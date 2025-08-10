【募集】～令和７年度次世代クリスマス特別企画～「おもちゃのブロックを利活用した地方創生まちづくりワークショップ」で、未来の名古屋市昭和区松栄学区などを「ムーン・フロンティア（探究学習）」する！

第二ピアサービス株式会社おもちゃのブロックを利活用した地方創生まちづくりワークショップのイメージ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rDnHY64RJaI ]

１．日 時 令和7（２０２５）年１２月２６日（金）１４時～１５時３０分（約９０分間）

２．場 所 中部教区センター2階集会室（名古屋市昭和区明月町2-28-1）

３．参加者 名古屋市昭和区などの次世代の皆さん（定員先着順約２０名）

４．目的

「次世代クリスマス特別企画」として次世代の皆さんが「ブロックを利活用した地方創生まちづくりワークショップ」を通じて、まちづくりの未来像を共創し、「見える化」することにあります。具体的には、住民参加型の創造的なアイデア出しを通じて、地域の資源や魅力を再発見し、地方創生や地域社会の課題解決に向けた具体的なビジョンやプロトタイプを構築することを目指します。この取り組みを通じて、多世代・多様な視点を融合させた新しい付加価値創出モデル「ムーン・フロンティア（探究）」を実現し、地域の持続可能な発展に寄与することが期待されます。（参照 地方創生2.0基本構想令和７年６月１３日閣議決定）

５．「おもちゃのブロックを利活用した地方創生まちづくりワークショップ」の強み

視覚化を通じてアイデアを具体化できる点にあります（「見える化」）。ブロックを使うことで、参加者は直感的に発想を形にでき、世代や専門知識を問わず幅広い人々が議論に参加しやすくなります。また、遊び心を交えたプロセスが創造性や対話を促進し、合意形成や実現可能なプロトタイプの構築を支援します。これにより、地方創生や地域社会の課題解決、新たなビジョンの共創が効果的に進められます。＃探究学習 #見える化

６．ワークショップ・タイムスケジュール（１４時～１５時１５分 約７５分間）

（１）１４時００分～１４時１５分（１５分間）ご挨拶・趣旨説明・注意事項（アイスブレーク）

（２）１４時１５分～１４時３０分（１５分間）ブロックの利活用に向けた準備体操（個人ワーク）

（３）１４時３０分～１４時４５分（１５分間）ブロックを利活用したまちづくり（グループワーク）

（４）１４時４５分～１５時００分（１５分間）グループごとのまちづくり発表

（５）１５時００分～１５時１５分（１５分間）クールダウン・記念撮影・解散

７．参考類似事業

（１）【地方創生2.0関連】～小学生など向け夏休み特別企画～浜松地域産学民連携「ブロックを利活用した地方創生まちづくりワークショップ」で、未来の天竜川下流河輪地区を「ムーン・フロンティア（探究学習）」する！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000151667.html

（２）【愛・地球博 20 周年記念行事】金城学院大学HAPPYWOMANサークルと第二ピアサービス(株)と日本工営(株)が産学音地域連携で「ブロックを利活用したワークショップ」で名古屋の魅力を世界に発信します！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000151667.html

８．備考

（１）【クリスマスプレゼント！】出来上がったブロックまちづくりはお持ち帰りが出来ます！

（２）本ワークショップの様子は、後日、弊社動画サイトで動画配信する予定です。

弊社動画サイト URL https://www.youtube.com/@moonfrontier

（３）キーワード

地方創生2.0、楽しい地方、産官学金労言、国土交通省流域治水オフィシャルサポーター、

国土交通省「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム、人材育成、探究学習、

キャリア教育、起業家教育、新しい教育、社会地域課題解決、ムーン・フロンティア、MaaS

（４）使用するブロックは、全て「Sunwards」社を使用しています（使用許諾済み）。

（５）参加者の皆さんを対象とした団体傷害保険に加入します。

９．主催

第二ピアサービス株式会社（名古屋商工会議所会員）

代表取締役 尾藤文人（工学修士、日本都市計画学会員、日本建築学会員、土木学会員）

住所 〒466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通７丁目１５番地の３（松栄学区）

E-mail doo@sepeer.online ウェブhttps://www.sepeer.online/

１０．お申込み方法

メールにて、doo@sepeer.online宛に参加されるお名前と連絡先（電話番号など）をご連絡下さい。

定員２０名先着順です。参加費無料です。

※参加確認と団体傷害保険加入の為です。ご了承下さい。