたことで一変する｡唯一生き残ったものの､鬼に変貌した妹・禰豆子を元に戻すため､また家族を殺した鬼を討つため､炭治郎と禰豆子は旅立つ!! 血風剣戟冒険譚､開幕!!
※7月18日より全国にて劇場版公開
https://www.cmoa.jp/title/115452/
※ランキングは7月1日～7月20日までのコミックシーモアサイト内売上データです｡
5. 総合電子書籍ストア『コミックシーモア』サービス概要
コミックシーモアは､「想いとテクノロジーにより､マンガ熱を拡げていく｡」のビジョンを基に､常にサービスの向上や機能の拡充を行っています｡
(1)月間利用者数4,000万人超!20周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア
(2)コミックを中心とした取扱い冊数167万冊以上の充実の品ぞろえ
(3)ドラマ化されたオリジナル作品など2,300作品以上の「シーモアコミックス」を制作・配信
(4)「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開
(5)業界最大級となる404万件以上のお客様レビュー
(6)無料作品54,000冊以上､お得なキャンペーン1,000本以上の大量キャンペーンを展開
≪数値はすべて2025年7月31日実績≫
6. NTTソルマーレ株式会社について
NTTソルマーレは､「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し､豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています｡
公式サイト: https://www.nttsolmare.com/
事業紹介サイト: https://www.nttsolmare.com/about/
■電子書籍事業
・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営
公式サイト: https://www.cmoa.jp/
・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開
公式サイト: https://www.cmoa.jp/cmoacomics/
・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」
公式サイト: https://www.cmoa.jp/cm/
・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営
公式サイト: https://mangaplaza.com/
＜本件に関するお問い合わせ先＞
●NTTソルマーレ株式会社
電子書籍事業部 多田 衣笠 伊藤
連絡先: 06-6228-8861
e-mail: info@nttsolmare.com