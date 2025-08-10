特集「セカンドライフを豊かにする6つの見直し」／表紙＆インタビューは藤井隆さん／情報誌『めりぃさん』vol.32 8月10日発刊

ては～とホールディングス株式会社

人生100年時代、後半の人生をもっと自分らしく、もっと楽しく生きるためのヒントが詰まった

情報誌『めりぃさん』Vol.32が発刊されました。今回の特集テーマは「セカンドライフを豊かにする6つの見直し」。本号では、ミドルエイジ世代に向け、この先の人生を“安心して楽しく過ごす”ための準備を、やさしくナビゲートします。仕事や子育てがひと段落したとき、親や自分の健康が気になってきたときに、一度立ち止まって自分の暮らしや考えを見直すことで、心も体もすっきり。「今」をより楽しく、「次の人生」を前向きに向かえるはず！

【大特集】ミドル世代のプレ終活「セカンドライフを豊かにする6つの見直し」

不安や心配ごとを手放しながら、人生の後半をより心地よく過ごすために、6つの視点から「心と暮らしの整え方」を紹介。自分のこと、子供のこと、親のこと……悩みの多いミドル世代におすすめのプレ終活の方法を詳しく解説します。

1. モノと住まいの見直し シンプルな暮らしでセカンドライフを身軽に

2. お金・資産のチェック 資産を確認しておくことで漠然とした不安が消える

3. デジタル情報の管理 万が一のときに家族がスマホを開けられる仕組みに

4. 人間関係の再構築 不要なつき合いは手放しストレスフリーな人生を

5. 医療・介護の準備 家族に意思・希望を共有する"もしも"のとき備える

6. 葬儀・お墓の準備 いつか訪れる最後に備えて最低限の準備を



【注目企画】

大切なことを話せるようになるために

年齢を重ねた親との話し方

ミドル世代の方に多いお悩みの一つが、『年齢を重ねた親との向き合い方』。「心配しているだけなのについケンカになってしてしまう」「たまにやさしくできないときがある」などのコミュニケーションのトラブルと解決方法ついて、専門理学療法士の萩原礼紀さんに伺いました。

【注目企画】夏の疲れにやさしい麺料理

今年も厳しい猛暑が続く夏。夏バテ予防、日々の献立づくりに役立つ、栄養満点＆整腸作用ばつぐんの麺料理のアイデアをご紹介します。

【注目企画】網戸・窓・換気扇の“カンタンお掃除術”

暑い夏は、油汚れがとりやすく、水も扱いやすいため、実は掃除に適した季節！

今回は洗剤のプロ、茂木和哉さんに夏にやっておきたい「網戸・窓・換気扇」の掃除方法を伝授いただきました。長期休みや外出が厳しい暑さの日に、無理のない範囲で少しずつ取り組んでみましょう！

【注目企画】今、行きたい！ツウな大阪旅（OMO7大阪 by 星野リゾート）

今回は大阪万博とディープな大阪の街の魅力が一挙に満喫！

「OMO7大阪 by 星野リゾート」での「ツウ」な大阪旅を編集部が体験レポート。万博開催中限定の特別なアクティビティやサービスもご紹介。

【スペシャルインタビュー】コメディアン・藤井 隆さん

お笑い、音楽、執筆などジャンルを問わず多岐にわたって活躍をされている、コメディアンの藤井隆さんがインタビューに登場！ 先日大盛況で閉幕した、自主レーベル「スレンダーレコード ファミリーコンサート」についてや仕事への向き合い方などをたっぷり伺いました。気になる記事はぜひ紙面でご覧ください。

公式LINEアカウントから 読者プレゼント＆電子版もチェック！

読者の皆様には毎号プレゼントをご用意。プレゼントの応募は『めりぃさん』公式LINEアカウントの友達追加＆アンケート回答で応募できます。

プレゼント応募＆定期郵送申し込みも公式LINEアカウントから可能

『めりぃさん』公式LINEアカウントの追加は下記の二次元コードを読み込むだけでOK。

プレゼント応募方法

(１)『めりぃさん』公式LINEアカウントのメニューを開いて「プレゼント応募」をタップ。

(２)希望する商品の写真下にある「このプレゼントに応募」をタップ。

(３)氏名、住所などの必要事項とアンケート回答で応募完了！

毎号、発刊日には『めりぃさん電子版』も配信中。

最新号はスマートフォンやタブレット、パソコンなどで無料で閲覧可能。

さらに無料の会員登録をしていただくと、過去のバックナンバーも無料で閲覧できます。

この機会にぜひ『めりぃさん』をお楽しみください！

めりぃさん電子版

https://merry.actibookone.com/(https://merry.actibookone.com/)

※一部権利の関係で電子版には掲載のないページもございます

※バックナンバーの公開は予告なく終了する場合があります。ご了承ください。

情報誌『めりぃさん』について

「人生を陽気に楽しみ、心身ともに健やかに生きる」をテーマに、女性が抱えるお悩みや課題に対して、参考になる情報を隔月でお届け。記事は医師、看護師、栄養士、ケアマネジャーなどの専門家監修によるヘルスケアの記事を中心に、健康、美容、食、旅、生き方に関するテーマで役立つ情報を掲載しています。日々の生活を明るく、楽しく、豊かに過ごすためのヒントが盛りだくさんです。

誌名は「陽気に」「笑い」「楽しむ」などの意味を持つ「Merry（メリー）」が由来です。

・媒体名：めりぃさん

・発行元：ては～とホールディングス株式会社

・発刊日：偶数月10日発行

・本体価格：無料

・発行部数：51,000部

・チャネル：アプリから申し込みによる定期郵送/顧客への手配り

・発行人：後藤 康太

（ては～とホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 グループCEO）

・プロデューサー：松原 賢一郎

・編集人：黒澤 あすか

ては～とホールディングス株式会社について

会社名：ては～とホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 兼 グループCEO 後藤 康太

東京オフィス：東京都千代田区紀尾井町4-1新紀尾井町ビル3階

事業内容：ホームケア事業／ウェルビーイング事業／IT・マーケティング事業

社員数：371名（グループ合計）

URL：https://www.te-heart.com/